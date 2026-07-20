Phát biểu nhậm chức, tân Thủ tướng hứa mang lại bước ngoặt cho nước Anh

Trước khi ông Burnham nhậm chức, người tiền nhiệm của ông - cựu Thủ tướng Keir Starmer - đã có bài phát biểu chia tay bên ngoài Số 10 phố Downing.

Ông nói với những người ủng hộ, rằng “công việc của tôi đã hoàn thành”, để ông có thể ra đi với "sự lịch thiệp" và "nụ cười". Ông gọi việc trở thành thủ tướng là “đặc ân của cuộc đời”, và “chúc ông Burnham thành công”.

Ông Starmer đã chính thức đệ đơn từ chức lên Vua Charles. Sau đó, nhà vua đã tiếp ông Burnham và đề nghị ông đảm nhiệm chức thủ tướng.

Ông Starmer chính thức đệ đơn từ chức lên Vua Charles. (Ảnh: PA)

Vua Charles tiếp ông Burnham và đề nghị ông đảm nhiệm chức thủ tướng. (Ảnh: PA)

Trong bài phát biểu đầu tiên trên cương vị Thủ tướng Anh, ông Burnham cho biết, ông “nhận thức rõ” rằng mình là người kế nhiệm của một chuỗi dài các lãnh đạo Anh trong những năm gần đây.

“Nước Anh cần cho thế giới thấy rằng chúng ta có thể lấy lại sự ổn định một lần nữa, và đó là thách thức của chúng ta: làm cho hệ thống chính trị hoạt động hiệu quả hơn”, ông nói.

Theo ông Burnham, nước Anh đã “đi sai hướng” trong những năm 1980 và cần phải làm tốt hơn. Ông hứa sẽ biến sự lãnh đạo của mình thành một “bước ngoặt” cho nước Anh, “mang đến những thay đổi lớn nhất trong 40 năm qua”.

“Quyền lực chính trị bị tập trung, quyền lực kinh tế bị tư nhân hóa”, ông nói. “Nhiều vùng rộng lớn của đất nước đã bị phi công nghiệp hóa và vẫn chưa phục hồi. Nhiều người cảm thấy như thể họ vẫn đang trong tình trạng suy thoái và họ không có khả năng xoay chuyển tình thế. Và đó là lý do tại sao chúng ta sẽ thay đổi nền chính trị để mang tính hợp tác hơn, tập trung vào giải quyết vấn đề hơn là chỉ ghi điểm".

Ông Burnham cho biết sẽ công bố kế hoạch 10 năm cho đất nước vào cuối năm nay, nhưng nói thêm rằng ông sẽ đưa ra một số biện pháp bắt đầu từ ngày mai để giúp giảm bớt gánh nặng chi phí sinh hoạt.

Những biện pháp đó bao gồm thay đổi hệ thống giáo dục, giúp nhiều người trẻ hơn tìm được việc làm, ông nói, cũng như cung cấp thêm hỗ trợ sức khỏe tâm thần và xây dựng thêm nhà ở xã hội.

Ông Burnham phát biểu tại Số 10 phố Downing. (Ảnh: Getty Images)

Ông Burnham (56 tuổi) đang đối mặt với một danh sách dài các vấn đề, từ hiệu quả hoạt động dịch vụ công ở Anh đến tăng trưởng kinh tế yếu kém.

Thử thách đầu tiên của ông Burnham sẽ là việc bổ nhiệm đội ngũ nội các, đặc biệt là lựa chọn bộ trưởng tài chính. Sự bất hòa trong mối quan hệ hợp tác quan trọng này đã dẫn đến sự sụp đổ của các chính quyền trước đây.

Ứng cử viên hàng đầu ban đầu cho vị trí này - Bộ trưởng An ninh Năng lượng và Phát thải ròng Ed Miliband - đã phải hứng chịu một số thông tin bất lợi. Do đó, Bộ trưởng Nội vụ Shabana Mahmood hiện dường như là ứng cử viên được yêu thích nhất cho chức vụ này.

Thử thách đầu tiên của ông Burnham sẽ là việc bổ nhiệm đội ngũ nội các, đặc biệt là lựa chọn bộ trưởng tài chính. Sự bất hòa trong mối quan hệ hợp tác quan trọng này đã dẫn đến sự sụp đổ của các chính quyền trước đây.

Ứng cử viên hàng đầu ban đầu cho vị trí này - Bộ trưởng An ninh Năng lượng và Phát thải ròng Ed Miliband - đã phải hứng chịu một số thông tin bất lợi. Do đó, Bộ trưởng Nội vụ Shabana Mahmood hiện dường như là ứng cử viên được yêu thích nhất cho chức vụ này.

Sự chú ý sẽ đổ dồn vào những quyết định tiếp theo của ông Burnham, đặc biệt là về thuế và chi tiêu, dầu khí, và các công ty dịch vụ hoạt động kém hiệu quả, mà ông muốn kiểm soát chặt chẽ hơn từ phía nhà nước.

Hôm 19/7, đồng minh của ông - Phó lãnh đạo đảng Lao động Lucy Powell - đề xuất Thames Water, một công ty dịch vụ đang gánh nợ nặng nề, có thể được áp dụng "các biện pháp đặc biệt", nghĩa là sẽ hoạt động dưới sự kiểm soát của chính phủ.

"Ông Burnham muốn sắp xếp lại các nguồn lực của chính phủ. Các ưu tiên của ông ấy là giải quyết chi phí sinh hoạt, thực sự định hình lại cách thức hoạt động của đất nước, nền kinh tế”, bà Powell nói với Sky News .