Doanh nghiệp quốc phòng lập kỷ lục khoan sâu 1.515m xiên 6 độ, khai mở kho báu 125 triệu tấn tại bể Đông Bắc Việt Nam

Đại tá Nguyễn Văn Cường, Bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc Công ty Xây dựng công nghiệp mỏ (doanh nghiệp kinh tế quốc phòng, thuộc Tổng công ty Đông Bắc) vừa có những chia sẻ đáng chú ý trên báo Quân đội nhân dân.

Theo lời kể, trong năm 2019 và năm 2020, Công ty đã hoàn thành lỗ khoan có chiều sâu 1.400m tại mỏ than Khánh Hòa (Thái Nguyên) và những lỗ khoan phức tạp phải thực hiện trên 300m tầng thải tại mỏ than Bắc Cọc 6 (Cẩm Phả).

Đặc biệt, Công ty đã tổ chức thi công 2 Đề án thăm dò mỏ than Đồng Rì và Bảo Đài I với 53 lỗ khoan với tổng số 57.000m khoan sâu.

Mặc dù thi công trong khu vực có địa hình núi cao, phân cắt mạnh, đường vận tải nhỏ hẹp các lỗ khoan có cấu trúc địa chất phức tạp, nhưng Công ty đã vượt tiến độ, hoàn thành 53 lỗ khoan đúng yêu cầu kỹ thuật.

Trong đó có lỗ khoan LK.14-BĐI đạt chiều sâu 1.515m, khoan xiên 6 độ. Lỗ khoan này thuộc Đề án thăm dò mỏ than Bảo Đài I.

Đại tá Nguyễn Văn Cường cho biết, đây là lỗ khoan có chiều sâu kỷ lục mà Công ty thi công và cũng là lỗ khoan sâu nhất của ngành than tính đến thời điểm hiện nay.

Mỏ than Bảo Đài I nằm trong khu vực trục nếp lõm của dải than Bảo Đài là dải than lớn thuộc bể than Đông Bắc Việt Nam với tổng trữ lượng và tài nguyên khoảng 125 triệu tấn.

Theo quy hoạch phát triển ngành than được Chính phủ phê duyệt, để đảm bảo an ninh năng lượng Quốc gia, đến năm 2030 Dự án khai thác hầm lò mỏ Bảo Đài I công suất 2 triệu tấn/năm cần được xây dựng mới.

Bãi than của Công ty Xây dựng công nghiệp mỏ, Tổng Công ty Đông Bắc.

Trong lĩnh vực xây lắp, Công ty Xây dựng công nghiệp mỏ đã thi công nhiều công trình, dự án, như: Dự án Kho bãi tiêu thụ than tại cảng Bắc Vân Phong (xã Vạn Thành, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa); dự án khu dịch vụ chuyên gia và người lao động phục vụ Nhà máy Nhiệt điện BOT Vĩnh Tân 1 với tổng giá trị gần 300 tỷ đồng; hoàn thành 3 cầu vượt qua Quốc lộ 18A, góp phần vận chuyển than an toàn, bảo vệ môi trường.

Công ty Xây dựng Công nghiệp mỏ là một trong 3 đơn vị của Tổng công ty Đông Bắc có sản lượng chế biến, tiêu thụ than hằng năm đạt hơn 1,5 triệu tấn.

Công ty cũng thực hiện tốt công tác đảm bảo cung ứng xăng dầu cho các đơn vị thành viên và kinh doanh bán lẻ tại các cửa hàng, với sản lượng trung bình hằng năm đạt hơn 7,4 triệu lít, doanh thu hơn 1.200 tỷ đồng. Các đơn vị gia công cơ khí, gia công vì chống lò đạt doanh thu hằng năm hơn 130 tỷ đồng.

Với kết quả sản xuất, kinh doanh như vậy, theo tính toán, tổng doanh thu các năm gần đây có sự tăng trưởng cao hơn, thu nhập bình quân của người lao động ước đạt gần 20 triệu đồng/người/tháng.