Sở hữu "Maldives của Việt Nam", thành phố biển sáp nhập chuyển thành phường?

UBND TP Quy Nhơn (Bình Định) vừa có tờ trình Sở Nội vụ tỉnh Bình Định về phương án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn với 2 phương án sáp nhập xã, phường. Đáng chú ý, với phương án sáp nhập mới, TP Quy Nhơn không còn là thành phố trực thuộc tỉnh mà sẽ trở thành 1 phường.

Theo đó, phương án 1 cũng là phương án địa phương này ưu tiên, TP Quy Nhơn sáp nhập các phường còn lại 3 phường và 1 xã (giảm 13 đơn vị).

Trong đó có phường Quy Nhơn trên cơ sở sáp nhập từ các phường: Đống Đa, Nhơn Bình, Hải Cảng, Thị Nại và các xã Nhơn Hội, Nhơn Lý, Nhơn Hải. Trụ sở phường mới dự kiến đặt tại khu Bắc Hà Thanh, phường Đống Đa cũ. Phường Quang Trung trên cơ sở sáp nhập các phường: Trần Phú, Ngô Mây, Nguyễn Văn Cừ, Ghềnh Ráng, Quang Trung, có trụ sở đặt tại phường Nguyễn Văn Cừ hiện tại.

Phường Bùi Thị Xuân trên cơ sở sáp nhập các phường: Nhơn Phú, Trần Quang Diệu, Bùi Thị Xuân và xã Phước Mỹ. Trụ sở đặt tại khu quy hoạch phường Trần Quang Diệu cũ. Xã Nhơn Châu (hay còn gọi đảo Cù Lao Xanh) giữ nguyên, trụ sở đặt tại UBND xã Nhơn Châu hiện tại.

Về nguyên nhân giữ lại xã Nhơn Châu, địa phương này lý giải đây là xã đảo cách đất liền khoảng 12 hải lý, với khoảng 596 hộ dân (2.350 người) đang sinh sống, có vị trí hết sức quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế, quốc phòng, an ninh của tỉnh Bình Định. Toàn xã có 596 hộ dân với khoảng 2.350 nhân khẩu, phần lớn giao thương với đất liền thông qua tuyến đò dân sinh Quy Nhơn - Nhơn Châu.

Vào mùa mưa bão, người dân thường bị cô lập dài ngày, do đó việc giữ nguyên cấp chính quyền tại xã Nhơn Châu là phù hợp với điều kiện đặc thù và đảm bảo quyền lợi của người dân trên đảo.

TP Quy Nhơn đề xuất giảm còn 4 đơn vị hành chính - Ảnh minh hoạ: UBND tỉnh Bình Định

Phương án 2 của sắp xếp là TP Quy Nhơn còn lại 4 phường.

Cụ thể, phường Quy Nhơn trên cơ sở sáp nhập các phường: Đống Đa, Hải Cảng, Ngô Mây, Trần Phú, Thị Nại và các xã Nhơn Hội, Nhơn Lý, Nhơn Hải, Nhơn Châu. Trụ sở phường dự kiến đặt tại khu Bắc Hà Thanh, phường Đống Đa cũ. Phường Nhơn Bình trên cơ sở sáp nhập các phường: Trần Quang Diệu, Nhơn Phú, Nhơn Bình. Phường mới có trụ sở tại UBND phường Nhơn Phú hiện tại.

Phường Quang Trung trên cơ sở sáp nhập các phường: Quang Trung, Nguyễn Văn Cừ, Ghềnh Ráng. Trụ sở phường dự kiến đặt tại UBND phường Nguyễn Văn Cừ. Phường Bùi Thị Xuân sáp nhập phường Bùi Thị Xuân và xã Phước Mỹ. Trụ sở phường dự kiến đặt tại UBND phường Bùi Thị Xuân.

Đối với phương án 2, phường Bùi Thị Xuân mới sau khi hình thành không đạt tiêu chí về quy mô dân số (chỉ khoảng 24.859 người so với tiêu chí 50.000 người) nhưng vẫn đề xuất thành lập.

