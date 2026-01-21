Phát hiện hàng trăm cuộn màng bọc thực phẩm giả, ghi nhãn doanh nghiệp lớn: Cách để nhận biết loại chuẩn

Theo phản ánh của Đài Truyền hình Việt Nam (VTV), mới đây, lực lượng chức năng đã phát hiện một cơ sở sản xuất màng bọc thực phẩm và màng nhôm giả tại thôn Lũng Kênh, xã Hoài Đức (Hà Nội). Trên bao bì, các cuộn màng bọc này ghi nơi sản xuất là doanh nghiệp tại TP.Hồ Chí Minh, song thực tế lại được “ra lò” từ một nhà xưởng ẩm thấp, chật hẹp, không đáp ứng điều kiện tối thiểu về vệ sinh và an toàn sản xuất.

Trích thông tin từ VTV cho thấy, các đối tượng trong đường dây đã mua sản phẩm thật của doanh nghiệp được bảo hộ nhãn hiệu, sau đó nghiên cứu mẫu mã, cấu trúc rồi tổ chức sản xuất hàng loạt màng bọc giả mỗi ngày. Nguyên liệu sử dụng chủ yếu là nguồn trôi nổi, giá rẻ, không qua bất kỳ khâu kiểm định nào.

Trong quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng còn ghi nhận bụi bẩn lẫn trong nguyên liệu, làm gia tăng nguy cơ mất an toàn khi sản phẩm được dùng để bọc thực phẩm.

Ảnh VTV

Cách nhận biết màng bọc thực phẩm an toàn

Từ vụ việc trên, các chuyên gia khuyến cáo người tiêu dùng cần thận trọng hơn khi lựa chọn màng bọc thực phẩm. Trước hết, bao bì phải ghi rõ vật liệu sử dụng, có ký hiệu dùng cho thực phẩm (food-grade, food safe) và thông tin nhà sản xuất minh bạch. Những sản phẩm chỉ in tên doanh nghiệp lớn nhưng thiếu địa chỉ, tiêu chuẩn kỹ thuật hoặc hướng dẫn sử dụng cụ thể cần được xem xét kỹ trước khi mua.

Theo hướng dẫn của U.S. Department of Agriculture (USDA), người tiêu dùng chỉ nên sử dụng màng bọc có ghi rõ “microwave-safe” khi dùng trong lò vi sóng, đồng thời không để màng bọc chạm trực tiếp vào thức ăn trong quá trình hâm nóng để hạn chế nguy cơ hóa chất từ nhựa xâm nhập vào thực phẩm.

Các chuyên gia cũng lưu ý, với những món ăn cần hâm nóng thường xuyên, hộp thủy tinh hoặc sứ chịu nhiệt vẫn là lựa chọn an toàn hơn so với việc lạm dụng màng bọc nhựa. Vụ việc màng bọc thực phẩm giả bị phát hiện lần này là lời nhắc nhở rõ ràng rằng, trong bữa ăn hằng ngày, nguy cơ đôi khi không nằm ở món ăn, mà đến từ chính vật dụng bao quanh nó.

Màng bọc thực phẩm cần có thông tin rõ ràng về nhà sản xuất, thương hiệu, địa chỉ sản xuất, các tiêu chuẩn an toàn... (Ảnh minh hoạ)

Màng bọc dùng trong lò vi sóng người dùng cần cẩn trọng hơn (Ảnh minh hoạ)

Màng bọc thực phẩm giả nguy hiểm thế nào?

Màng bọc thực phẩm là vật dụng tiếp xúc trực tiếp với thức ăn, đặc biệt là thực phẩm nóng hoặc nhiều dầu mỡ. Vì vậy, nếu được sản xuất từ nguyên liệu không đạt chuẩn, nguy cơ hóa chất thôi nhiễm vào thực phẩm là điều khó tránh khỏi.

Thông tin từ VTV dẫn lại cho biết, cơ quan chức năng từng phát hiện mẫu màng bọc làm từ PVC chứa DEHA – một chất hóa dẻo đã bị cấm sử dụng trong sản xuất màng bọc thực phẩm tại nhiều quốc gia. Các nghiên cứu cảnh báo DEHA có thể gây rối loạn nội tiết, ảnh hưởng đến sự phát triển sinh dục ở trẻ nhỏ, làm tăng nguy cơ vô sinh ở nam giới và dậy thì sớm ở nữ nếu phơi nhiễm kéo dài.

Ảnh minh hoạ

Ở góc độ quốc tế, theo U.S. Food and Drug Administration (FDA), các vật liệu nhựa dùng cho thực phẩm phải được kiểm soát nghiêm ngặt về mức độ thôi nhiễm hóa chất, đặc biệt khi tiếp xúc với nhiệt độ cao hoặc thực phẩm có dầu mỡ. Những sản phẩm không rõ nguồn gốc, không được kiểm nghiệm có thể vượt quá ngưỡng an toàn cho phép, tiềm ẩn rủi ro cho sức khỏe người sử dụng.