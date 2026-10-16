Phát hiện 2 máy bay đắt đỏ bậc nhất Gulfstream G700 mang tên THACO của tỷ phú Trần Bá Dương: Giá hơn 4.000 tỷ, tốc độ gần 1.000 km/h

Theo cơ sở dữ liệu hàng không quốc tế Planespotters, CTCP Tập đoàn Trường Hải (THACO) của tỷ phú Trần Bá Dương hiện được liệt kê cùng hai máy bay thương gia Gulfstream G700 mang số đăng ký VN-A989 và VN-A998.

Planespotters:

Cả hai chiếc đều được ghi nhận bàn giao trong tháng 9/2026, đang ở trạng thái hoạt động và do Bluesky Airways khai thác. Trước khi mang số đăng ký Việt Nam, VN-A989 có số hiệu N923GA, trong khi VN-A998 mang số hiệu N727GD.

Đáng chú ý, chiếc VN-A998 đã có ảnh thực tế được chụp tại sân bay Anchorage (Mỹ) ngày 28/9/2026. Theo dữ liệu Flightradar24, máy bay này thực hiện hành trình từ Savannah đến Anchorage ngày 28/9, sau đó bay đến Hà Nội ngày 29/9 dưới mã chuyến bay BSF998.

Gulfstream G700 là một trong những dòng máy bay thương gia cao cấp nhất của hãng Gulfstream Aerospace (Mỹ). Theo dữ liệu giá tham khảo từ thị trường hàng không, một chiếc G700 mới có giá khoảng 84,9 triệu USD, tùy cấu hình và trang thiết bị.

Như vậy, hai chiếc máy bay có tổng giá trị tham khảo gần 170 triệu USD, tương đương hơn 4.000 tỷ đồng. Đây không phải giá trị giao dịch thực tế được THACO công bố.

“Khách sạn 5 sao” có thể bay liên lục địa 14.000 km

Điểm đặc biệt của G700 nằm ở khoang hành khách rộng lớn, được thiết kế như một không gian sinh hoạt cao cấp thay vì chỉ phục vụ di chuyển.

Theo Gulfstream, máy bay có thể bố trí tối đa 5 khu vực sinh hoạt riêng biệt, gồm không gian tiếp khách, làm việc, ăn uống và nghỉ ngơi. Một số cấu hình có phòng ngủ chính, giường lớn và khu tắm vòi sen. Khoang máy bay dài hơn 17 m, rộng gần 2,5 m, có 20 cửa sổ hình bầu dục cỡ lớn. Tùy cách bố trí, G700 có thể chở tối đa 19 hành khách và cung cấp chỗ ngủ cho 13 người.

Máy bay sử dụng hai động cơ Rolls-Royce Pearl 700, đạt tốc độ khai thác tối đa Mach 0,935, tương đương gần 1.000 km/h ở độ cao hành trình, tiệm cận tốc độ âm thanh và tầm bay xa nhất khoảng 14.353 km. Với khả năng này, G700 có thể thực hiện nhiều hành trình liên lục địa mà không cần dừng tiếp nhiên liệu, tùy điều kiện bay.

Động cơ Rolls-Royce Pearl 700

Đây cũng là lý do dòng máy bay này thường được ví như những “khách sạn bay” dành cho giới siêu giàu và lãnh đạo các tập đoàn lớn.

Ngoài hai chiếc G700 mới, Planespotters còn liệt kê dưới tên THACO một máy bay Gulfstream G650ER mang số đăng ký VN-A966, được ghi nhận bàn giao từ tháng 6/2024 và cũng do Bluesky Airways khai thác. Bluesky Airways là đơn vị hoạt động trong lĩnh vực hàng không thương gia tại Việt Nam, cung cấp dịch vụ khai thác và vận hành máy bay.

Việc các máy bay được liệt kê dưới tên THACO nhưng do Bluesky Airways khai thác cho thấy sự phân biệt giữa chủ thể gắn với máy bay và đơn vị vận hành. Tuy nhiên, dữ liệu này chưa làm rõ pháp nhân sở hữu cuối cùng, hình thức mua hoặc thuê, cũng như mục đích sử dụng hai chiếc G700.



