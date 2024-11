Phập phồng lo cháy phòng trọ 'sleep box'

Hơn 6.500 cơ sở vi phạm

Công an TPHCM cho biết, loại hình nhà trọ, phòng trọ, chung cư mini... có nhiều nguy cơ phát sinh cháy, nổ cao do chủ yếu dân lao động, công nhân, học sinh, sinh viên... thuê trọ, thường có nhiều người ở trong một phòng ăn, ngủ, sinh hoạt, nấu nướng trong một không gian hẹp, chứa nhiều vật dụng gia đình dễ bắt cháy, việc câu mắc điện không bảo đảm an toàn.

Ngoài ra, nhiều nhà trọ và chung cư mini nằm trong hẻm sâu, hẹp, cách xa nguồn nước, không bảo đảm điều kiện về an toàn phòng cháy. Qua đợt tổng kiểm tra mới đây, TPHCM phát hiện 60.493 cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao.

Công an TPHCM đã kiểm tra 59.828 lượt cơ sở, xử lý vi phạm 6.525 cơ sở với 7.546 hành vi vi phạm về phòng cháy chữa cháy với tổng số tiền hơn 11,5 tỷ đồng. 17 cơ sở bị đình chỉ hoạt động và 36 cơ sở bị tạm đình chỉ hoạt động…