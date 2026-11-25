Tổ công tác Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP Hà Nội phát hiện nhóm đối tượng người Trung Quốc lừa đảo trên không gian mạng

Theo Cục An ninh mạng, phòng Quản lý xuất nhập cảnh (Công an TP. Hà Nội) vừa phát hiện và triệt phá thành công một ổ nhóm tội phạm lừa đảo xuyên quốc gia trên không gian mạng gồm 7 đối tượng mang quốc tịch Trung Quốc hoạt động tại địa bàn phường Hoàng Mai.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định nhóm đối tượng đã lừa đảo 57 bị hại - chủ yếu là công dân Ấn Độ đang sinh sống tại Mỹ - để chiếm đoạt tổng số tiền hơn 1 tỷ đồng.

Trước đó, qua công tác quản lý cư trú người nước ngoài và nắm tình hình địa bàn, lực lượng trinh sát Phòng Quản lý xuất nhập cảnh phát hiện nhóm 7 người nước ngoài có nhiều biểu hiện nghi vấn hoạt động phạm tội công nghệ cao tại một căn hộ thuộc phường Hoàng Mai (TP. Hà Nội).

Tối ngày 17/11, tổ công tác đã bất ngờ kiểm tra hành chính căn hộ trên, bắt quả tang các đối tượng đang tổ chức thực hiện hành vi lừa đảo trực tuyến. Qua xác minh nhân thân, cơ quan Công an phát hiện trong số này có 3 đối tượng nhập cảnh trái phép vào Việt Nam qua đường mòn, lối mở.

Quá trình đấu tranh khai thác làm rõ, đường dây này được tổ chức chặt chẽ từ khâu tuyển mộ qua mạng xã hội đến phân công nhiệm vụ cụ thể theo quy trình 3 bước tinh vi.

Ở bước đầu tiên, nhóm đối tượng sử dụng các ứng dụng nhắn tin trực tuyến như Snapchat, tạo vỏ bọc giả danh để chủ động tiếp cận, làm quen và xây dựng mối quan hệ tình cảm nhằm đánh vào tâm lý, làm mất cảnh giác của các bị hại tại Mỹ và Canada.

Sau khi tạo dựng được lòng tin, các đối tượng chuyển sang bước hai là từng bước giới thiệu, dẫn dụ nạn nhân tải ứng dụng hoặc truy cập vào các trang web đầu tư tài chính giả mạo do chúng quản lý, đồng thời hướng dẫn chi tiết cách thức nạp tiền và giao dịch.

Ở giai đoạn đầu, nhóm lừa đảo thường hiển thị các thông số lợi nhuận ảo hấp dẫn để kích thích nạn nhân tiếp tục rót thêm vốn. Khi số tiền nạp vào đạt mức đủ lớn, các đối tượng lập tức khóa tài khoản đầu tư, cắt đứt liên lạc nhằm chiếm đoạt toàn bộ tài sản.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng thừa nhận được tuyển mộ thông qua mạng xã hội hoặc nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc vào Việt Nam để tập kết về Hà Nội hoạt động.

Với mỗi phi vụ trót lọt, các thành viên trong đường dây được chia hoa hồng từ 3% đến 15% trên tổng giá trị khoản tiền chiếm đoạt được. Chỉ trong vòng khoảng 4 tháng, ổ nhóm này đã chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng của 57 nạn nhân.

Hiện Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP. Hà Nội đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ điều tra mở rộng vụ án, củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật Việt Nam.