Địa phương này lý giải, khu vực này có tiềm năng phát triển mạnh mẽ khi đang là nơi tập trung nhiều khu công nghiệp lớn như Phú Tài, Long Mỹ và dự án Trung tâm trí tuệ nhân tạo - đô thị phụ trợ tại Khu đô thị Long Vân đang xây dựng. Đồng thời, đây cũng là địa bàn chiến lược kết nối giao thông với Quốc lộ 1, tuyến cao tốc Bắc - Nam và trục đường Long Vân - Long Mỹ. TP Quy Nhơn định hướng khu vực này phát triển thành khu đô thị mới năng động trong tương lai.

TP biển vươn tầm điểm đến hàng đầu của châu Á

TP Quy Nhơn sở hữu 72km đường bờ biển với cảnh quan tự nhiên đa dạng, di tích lịch sử - văn hóa đậm nét riêng, khí hậu nhiệt đới ấm áp quanh năm, ẩm thực phong phú được mệnh danh là "thủ phủ du lịch" của Bình Định.

Trong những năm gần đây, Quy Nhơn liên tục được các tổ chức quốc tế vinh danh. Trong đó, Agoda từng xếp Eo Gió vào danh sách những điểm ngắm hoàng hôn đẹp nhất Đông Nam Á, trong khi Bãi Kỳ Co được ví như “Maldives của Việt Nam” với làn nước trong xanh và bãi cát trắng mịn.

Trong năm 2020, thành phố biển Quy Nhơn lọt top 20 điểm "phượt bụi" tốt nhất do Hostelworld (Mỹ) bình chọn. Đồng thời trong năm này, Quy Nhơn cũng được vinh danh là một trong những điểm du lịch tốt nhất (bảng xếp hạng Hostelworld Mỹ), thành phố du lịch sạch nhất Đông Nam Á (diễn đàn du lịch Đông Nam Á 2020) và lọt top 7 nơi an toàn đáng được đến sau đại dịch theo bầu chọn của tạp chí CNBC.

Năm 2022, tờ Traveller (Úc) đánh giá Quy Nhơn là nơi sẽ mang lại sự rung cảm đích thực về một thành phố nhỏ cùng bãi biển đẹp, hứa hẹn trở thành điểm đến lớn về du lịch biển.

Năm 2024 đánh dấu một bước phát triển vượt bậc trong ngành du lịch của tỉnh Bình Định. Theo thống kê của Sở Du lịch Bình Định, năm 2024, lượng khách quốc tế đến Bình Định ước đạt 93.850 lượt, tăng 17,3% so với năm 2023. Trong khi đó, lượng khách nội địa đạt 9.106.150 lượt, tăng 85% so với năm trước. Doanh thu năm 2024, ước đạt 25.500 tỷ đồng, tăng 55,4% so với năm 2023.

Bãi Kỳ Co được ví như “Maldives của Việt Nam” - Ảnh minh hoạ: UBND tỉnh Bình Định

Năm 2024, thành phố Quy Nhơn đã lần thứ hai được vinh danh nhận giải thưởng Thành phố du lịch sạch ASEAN.

Tại hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2024 ở Bình Định, PGS.TS Trần Đình Thiên - nguyên Viện trưởng Viện kinh tế Việt Nam phân tích, Quy Nhơn - Bình Định là một điểm đến du lịch tiềm năng, khả năng vươn tầm điểm đến hàng đầu của châu Á.

Ông lý giải thêm rằng nơi đây có một vẻ đẹp nguyên sơ không phải nơi nào cũng sở hữu được. Địa phương còn đang được hướng tới là trung tâm trí tuệ nhân tạo mang tầm đẳng cấp thế giới, là nơi thường xuyên tập trung hàng nghìn chuyên gia, nhà khoa học của các nước. Cách tiếp cận văn hóa cũng rất khác.