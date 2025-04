Lợi nhuận bất ngờ sụt giảm hàng chục tỷ đồng sau kiểm toán, Đô Thị Kinh Bắc nói gì?

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP (mã: KBC) vừa công bố báo cáo tài chính kiểm toán 2024, trong đó lợi nhuận sau thuế đạt 423 tỷ đồng. Đáng chú ý, khoản lãi này giảm 37 tỷ đồng so với báo cáo tài chính tự lập.

Theo văn bản giải trình, Kinh Bắc cho biết nguyên nhân chính đến từ việc lợi nhuận của công ty liên kết giảm, do đó làm giảm chỉ tiêu Phần lãi/(lỗ) từ công ty liên kết trong năm.

So với năm 2023, khoản lợi nhuận sau thuế năm 2024 của KBC giảm 81%, từ 2.245 tỷ đồng xuống còn 423 tỷ đồng. Công ty lý giải do trong năm chưa ghi nhận được hết doanh thu từ các hợp đồng cho thuê đất đã ký kết. Riêng công ty mẹ, lợi nhuận chỉ đạt 14,4 tỷ đồng, "bốc hơi" tới 98%, chủ yếu do doanh thu từ khu công nghiệp sụt giảm.

Trong một diễn biến liên quan, vào ngày 6/3/2025, KBC đã tổ chức ĐHĐCĐ bất thường 2025 lần 1, nhằm thông qua kế hoạch kinh doanh 2025 với tổng doanh thu hợp nhất 10.000 tỷ - gấp 3 lần và lợi nhuận sau thuế 3.200 tỷ - cao gấp 7 lần so với thực hiện năm 2024.

Tại đại hội, ông Đặng Thành Tâm – Chủ tịch HĐQT KBC – chia sẻ về câu chuyện được quan tâm bậc nhất hiện nay là thời kỳ Trump 2.0. Đại diện KBC cho biết, việc ông Donald Trump lên nắm quyền sẽ mang lại nhiều tích cực như việc áp thuế cao nên dòng tiền dịch chuyển đầu tư tiếp tục đổ dồn vào Việt Nam, điều này sẽ giúp KBC hưởng lợi lớn.

Ông cho biết, các khu đô thị, khu công nghiệp mà KBC đã chuẩn bị từ 10-20 năm qua vừa được chấp thuận đầu tư trong tháng đầu năm 2025. Do vậy, Chủ tịch KBC Đặng Thành Tâm cảm thấy tiếc cho các cổ đông trước kia vì họ đã rời Công ty. Còn cổ đông hiện nay, ông Tâm tin tưởng 2025 sẽ là năm tươi sáng của KBC.

Thực tế, đây không phải lần đầu ông Tâm "tự tin" về triển vọng của KBC và cổ phiếu Công ty. Tại ĐHĐCĐ thường niên 2021, ông Tâm từng nói: "Ai mà bỏ KBC sau này ân hận". Nhìn vào diễn biến giao dịch KBC, sau khi đạt đỉnh cao vào cuối năm 2021, thị giá KBC liên tục biến động và hiện đang ở vùng 30.550 đồng/cp – thấp hơn 34% so với mức đỉnh năm 2021.

Những năm gần đây, Kinh Bắc thường lên kế hoạch tăng trưởng kinh doanh ở mức cao. Trong 2 năm 2023 và 2024, Kinh Bắc cùng lên kế hoạch kinh doanh với doanh thu ở mức 9.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 4.000 tỷ đồng.

Tuy nhiên, năm 2023, KBC hoàn thành lần lượt 65% kế hoạch doanh thu và 56% kế hoạch lợi nhuận. Năm 2024, Kinh Bắc chỉ hoàn thành 31% mục tiêu doanh thu và 11,5% mục tiêu lợi nhuận năm.