Vừa lên thành phố, nơi sở hữu cảng biển "độc nhất vô nhị" của Việt Nam đón tin vui lớn

Huyện thuần nông thành trung tâm công nghiệp, cảng biển logistics

Theo Nghị quyết số 1365/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, từ ngày 1/3/2025, thành phố Phú Mỹ thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chính thức được thành lập.

Phú Mỹ có vai trò là cảng cửa ngõ ra biển, là trung tâm công nghiệp không chỉ với tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu mà còn của vùng Đông Nam Bộ, các tỉnh phía Nam. Từ một huyện thuần nông trước đây, đến thời điểm hiện tại, Phú Mỹ đã vươn mình trở thành trung tâm công nghiệp, cảng biển logistics hàng đầu khu vực phía Nam.

Sở dĩ Phú Mỹ "lột xác" ngoạn mục là bởi nơi này sở hữu cụm cảng Cái Mép - Thị Vải, một trong những cảng biển phát triển nhanh nhất cả nước. Cụm cảng Cái Mép - Thị Vải được quy hoạch là 1 trong 2 cảng biển loại đặc biệt của quốc gia. Đến nay, Cụm cảng Cái Mép - Thị Vải đã hình thành 22/35 dự án cảng đang hoạt động với công suất hơn 117,8 triệu tấn/năm.

Điều đáng nói, đây cũng là cụm cảng nước sâu có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất thế giới và nằm trong top 19 cảng biển lớn nhất thế giới, với lượng hàng container chiếm gần 35% cả nước và 50% khu vực phía Nam. Đây cũng là cụm cảng duy nhất tại Việt Nam có tàu mẹ chở container đi thẳng châu Âu, châu Mỹ mà không cần trung chuyển.

Cụm Cảng Cái Mép - Thị Vải

Phú Mỹ hiện là địa phương công nghiệp đầu tàu của tỉnh. 10 khu công nghiệp (KCN) và 5 cụm công nghiệp tập trung diện tích hơn 5.400 ha, thu hút hơn 3.200 cơ sở sản xuất, kinh doanh trong và ngoài KCN.

Các KCN trên địa bàn đã thu hút nhiều tập đoàn, công ty có thương hiệu lớn trong và ngoài nước đến đầu tư như: Tập đoàn Hyosung (Hàn Quốc), Tập đoàn CJ (Hàn Quốc), Tập đoàn Marubeni (Nhật), Tập đoàn Samsung (Hàn Quốc), Tập đoàn Hòa Phát (Việt Nam), Tập đoàn SMC (Việt Nam), Tập đoàn Hoa Sen (Việt Nam), Công ty Cổ phần Dịch Vụ Cà Phê Cao Nguyên (thương hiệu cà phê Highlands)...

261 dự án tại các KCN có tổng vốn đầu tư hơn 16 tỷ USD, chiếm gần 50% vốn FDI toàn tỉnh, giải quyết việc làm cho hơn 140.000 lao động tại chỗ và hơn 14.200 cơ sở thương mại - dịch vụ.

Công nghiệp tại địa phương chủ yếu là các dự án ứng dụng công nghệ hiện đại, ít thâm dụng lao động, góp phần đưa giá trị sản xuất công nghiệp của Phú Mỹ chiếm hơn 65% tổng giá trị công nghiệp toàn tỉnh.

Trung tâm Thành phố Phú Mỹ

Sắp xuất hiện Dự án bến cảng tổng hợp Long Sơn Mỹ Xuân

Tin vui này chưa qua, niềm vui mới lại đến. Vừa qua, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký Quyết định số 650/QĐ-TTg n gày 19/3/2025 chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án bến cảng tổng hợp Long Sơn Mỹ Xuân. Địa điểm thực hiện dự án tại Phường Mỹ Xuân, Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Vị trí của dự án kết nối thuận tiện với các phương thức vận tải. Bến cảng tổng hợp Mỹ Xuân tại phía thượng lưu cầu Phước An, thuộc luồng Vũng Tàu - Thị Vải. Khu vực này đang phát triển luồng lạch từ cảng Phước An đến Gò Dầu, cho phép tàu có trọng tải lên đến 30.000 tấn lưu thông. Khi tiến hành phân luồng cho tàu, các phương tiện sẽ không cần di chuyển theo tuyến vòng qua khu vực cảng Long Sơn Mỹ Xuân mà có thể đi thẳng từ phía thượng lưu cầu Phước An đến cảng Cẩm Phả và cảng Vedan tại Phước Thái.

Vùng này cũng là điểm kết nối thuận lợi cho đường thủy nội địa, với sự liên kết mạnh mẽ đến tuyến vận tải ven biển và hai hành lang đường thủy nội địa chính. Đó là hành lang đường thủy Bắc - Nam liên kết giữa Bình Dương - Đồng Nai – TPHCM với cụm cảng Cái Mép - Thị Vải, và hành lang Đông - Tây kết nối khu vực đồng bằng sông Cửu Long với TPHCM và cụm cảng Cái Mép - Thị Vải.

Cả hai hành lang đường thủy này đều đang được Bộ Giao thông Vận tải thực hiện đầu tư tại dự án Phát triển các hành lang đường thủy và logistics khu vực phía Nam.

Với đường hàng không, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có thể kết nối đến cảng hàng không Long Thành tại Đồng Nai đang được xây dựng. Địa bàn tỉnh cũng sẽ hưởng lợi từ các tuyến đường sắt thời gian tới theo Quy hoạch mạng lưới đường sắt thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Mục tiêu dự án là đầu tư xây dựng Bến cảng tổng hợp Long Sơn Mỹ Xuân tại khu bến cảng Thị Vải, phường Mỹ Xuân, Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nhằm từng bước xây dựng hoàn thiện khu bến Thị Vải theo quy hoạch được duyệt. Đầu tư xây dựng bến cảng tổng hợp phục vụ cho các hoạt động kinh tế, các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh và vùng lân cận; đáp ứng nhu cầu sử dụng vật liệu xây dựng trong khu vực.

Đồng thời, dự án này mục tiêu nhằm khai thác tối đa lợi thế điều kiện tự nhiên, vị trí địa lý, các dự án hạ tầng giao thông đang đầu tư trong khu vực để phát triển, thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nói riêng và khu vực phía Nam nói chung.

Quy mô dự án đầu tư xây dựng 1 bến với chiều dài 270m tiếp nhận cỡ tàu tổng hợp trọng tải đến 30.000 DWT; 4 bến sà lan có tổng chiều dài 530m tiếp nhận tàu, sà lan có trọng tải đến 7.500 DWT; hệ thống kho bãi, hạng mục nghiền xi măng (công suất 2,3 triệu tấn/năm), hạ tầng phục vụ cảng, khu nước trước bến.

Vốn đầu tư thực hiện dự án (do Nhà đầu tư đăng ký) là hơn 2.385 tỷ đồng, trong đó, vốn chủ sở hữu là gần 356 tỷ đồng, chiếm 15% tổng vốn đầu tư; vốn vay và vốn huy động hợp pháp khác là gần 2.028 tỷ đồng, chiếm 85% tổng vốn đầu tư. Nhà đầu tư Dự án là Công ty TNHH Long Sơn.