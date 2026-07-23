Phát hiện gần 20 tỷ đồng trong nhà cụ bà 92 tuổi không bao giờ bật điều hòa

Cụ bà sống tằn tiện để tiết kiệm

Cụ bà Cố Mỹ Đệ, sống tại Thượng Hải (Trung Quốc), cả đời không lập gia đình, không có con cái và gần như không còn người thân. Đến tuổi 92, bà mong muốn chuyển vào viện dưỡng lão để được chăm sóc trong những năm tháng cuối đời. Tuy nhiên, vì không có người thân làm người giám hộ nên bà không thể hoàn tất thủ tục nhập viện theo quy định.

Dưới sự hỗ trợ của công chứng viên Lý Thần Dương làm việc tại Văn phòng Công chứng Phổ Đà, bà đã lập văn bản chỉ định một tổ chức phi lợi nhuận làm người giám hộ. Nhờ đó, bà chính thức chuyển vào viện dưỡng lão và bắt đầu cuộc sống mới.

Theo lời kể của công chứng viên Lý Thần Dương, trong những ngày đông giá rét ở Thượng Hải, cụ bà vẫn nhất quyết không bật điều hòa sưởi. Ba chiếc chăn bông dày là cách duy nhất bà dùng để giữ ấm với mong muốn tiết kiệm từng đồng tiền sinh hoạt.

Nhà của cụ bà Cố Mỹ Đệ

Sau khi chuyển vào viện dưỡng lão, bà vẫn nhiều lần quay về căn nhà cũ chỉ để kiểm đếm số tiền tiết kiệm, cất giữ cẩn thận rồi mới yên tâm quay lại. Bà gần như không tiêu xài cho bản thân, từng đồng tích góp đều được gìn giữ suốt nhiều thập kỷ. Cụ bà còn tự chuẩn bị sẵn các thủ tục hậu sự để không phải làm phiền bất kỳ ai khi qua đời.

Chỉ khoảng 40 ngày sau khi vào viện dưỡng lão, cụ bà bất ngờ qua đời. Khi nhân viên tiến hành kiểm kê tài sản, tất cả đều sửng sốt. Trong những ngăn kéo cũ kỹ là hàng loạt sổ tiết kiệm, tiền mặt được cất giữ ngay ngắn cùng giấy chứng nhận sở hữu một căn nhà. Tổng giá trị tài sản mà cụ bà để lại lên tới gần 5 triệu NDT (19,4 tỷ đồng). Đáng chú ý, cụ bà qua đời mà không để lại bất kỳ bản di chúc hợp pháp nào.

Cuộc truy tìm người thừa kế trước loạt kẻ mạo danh

Không có chồng con, cũng không tìm thấy người thân trực hệ, việc xác định người thừa kế của bà Cố trở thành bài toán khó. Ban đầu, hàng xóm chỉ biết bà sống một mình và rất kín tiếng. Những lần xác minh của chính quyền địa phương và cảnh sát cũng không tìm ra bất kỳ người thân nào.

Sau khi rà soát hồ sơ cũ, công chứng viên Lý Thần Dương mới biết cụ bà vốn là trẻ mồ côi, được một gia đình họ Cố nhận nuôi từ nhỏ cùng người anh nuôi tên Cố Mỹ Căn. Sau này, Cố Mỹ Căn có hai con gái. Theo quy định của pháp luật Trung Quốc, đây chính là những người có quyền thừa kế theo diện thừa kế thế vị.

Sổ tiết kiệm được tìm thấy trong căn nhà cụ bà

Để tìm người thừa kế, Văn phòng Công chứng phải đăng thông báo trên báo chí, phát thanh và nhiều phương tiện truyền thông khác. Trong lúc người thân thật sự chưa xuất hiện, hàng loạt kẻ mạo danh đã tìm đến. Có người tự nhận là họ hàng nhưng thậm chí còn không biết cụ bà là nam hay nữ. Có người bịa chuyện cụ bà từng vay mình tiền rồi yêu cầu thanh toán khoản nợ. Một số đối tượng khác dựng lên câu chuyện thất lạc người thân, chỉ liên hệ qua WeChat, từ chối nghe điện thoại nhằm tìm cách chiếm đoạt khối tài sản.

Sau 4 tháng xác minh, hai người con gái của anh trai nuôi Cố Mỹ Căn cuối cùng cũng được tìm thấy và được xác định là những người thừa kế hợp pháp. Về mặt pháp lý, vụ việc khép lại.

Tuy nhiên, điều khiến công chứng viên Lý Thần Dương day dứt là trước khi qua đời, cụ bà nhiều lần bày tỏ mong muốn toàn bộ số tiền tiết kiệm cả đời sẽ được dùng để đóng góp cho xã hội, thay vì chuyển cho những người thân xa gần như không còn liên hệ.

Đáng tiếc, vì bà chưa kịp lập di chúc bằng văn bản hoặc các hình thức hợp pháp khác như ghi âm, ghi hình nên theo quy định pháp luật, toàn bộ di sản buộc phải được chia theo diện thừa kế.

Công chứng viên Lý Thần Dương sau đó đã chủ động trao đổi với những người thừa kế. Sau nhiều cuộc thảo luận, gia đình thống nhất trích 200.000 NDT (gần 800 triệu đồng) từ khối di sản để hỗ trợ người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn và các bé gái vị thành niên là nạn nhân của bạo lực gia đình. Nhờ đó, phần nào tâm nguyện mong muốn giúp ích cho xã hội của cụ bà Cố Mỹ Đệ đã được thực hiện.

Theo Toutiao