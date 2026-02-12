Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Phát hiện 8 người vay 600 triệu đồng, lãi suất lên đến 365%/năm từ thanh niên SN 2000, công an tức tốc vào cuộc điều tra

12-02-2026 - 22:35 PM | Sống

Những người này thậm chí còn cung cấp thông tin tài khoản iCloud để chủ nợ kiểm soát thiết bị của mình từ xa.

Ngày 06/02/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với N.A.T (sinh năm 2000, trú tại phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, thành phố Hà Nội) về hành vi Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự theo quy định của pháp luật.

Theo cơ quan Công an, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lạng Sơn phát hiện N.A.T có dấu hiệu hoạt động cho vay tiền với lãi suất cao, phương thức và thủ đoạn tinh vi. Sau khi tiến hành xác minh, thu thập tài liệu, lực lượng chức năng đã triệu tập đối tượng để đấu tranh, làm rõ hành vi vi phạm.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ tháng 02/2025 đến nay, N.A.T đã cho 8 người vay tiền trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn và thành phố Hà Nội. Mức lãi suất áp dụng dao động từ 146% đến 365%/năm, vượt nhiều lần mức lãi suất tối đa theo quy định của pháp luật hiện hành.

Đối tượng N.A.T tại Cơ quan Công an

Trong số các trường hợp vay tiền, có 3 người vay theo hình thức “bát họ” trực tiếp. Đây là hình thức cho vay truyền thống, người vay nhận tiền một lần và phải trả dần cả gốc lẫn lãi theo thỏa thuận. Đáng chú ý, 5 trường hợp còn lại vay tiền bằng hình thức kiểm soát quyền sử dụng tài khoản iCloud trên điện thoại iPhone. Theo đó, người vay buộc phải cung cấp thông tin tài khoản iCloud để N.A.T kiểm soát thiết bị từ xa. Hình thức này nhằm tạo áp lực, buộc người vay phải trả nợ đúng hạn, nếu không có thể bị khóa thiết bị hoặc gây khó khăn trong quá trình sử dụng điện thoại.

Cơ quan điều tra cho biết, toàn bộ các khoản vay được N.A.T theo dõi và quản lý thông qua ứng dụng Morman cài đặt trên máy tính cá nhân. Các thông tin về người vay, số tiền vay, thời hạn, lãi suất và tình trạng thanh toán đều được lưu trữ, quản lý trên hệ thống này.

Tổng số tiền cho vay bước đầu được xác định trên 600.000.000 đồng. Qua điều tra, cơ quan chức năng xác định số tiền thu lợi bất chính từ hoạt động cho vay lãi nặng của N.A.T là hơn 150.000.000 đồng.

Đáng chú ý, trong quá trình mở rộng điều tra, lực lượng Công an còn phát hiện N.A.T đang quản lý khoảng 1.200 mã vay tiền thông qua hình thức kiểm soát tài khoản iCloud. Các mã vay này đều được theo dõi, cập nhật trên ứng dụng Morman nói trên. Cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ tính chất, quy mô và số tiền liên quan đến các mã vay này để phục vụ công tác xử lý theo quy định.

Một số tang vật liên quan

Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra, N.A.T đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Bước đầu, đối tượng thừa nhận việc cho vay với lãi suất cao, vượt quy định pháp luật, đồng thời sử dụng hình thức kiểm soát tài khoản iCloud nhằm đảm bảo việc thu hồi nợ.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, làm rõ vai trò của các cá nhân có liên quan, đồng thời củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật.

Theo Công an tỉnh Lạng Sơn

Vừa chốt đơn mua vàng hơn 4 tỷ đồng thì giá tăng mạnh, cửa hàng trì hoãn không chịu giao, tòa phán quyết: “Phải trả thêm 580 triệu đồng”

Nguyên An

Nhịp sống thị trường

