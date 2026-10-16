VSMCamp & CSMOSummit 2026: Khi AI tham gia quyền lựa chọn

‏‏Một thị trường mới đang hình thành‏

‏Chủ đề năm nay xuất phát từ một thay đổi đang diễn ra ngày càng rõ rệt: AI không còn chỉ là công cụ hỗ trợ con người phân tích dữ liệu, tạo nội dung hay tự động hóa công việc. Với sự phát triển của Agentic AI, trí tuệ nhân tạo bắt đầu có khả năng nhận mục tiêu, tự tìm kiếm thông tin, đánh giá các phương án, đưa ra đề xuất và thực hiện một chuỗi hành động để đạt mục tiêu đó.‏

‏Quan trọng hơn, AI đang xuất hiện ở cả hai phía của thị trường. Ở phía doanh nghiệp, AI có thể hỗ trợ tìm kiếm khách hàng tiềm năng, phát hiện tín hiệu mua, cá nhân hóa chào hàng, tối ưu truyền thông, sales và chăm sóc khách hàng. Ở phía người tiêu dùng, AI ngày càng tham gia vào quá trình tìm kiếm, so sánh, đánh giá và đề xuất sản phẩm.‏

‏Một thị trường mới vì thế đang hình thành, nơi lựa chọn không còn chỉ do con người quyết định, mà ngày càng được định hình bởi nền tảng, dữ liệu và các AI agent.‏

‏Từ được chú ý đến được lựa chọn‏

‏Trong nhiều thập kỷ, marketing cạnh tranh chủ yếu để giành sự chú ý của khách hàng: làm thế nào để được nhìn thấy, được nghe thấy và được nhớ đến. Nhưng trong The Agentic Marketplace, được chú ý chưa chắc đã đồng nghĩa với được lựa chọn.‏

‏Khi AI có thể thay khách hàng sàng lọc hàng trăm phương án, thương hiệu phải đối diện với những câu hỏi mới: mình có được AI tìm thấy hay không, AI có hiểu đúng mình hay không, và khi phải đưa ra đề xuất, AI có đưa thương hiệu mình vào tập lựa chọn hay không? Đó là sự dịch chuyển từ cuộc cạnh tranh để được chú ý sang cuộc cạnh tranh để được lựa chọn.‏

‏Đồng thời, hành trình khách hàng cũng đang thay đổi. Những giai đoạn truyền thống như nhận biết, cân nhắc, mua hàng và trung thành có thể bị nén lại trong một tương tác liên tục. Khi AI tham gia sâu hơn vào quá trình này, ranh giới giữa marketing, sales, commerce và customer experience trở nên ngày càng mờ.‏

‏Không chỉ là một hội nghị về AI‏

‏VSMCamp & CSMOSummit 2026 không tiếp cận AI theo nghĩa thuần túy công nghệ. Trọng tâm của sự kiện là câu hỏi lớn hơn: AI đang làm thay đổi cấu trúc thị trường như thế nào, và doanh nghiệp phải thích ứng ra sao khi quyền lựa chọn bắt đầu được chia sẻ giữa con người, nền tảng, dữ liệu và các tác nhân thông minh?‏

‏Chương trình sẽ tập trung vào các nhóm nội dung sau:‏

‏The Delegation of Choice‏ ‏ - Khi con người bắt đầu ủy quyền một phần quá trình lựa chọn cho AI.‏

‏Winning the AI Recommendation ‏ ‏- Làm thế nào để thương hiệu được AI tìm thấy, hiểu đúng, xác thực và đề xuất?‏

‏The New Battle for Choice ‏ ‏- Cuộc cạnh tranh mới giữa thương hiệu, nền tảng, dữ liệu và thuật toán.‏

‏From Campaigns to Continuous Growth‏ ‏ - Từ những chiến dịch rời rạc đến hệ thống tăng trưởng liên tục.‏

‏One Growth System ‏ ‏- Khi Marketing, Sales, Commerce và Customer Service ngày càng hội tụ.‏

‏The Human Premium ‏ ‏- Điều gì trở nên giá trị hơn khi AI ngày càng phổ biến?‏

‏Trust in the Age of Agents‏ ‏ - Niềm tin, trách nhiệm và khả năng kiểm chứng trong một thị trường nơi cả người và máy cùng tham gia lựa chọn.‏

‏AI càng tối ưu lựa chọn, thương hiệu càng cần lý do để được yêu thích‏

‏Một trong những luận điểm quan trọng của chương trình năm nay là: sự phát triển của AI không làm thương hiệu mất đi ý nghĩa. Ngược lại, khi AI giúp khách hàng dễ dàng so sánh, phát hiện phương án thay thế và tối ưu lựa chọn, những giá trị khó quy đổi thành thông số có thể trở nên quan trọng hơn.‏

