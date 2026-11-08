3 điều người EQ cao không nói khi người khác đang gặp thất bại

Khi một người vừa trải qua thất bại, điều họ cần không phải là những lời khuyên lớn lao, mà đơn giản chỉ là sự lắng nghe và cảm thông. Tuy nhiên, vì muốn an ủi hoặc giúp đối phương nhìn nhận vấn đề tích cực hơn, nhiều người vô tình nói ra những câu khiến người đang buồn cảm thấy tổn thương, áp lực hoặc bị đánh giá. Có những lời tưởng chừng vô hại nhưng lại không phù hợp để nói vào thời điểm người khác đang ở trong giai đoạn khó khăn.

“Tôi đã bảo rồi mà, không nghe thì phải chịu thôi”

Đây là một trong những câu nói dễ khiến người vừa thất bại cảm thấy tệ hơn. Khi mọi chuyện đã không diễn ra như mong đợi, họ có thể vốn đã tự trách bản thân, tiếc nuối vì những lựa chọn trước đó hoặc loay hoay tìm cách khắc phục hậu quả. Việc nhắc lại rằng mình từng cảnh báo không giúp tình hình tốt hơn, mà chỉ khiến đối phương có cảm giác bị trách móc và phán xét.

(Ảnh minh hoạ)

Ngay cả khi lời khuyên trước đó là đúng, thời điểm người khác đang thất vọng không phải lúc thích hợp để chứng minh rằng mình đã đúng. Thay vì xoáy sâu vào sai lầm, có thể bắt đầu bằng việc hỏi han, lắng nghe điều gì đã xảy ra và để họ có không gian chia sẻ. Một lời động viên đúng lúc đôi khi có giá trị hơn việc nhắc lại những điều đã quá muộn để thay đổi.

“Có thế thôi mà cũng buồn, chuyện nhỏ ấy mà”

Mỗi người có một giới hạn chịu đựng và cách nhìn nhận khác nhau về thất bại. Điều có vẻ không quá nghiêm trọng với người này có thể lại là một cú sốc lớn với người khác, nhất là khi họ đã dành nhiều thời gian, công sức và kỳ vọng cho mục tiêu đó. Vì vậy, việc đánh giá cảm xúc của đối phương bằng thước đo của bản thân dễ khiến họ cảm thấy nỗi buồn của mình không được tôn trọng.

Những câu như “có gì đâu mà phải buồn”, “người khác còn khổ hơn nhiều” hay “chuyện này bình thường thôi” thường xuất phát từ ý định muốn người nghe lạc quan hơn. Tuy nhiên, thay vì giúp họ nhẹ lòng, cách nói này có thể khiến họ nghĩ rằng mình không có quyền buồn bã hay thất vọng. Đôi khi, điều cần thiết không phải là so sánh khó khăn của họ với người khác, mà là thừa nhận rằng chuyện vừa xảy ra thực sự không dễ dàng.

(Ảnh minh hoạ)

“Thất bại lần này chứng tỏ bạn không đủ giỏi”

Một thất bại chỉ phản ánh kết quả của một lần thử sức hoặc một tình huống cụ thể, không thể dùng để kết luận toàn bộ năng lực và giá trị của một con người. Bởi vậy, việc lấy một kết quả không như ý để đánh giá bản thân đối phương là điều nên tránh, đặc biệt khi họ đang mất tự tin và hoài nghi chính mình.

Những lời nhận xét mang tính quy chụp có thể khiến người nghe càng thêm mặc cảm, thay vì có động lực nhìn nhận lại vấn đề. Nếu thực sự muốn góp ý, hãy tập trung vào những việc có thể cải thiện thay vì gắn thất bại với phẩm chất hay năng lực của họ. Chẳng hạn, có thể cùng họ nhìn lại điều gì chưa ổn, rút kinh nghiệm cho lần sau hoặc đơn giản là nhắc rằng một kết quả không như mong đợi không có nghĩa mọi nỗ lực trước đó đều vô ích.

Thất bại vốn đã không dễ chịu, vì thế lời nói của những người xung quanh có thể trở thành điểm tựa, nhưng cũng có thể vô tình làm nỗi buồn thêm nặng nề. Không phải lúc nào chúng ta cũng cần đưa ra lời khuyên hay tìm cách giải quyết vấn đề thay người khác. Biết lắng nghe, tránh phán xét và lựa chọn lời nói phù hợp với hoàn cảnh đôi khi đã là một cách thể hiện sự tinh tế và quan tâm.