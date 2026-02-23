Phát hiện 80 triệu đồng trong bọc ni lông mất ngay sát Tết, người đàn ông SN 1978 báo công an khẩn trương truy tìm

Ngày 16/2, Công an xã Long Thành tiếp nhận tin trình báo của anh Đặng Văn Lắm (sinh năm 1978, hộ khẩu thường trú tại ấp Bình Tây, xã Vĩnh Thành, tỉnh Vĩnh Long) về việc làm rơi số tiền 80 triệu đồng được đựng trong bọc ni lông. Đây là toàn bộ số tiền anh Lắm có được sau nhiều ngày buôn bán hoa Tết tại địa phương.

Số tiền này là thành quả của quá trình lao động vất vả, tích góp từng ngày với mong muốn có thêm điều kiện trang trải cuộc sống và đón Tết cùng gia đình. Việc đánh rơi số tiền lớn vào đúng thời điểm cuối năm khiến anh hết sức lo lắng, hoang mang.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Long Thành đã khẩn trương triển khai lực lượng tiến hành xác minh, rà soát thông tin, đồng thời phối hợp với người dân tại khu vực chợ để truy tìm số tiền bị đánh rơi. Chỉ trong thời gian ngắn, lực lượng Công an xã đã xác định được người nhặt được số tiền trên. Anh đã chủ động liên hệ, giao nộp lại toàn bộ số tiền cho Công an xã với nguyện vọng được trao trả lại cho người bị mất.

Anh Đặng Văn Lắm (ngoài cùng, bên trái) nhận lại số tiền 80 triệu đồng

Công an xã Long Thành đã tổ chức trao trả đầy đủ số tiền 80 triệu đồng cho anh Đặng Văn Lắm với sự chứng kiến của các bên liên quan. Nhận lại tài sản, anh Lắm không giấu được niềm xúc động và gửi lời cảm ơn chân thành đến lực lượng Công an xã Long Thành cùng người dân tốt bụng đã giúp anh tìm lại toàn bộ số tiền bị mất. Đối với anh, đây không chỉ là tài sản có giá trị lớn mà còn là thành quả lao động trong suốt mùa buôn bán hoa Tết.

Theo Công an tỉnh Đồng Nai﻿