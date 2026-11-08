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Nữ shipper bất lực ngồi khóc khi đánh rơi bọc tiền hàng và cái kết xúc động

| | Sống

Đánh rơi bọc tiền hàng 15 triệu đồng, nữ shipper ở Nghệ An chỉ biết ôm mặt ngồi khóc. Sau đó chị bất ngờ khi nhận được sự chung tay giúp đỡ của những người hoàn toàn xa lạ. Khi nhận đủ số tiền, nữ shipper xúc động xin dừng nhận ủng hộ để nhường cho những hoàn cảnh khó khăn hơn.

Hai ngày qua, câu chuyện nữ shipper ở Nghệ An đánh rơi 15 triệu đồng tiền hàng, sau đó được cộng đồng mạng quyên góp giúp đỡ, thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội.

Điều khiến nhiều người xúc động không chỉ là sự sẻ chia của những người xa lạ mà còn ở cách ứng xử của người phụ nữ khi vượt qua lúc khó khăn.

Chị Nguyễn Thị Hoài (SN 1993, trú xóm Mỹ Sơn, xã Tam Đồng, Nghệ An), nhân viên giao hàng cho một công ty vận chuyển, cho biết, sáng 6/11, sau khi đưa con đến trường mầm non, chị bắt đầu ngày làm việc như thường lệ. Trên đường đến văn phòng công ty, chị ghé một cửa hàng nhận đơn hàng rồi tiếp tục di chuyển.

Khi đến công ty để bàn giao hàng và tiền thu hộ, chị Hoài tá hỏa phát hiện bọc tiền 15 triệu đồng không còn. Nhớ lại hành trình vừa đi qua, chị nghi ngờ mình sơ ý quên khóa miệng túi, khiến số tiền bị rơi dọc đường.

“Chân tay tôi run lên, hoảng loạn thực sự. 15 triệu đồng đó còn nhiều hơn số tiền tôi cật lực làm việc trong một tháng”, chị Hoài kể lại.

Hình ảnh nữ nhân viên giao hàng bật khóc﻿ bất lực khi đánh rơi số tiền hàng 15 triệu đồng.

Ngay sau đó, chị quay lại cung đường đã đi để tìm kiếm với hy vọng có thể tìm lại số tiền. Tuy nhiên, sau hai vòng tìm kiếm mà không có kết quả, người phụ nữ bất lực bật khóc trước một quán tạp hóa của người dân.

Chứng kiến sự việc, chủ quán đã đăng tải câu chuyện lên mạng xã hội, mong người nhặt được tiền sẽ tìm cách trả lại cho người đánh mất.

Bài đăng nhanh chóng nhận được sự quan tâm, chia sẻ. Nhiều người dù không quen biết vẫn chủ động liên hệ, động viên và gửi tiền hỗ trợ chị Hoài khắc phục sự cố. Đến trưa cùng ngày, số tiền cộng đồng chung tay giúp đỡ đã đủ 15 triệu đồng.

Nhận được sự hỗ trợ kịp thời, chị Hoài đăng tải lời cảm ơn đến mọi người, đồng thời xin phép dừng nhận ủng hộ để nhường sự giúp đỡ cho những hoàn cảnh khó khăn hơn.

Chị cho biết, khi đến công ty trình bày sự việc, một số đồng nghiệp cũng góp tiền hỗ trợ. Tuy nhiên, chị đã xin phép từ chối bởi hiểu rằng công việc giao hàng vốn vất vả, thu nhập của đồng nghiệp cũng được chắt chiu từ công sức lao động mỗi ngày.

Với chị Hoài, sự giúp đỡ của những người chưa từng quen biết là điều khiến chị xúc động nhất. Trong lúc hoang mang vì khoản tiền lớn bị đánh rơi, những lời động viên và sự sẻ chia đã giúp chị có thêm động lực vượt qua khó khăn.

Chị cũng cho rằng việc dừng nhận hỗ trợ khi đã được giúp đủ số tiền cần thiết là cách để thể hiện sự trân trọng đối với tấm lòng của cộng đồng, đồng thời tránh để lòng tốt của mọi người bị hiểu sai.

“Tôi rất xúc động vì có nhiều người không quen biết nhưng vẫn sẵn lòng động viên, giúp đỡ. Tôi biết ơn tình cảm ấy và mong sự sẻ chia sẽ tiếp tục được lan tỏa đến những hoàn cảnh khó khăn hơn”, chị Hoài chia sẻ.

Lãnh đạo UBND xã Tam Đồng cho biết, dù chị Hoài không trình báo sự việc, địa phương vẫn nắm được thông tin qua mạng xã hội. Chính quyền xã vui mừng khi chị nhận được sự sẻ chia của cộng đồng, đồng thời ghi nhận việc chị chủ động dừng nhận hỗ trợ khi đã đủ số tiền cần thiết.

Theo Thu Hiền

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