‏Trong một thị trường mà AI luôn có thể tìm ra một lựa chọn rẻ hơn hoặc thuận tiện hơn, thương hiệu phải tạo ra một niềm yêu thích thực sự. Đó là lý do ‏ ‏brand love‏ ‏ (tình yêu thương hiệu), ‏ ‏brand trust‏ ‏ (niềm tin vào thương hiệu) và ‏ ‏brand equity‏ ‏ (tài sản thương hiệu) tiếp tục là những nguồn lực chiến lược trong The Agentic Marketplace.‏

‏Ông Lê Quốc Vinh, Chủ tịch CSMO Vietnam, Chủ tịch Le Bros, Trưởng Ban Tổ chức VSMCamp & CSMOSummit 2026, chia sẻ: "Điều chúng tôi muốn thảo luận năm nay không đơn thuần là AI có thể làm được những gì. Vấn đề lớn hơn là AI đang thay đổi cấu trúc của thị trường và quyền lực lựa chọn như thế nào. Khi khách hàng bắt đầu có AI hỗ trợ tìm kiếm và lựa chọn, thương hiệu phải cạnh tranh không chỉ để được nhìn thấy, mà còn để được hiểu đúng, được tin và được đề xuất. Và khi máy có thể đảm nhiệm ngày càng nhiều tác vụ, một câu hỏi khác cũng trở nên quan trọng không kém: con người cần trở nên tốt hơn ở những gì?"‏

‏Hai câu hỏi này cũng là tinh thần xuyên suốt của chương trình năm nay: "Máy sẽ có thể làm được những gì?" và "Con người cần trở nên tốt hơn ở những gì?"‏

‏Mười năm - một hành trình đặt vấn đề cho thị trường‏

‏VSMCamp & CSMOSummit được sáng lập từ năm 2016, do Câu lạc bộ Giám đốc Sales và Marketing Việt Nam - CSMO Vietnam, thuộc Hội các Nhà quản trị Việt Nam (VACD), tổ chức, với Le Bros là đơn vị thực hiện.‏

‏Qua 10 kỳ tổ chức, sự kiện đã trở thành một không gian nghề nghiệp đặc biệt, nơi những vấn đề mới của marketing, sales, công nghệ và thị trường được đưa ra thảo luận trong bối cảnh Việt Nam; nơi lãnh đạo doanh nghiệp, người làm marketing, bán hàng, agency, chuyên gia công nghệ, nhà nghiên cứu, giảng viên và thế hệ trẻ cùng tham gia vào một cuộc đối thoại chung.‏

‏Giá trị ở đây là khả năng đặt vấn đề cho thị trường: phát hiện những chuyển dịch mới, đưa chúng vào thảo luận đủ sớm và giúp cộng đồng làm nghề có thêm một góc nhìn, một phương pháp, hoặc một câu hỏi mới để xem lại điều mình tưởng đã biết.‏

‏‏Dấu mốc lần thứ 10 vì thế vừa là một niềm tự hào, vừa là một cam kết tiếp tục cống hiến cho sự phát triển của cộng đồng Sales & Marketing Việt Nam. Trong một thập kỷ mà ngành marketing thay đổi với tốc độ chưa từng có, sự kiện đã đồng hành qua nhiều làn sóng lớn: từ trải nghiệm khách hàng, dữ liệu, chuyển đổi số, cá nhân hóa cho tới AI và những mô hình tăng trưởng mới.‏

‏Ở mỗi giai đoạn, mục tiêu vẫn nhất quán: không chạy theo xu hướng bề mặt, mà cố gắng hiểu bản chất của những thay đổi đang định hình lại thị trường và giúp cộng đồng chuẩn bị cho bước tiếp theo.‏

‏Năm nay, BTC tiếp tục xây dựng VSMCamp & CSMOSummit như một diễn đàn nghề nghiệp có khả năng kết nối tri thức toàn cầu với thực tiễn Việt Nam, thúc đẩy cộng đồng học hỏi, đối thoại và nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành.‏

‏Hai ngày dành cho cộng đồng và giới lãnh đạo ngành‏

‏VSMCamp & CSMOSummit 2026 được tổ chức trong hai ngày tại Khách sạn Ascott Tây Hồ, Hà Nội.‏

‏Ngày 19/11, VSMCamp - Đại hội Sales & Marketing toàn quốc là không gian rộng mở cho cộng đồng marketing, sales, truyền thông, sáng tạo, công nghệ, agency, nghiên cứu, đào tạo và thế hệ trẻ.‏

‏Ngày 20/11, CSMOSummit - Hội nghị cấp cao các Giám đốc Sales & Marketing tập trung vào các bài toán chiến lược dành cho lãnh đạo doanh nghiệp, CMO, CSO và những người chịu trách nhiệm về tăng trưởng.‏

‏Kỳ vọng sự kiện năm nay sẽ giúp cộng đồng Sales & Marketing Việt Nam không chỉ tiếp cận những công nghệ mới, mà quan trọng hơn là hiểu bản chất sự chuyển dịch quyền lực thị trường do công nghệ tạo ra, để từ đó xây dựng chiến lược phù hợp cho giai đoạn tiếp theo.‏

‏Thông tin chi tiết về chương trình, diễn giả và đăng ký tham dự:‏ www.vsmcamp.com‏ ‏.‏