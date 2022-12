Phát hiện gần 8 tấn tràng trứng không rõ nguồn gốc từ Lào Cai đi Hà Nội tiêu thụ

Công an tỉnh Yên Bái cho biết, Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh vừa phối hợp với Tổ công tác Cục Cảnh sát Giao thông, Bộ Công an phát hiện vụ vận chuyển gần 8 tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc từ Lào Cai đi Hà Nội tiêu thụ.

Ảnh: TTXVN

Trước đó, khoảng 4h ngày 12/12, tại khu vực Km 117, cao tốc Nội Bài - Lào Cai, thuộc địa phận thành phố Yên Bái, Tổ công tác Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh Yên Bái phối hợp Tổ công tác Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an phát hiện xe ô tô tải 29H-817.30 do lái xe Nguyễn Ngọc D. điều khiển có dấu hiệu nghi vấn nên tiến hành kiểm tra. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe vận chuyển 7.560 kg tràng trứng không rõ nguồn gốc xuất xứ, trị giá trên 1 tỷ đồng.

Tại thời điểm kiểm tra, lái xe không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc số hàng hóa trên. Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh Yên Bái đã bàn giao phương tiện cùng toàn bộ hàng hóa cho Đội Quản lý thị trường số 2 - Cục Quản lý thị trường tỉnh để phối hợp xử lý theo quy định.