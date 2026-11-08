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Phát hiện 2 vợ chồng là cựu sinh viên vừa trao tặng 766 tỷ đồng cho trường đại học cũ

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Phát hiện 2 vợ chồng là cựu sinh viên vừa trao tặng 766 tỷ đồng cho trường đại học cũ

Vợ chồng doanh nhân này gây chú ý khi tặng số tiền lớn cho ngôi trường đại học cả hai từng theo học.

Theo thông tin từ Đại học Bách khoa Tây Bắc (Trung Quốc), ngày 14/10, nhà trường tổ chức lễ ghi nhận khoản quyên góp trị giá 100 triệu NDT (khoảng 383 tỷ đồng) từ vợ chồng cựu sinh viên Lý Trạch Tân và bà Ninh Cách.

Ông Lý Trạch Tân tốt nghiệp trường Hàng không Dân dụng thuộc Đại học Bách khoa Tây Bắc, hiện là Chủ tịch Công ty TNHH Công nghệ Kiểm định Tây An Tây Trắc - doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kiểm định, thử nghiệm thiết bị hàng không.

Doanh nhân này được đánh giá là người có nhiều đóng góp cho lĩnh vực thử nghiệm và kiểm định hàng không vũ trụ đất nước tỷ dân. Công ty do ông lãnh đạo từng cung cấp hỗ trợ kỹ thuật quan trọng cho hoạt động thử nghiệm các dòng máy bay cỡ lớn sản xuất cũng như nhiều dự án hàng không vũ trụ trọng điểm của Trung Quốc. Bên cạnh đó, ông còn tích cực thúc đẩy đổi mới trong ngành công nghiệp hàng không vũ trụ thương mại tại tỉnh Thiểm Tây.

Công ty TNHH Công nghệ Kiểm định Tây An Tây Trắc thành lập năm 2010, có trụ sở tại thành phố Tây An, chuyên cung cấp dịch vụ kiểm định môi trường và độ tin cậy, kiểm tra tương thích điện từ, sàng lọc linh kiện phục vụ thiết bị và máy bay dân dụng. Công ty đã niêm yết thành công trên sàn ChiNext.

Vợ ông Lý Trạch Tân, bà Ninh Cách là người luôn đồng hành cùng chồng trong việc xây dựng công ty. Sau khi doanh nghiệp phát triển, hai vợ chồng quyết định dành một khoản tiền lớn để hỗ trợ giáo dục đại học, góp phần phát triển các ngành đào tạo và bồi dưỡng nhân tài trẻ.

Đại học Bách khoa Tây Bắc (Trung Quốc)

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lý Trạch Tân nhấn mạnh vai trò của các trường đại học trong đào tạo nhân lực chất lượng cao và thúc đẩy đổi mới sáng tạo. Theo ông, các cơ sở giáo dục là nơi đào tạo nhân tài và khởi nguồn của những thành tựu nghiên cứu mới. Sự phối hợp giữa doanh nghiệp và trường đại học có ý nghĩa quan trọng trong việc giải quyết các thách thức kỹ thuật.

Ông cũng bày tỏ kỳ vọng khoản quyên góp lần này sẽ góp phần thúc đẩy chuyển giao, ứng dụng các thành tựu nghiên cứu và đổi mới công nghệ vào thực tiễn, qua đó đóng góp cho sự phát triển của ngành công nghiệp hàng không vũ trụ Trung Quốc.

Đại diện Đại học Bách khoa Tây Bắc cho biết nhà trường sẽ quản lý và sử dụng hiệu quả khoản tiền quyên góp, tập trung vào phát triển các ngành đào tạo, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học và bồi dưỡng nhân tài. Nguồn kinh phí này được kỳ vọng góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng trường đại học đẳng cấp thế giới, đồng thời nâng cao năng lực nghiên cứu trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ trọng điểm.

Đại học Bách khoa Tây Bắc tọa lạc tại thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc. Đây là trường đại học trọng điểm trực thuộc Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc, có thế mạnh đào tạo và nghiên cứu trong các lĩnh vực hàng không, vũ trụ và kỹ thuật hàng hải. Trường từng được lựa chọn tham gia nhiều chương trình phát triển giáo dục đại học trọng điểm của Trung Quốc, trong đó có Dự án 211 và Dự án 985.

Đại học Giao thông Tây An (Trung Quốc)

Cuối năm 2025, vợ chồng ông Lý Trạch Tân quyên góp 100 triệu NDT (383 tỷ đồng) cho Đại học Giao thông Tây An, nơi cả hai từng theo học chương trình thạc sĩ. Đây cũng là một trong những đại học trọng điểm hàng đầu của Trung Quốc. Ông Lý Trạch Tân tốt nghiệp thạc sĩ Quản trị Kinh doanh, trong khi chuyên ngành đào tạo của bà Ninh Cách hiện chưa được công bố.

Như vậy, trong vòng 1 năm, vợ chồng doanh nhân này đã quyên góp tổng cộng 200 triệu NDT (khoảng 766 tỷ đồng) cho hai trường đại học từng theo học.

Theo Toutiao﻿, The Beijing News

Theo Kim Linh

Nhịp sống thị trường

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