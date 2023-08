Phát hiện 2 kho thực phẩm nhập lậu số lượng lớn ở Bình Dương

Ngày 22/8, Công an TP.Thuận An phối hợp Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Dương đã tiến hành kiểm tra 2 kho hàng kinh doanh thực phẩm tại phường Bình Hòa, TP.Thuận An, phát hiện nhiều loại thực phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ.



Nhiều loại thực phẩm khô không rõ nguồn gốc.

Tại thời điểm kiểm tra, đơn vị chức năng xác định hai kho hàng này đang chứa số lượng hàng hóa nhập lậu, như: Bánh kẹo, táo đỏ, hạt dẻ, bánh mì sữa cắt lát, chà là sấy, xí muội… Ngoài ra, cơ quan chức năng phát hiện bánh tai heo, đậu da cá, khô bò miếng, khô bò sợi, ngũ cốc, gạo lứt, các loại đậu… không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Qua làm việc với cơ quan chức năng, chủ 2 kho hàng trên đều chưa xuất trình được hồ sơ, giấy tờ liên quan cũng như hóa đơn, chứng từ, chứng minh tính hợp pháp đối với toàn bộ số lượng hàng hóa nói trên. Bao bì hàng hóa không thể hiện thông tin ngày sản xuất, hạn sử dụng… Bước đầu, chủ hai cơ sở thừa nhận, số hàng hóa trên đều được mua trôi nổi trên thị trường nên không có hóa đơn, chứng từ theo quy định.

Đoàn kiểm tra liên ngành đã lập biên bản tạm giữ và niêm phong toàn bộ tang vật để xử lý theo quy định.