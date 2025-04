Phát Đạt (PDR): Doanh thu quý 1/2025 gấp 2,7 lần cùng kỳ nhưng lợi nhuận giảm, đã phát hành 34,1 triệu cp để hoán đổi nợ

Công ty cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt (mã: PDR) vừa công bố BCTC hợp nhất quý 1 với doanh thu thuần gần 438 tỷ đồng, gấp 2,7 lần cùng kỳ năm trước.

Theo giải trình của Phát Đạt, doanh thu bán hàng ghi nhận trong kỳ chủ yếu từ doanh thu chuyển nhượng bất động sản Dự án Bắc Hà Thanh.

Trong quý, doanh nghiệp ghi nhận khoản phải thu khách hàng mua dự án Bắc Hà Thanh là 413 tỷ đồng, giảm so với mức 471 tỷ đồng đầu năm.

Tuy nhiên, giá vốn tăng mạnh so với cùng kỳ (tăng 236 lần) khiến lợi nhuận gộp của công ty chỉ tăng 8,7% lên 175 tỷ đồng.

Trong kỳ tổng chi phí của công ty tương đương với cùng kỳ, đồng thời, phần lỗ trong công ty liên kết cũng giảm từ 7,7 tỷ đồng xuống 17,3 triệu đồng trong quý này. Trừ chi phí, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của công ty tăng 51% so với cùng kỳ, đạt 64,6 tỷ đồng.

Trong quý này, khoản thu nhập khác của công ty chỉ còn vỏn vẹn hơn 411 triệu đồng, trong khi cùng kỳ ghi nhận hơn 33,8 tỷ đồng. Chi phí khác lại tăng gấp 6 lần so với cùng kỳ lên 790 triệu đồng. Kết quả, Phát Đạt báo lãi sau thuế quý 1/2025 đạt 50,6 tỷ đồng, giảm nhẹ 4% so với quý 1/2024.

Tính đến 31/3/2025, tổng tài sản của Phát Đạt ở mức hơn 23.094 tỷ đồng, giảm gần 4% so với đầu năm, trong đó 89,5% là tài sản ngắn hạn (20.683 tỷ đồng). Chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tài sản ngắn hạn là hàng tồn kho với giá trị hơn 14.000 tỷ đồng, tương đương với đầu năm, chủ yếu thuộc dự án The EverRich 2 (3.598 tỷ đồng), Thuận An 1 và Thuận An 2 (2.786 tỷ đồng), Tropicana Bến Thành Long Hải (1.994 tỷ đồng), dự án Phước Hải (1.523 tỷ đồng), dự án Bắc Hà Thanh (1.513 tỷ đồng), The Everich 3 (878 tỷ đồng)...

Về phía nguồn vốn, đến cuối quý 1, nợ phải trả của công ty đã giảm hơn 940 tỷ đồng so với đầu năm, xuống còn 11.986 tỷ đồng, phần lớn do giảm các khoản phải trả ngắn hạn, trong khi nợ vay tài chính vẫn ở mức trên 5.300 tỷ đồng (bao gồm hơn 1.480 tỷ đồng nợ vay ngắn hạn và 3.856 tỷ đồng nợ vay dài hạn). Vốn chủ sở hữu tăng nhẹ lên hơn 11.108 tỷ đồng.

Trong một nỗ lực để giảm áp lực nợ vay, ngày 16/4 vừa qua, Phát Đạt vừa kết thúc đợt phát hành gần 34,1 triệu cổ phiếu với mức giá là 20.000 đồng/cổ phiếu cho nhà đầu tư nước ngoài để hoán đổi nợ, tương đương tổng giá trị phát hành theo mệnh giá là gần 341 tỷ đồng. Toàn bộ số cổ phần này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày phát hành.