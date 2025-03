Phát hiện kẹo rau củ Kera chứa một chất không ghi trên bao bì

Chiều nay (20/03), Bộ Y tế cho biết đã có thông tin mới nhất về kết quả kiểm nghiệm kẹo rau củ Kera - loại kẹo gây tranh cãi thời gian qua được quảng cáo bởi Quang Linh Vlogs, Hằng Du mục và Hoa hậu Thùy Tiên.

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) cho biết vào ngày 19/3/2025, Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia đã có kết quả kiểm nghiệm ban đầu, theo đó các chỉ tiêu về hàm lượng đạm, đường, chất béo, năng lượng tổng cơ bản phù hợp với bản tự công bố của sản phẩm.

Cục An toàn thực phẩm yêu cầu Viện kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia kiểm nghiệm thêm 1 số chất và chỉ tiêu an toàn.

Theo kết quả kiểm nghiệm của Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia báo cáo Cục An toàn thực phẩm, các chỉ tiêu về hàm lượng đạm, đường, chất béo, năng lượng tổng cơ bản phù hợp với bản tự công bố của sản phẩm, các chỉ tiêu an toàn về vi sinh vật, nấm, kim loại nặng..., đều không phát hiện hoặc nằm trong giới hạn an toàn.

Tuy nhiên, Viện kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia cũng đã phát hiện sản phẩm có chứa Sorbitol là một chất tạo ngọt với hàm lượng 33,4 g/100g nhưng không ghi trên nhãn sản phẩm theo quy định.

Cục An toàn thực phẩm cho biết đã có công văn gửi Sở An toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh và Sở Y tế Đăk Lăk đề nghị xử lý các vi phạm theo đúng qui định của pháp luật.