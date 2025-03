Phát hiện 15 dấu hiệu sự sống trong tòa nhà bị sập do động đất ở Bangkok

Các cơ quan chức năng tham gia công tác tìm kiếm và cứu hộ tại địa điểm tòa nhà Văn phòng Kiểm toán Nhà nước bị sụp đổ ở quận Chatuchak, Bangkok, cho biết đã phát hiện các dấu hiệu quan trọng của 15 công nhân vào sáng 29/3. Các máy móc hạng nặng đang được triển khai để di chuyển các khối đổ bê tông trong nỗ lực cứu người còn bị mắc kẹt. Vào tối muộn 28/3, 101 người được báo cáo là mất tích tại khu vực tòa nhà bị sập.

Hiện trường tòa nhà sập tại quận Chatuchak, Bangkok. Ảnh: Ngọc Diệp

Thống đốc Bangkok Chadchart Sittipunt cho biết: Các hoạt động cứu hộ vẫn đang khẩn trương diễn ra. Đây là địa điểm nghiêm trọng nhất do hậu quả của động đất, những khu vực khác trong thành phố hiện không ghi nhận các vấn đề quá nghiêm trọng, dù nhiều tòa nhà cũng báo cáo về hàng loạt vết nứt sau trận động đất. Tôi nghĩ tình hình đang dần được kiểm soát và có những chuyển biến tích cực.

Chính quyền thành phố Bangkok cho biết sẽ tiếp tục triển khai hơn 100 kỹ sư để kiểm tra an toàn các tòa nhà sau khi nhận được hơn 2.000 báo cáo về thiệt hại. Thống đốc Bangkok cho biết có tới 400 người buộc phải ngủ qua đêm ngoài trời tại các công viên thành phố do các khu nhà của họ không đủ điều kiện an toàn để trở về.

Ngay sau trận động đất, Thống đốc Chadchart Sittipunt, đã công bố đánh giá thiệt hại chi tiết tại thủ đô Thái Lan. Theo đó, tác động nghiêm trọng nhất được ghi nhận tại các công trình đang xây dựng, đặc biệt là sự sụp đổ hoàn toàn của tòa nhà Văn phòng Kiểm toán Nhà nước (SAO) tại quận Chatuchak. Báo cáo sơ bộ cho thấy 169 tòa nhà khác xuất hiện vết nứt, tuy nhiên không ảnh hưởng đến kết cấu chính.

Những trận động đất lớn rất hiếm khi xảy ra ở Bangkok, và trận động đất hôm 28/3 đã khiến người dân khắp thành phố đổ xô ra đường vì hoảng loạn.