Phát hiện ‘kho báu’ nằm sâu hơn 5.000 mét, trữ lượng lên tới 30,5 tỷ mét khối, Trung Quốc lập tức thành lập ‘đội đặc nhiệm khai thác’ đặc biệt để chớp lấy cơ hội

Tờ CGTN đưa tin, Trung Quốc vừa phát hiện hơn 30,5 tỷ mét khối trữ lượng khí đốt tự nhiên tại một hồ chứa sâu ở mỏ khí Bazhong, thuộc lưu vực Tứ Xuyên. Thông tin do Tập đoàn Dầu khí Trung Quốc (Sinopec) công bố.

“Kho báu” mới được bổ sung này đã được Bộ Tài nguyên Trung Quốc chứng nhận. Nó cũng nâng tổng trữ lượng địa chất đã được xác minh của Sinopec tại phía Đông Bắc lưu vực Tứ Xuyên lên 154,7 tỷ mét khối.

Công ty dầu khí và khí đốt của Trung Quốc nhận định, phát hiện này chứng minh các tầng hình thành “tight gas” của hồ chứa ở Đông Bắc Tứ Xuyên có tiềm năng thăm dò tốt và là một đóng góp có ý nghĩa cho an ninh năng lượng quốc gia.

“Tight gas” là một loại khí tự nhiên thường được tìm thấy trong các tầng đá chứa khí có độ thấm thấp, đa phần là đá sa thạch.

Ngoài ra, phía Sinopec nói rằng hồ chứa ở mỏ Bazhong rất sâu, khoảng 4.550 - 5.225 mét so với bề mặt. Một “lực lượng đặc nhiệm dầu khí” chuyên nghiệp đã được thành lập để giải quyết các thách thức về mặt công nghệ, giúp tối ưu hóa việc khai thác, theo lời chia sẻ của công ty.

Lưu vực Tứ Xuyên là một trong những nguồn cung cấp khí đốt tự nhiên lớn nhất của Trung Quốc. Cùng với nó là lưu vực Erdos ở phía Bắc. Hoạt động khai thác ở nơi này do tập đoàn năng lượng PetroChina phụ trách. Ngoài ra còn có lưu vực vịnh Bohai ngoài khơi, do CNOOC Ltd điều hành.

Trong những năm gần đây, các nhà sản xuất năng lượng hàng đầu Trung Quốc đã đẩy mạnh phát triển các mỏ dầu khí, bao gồm những mỏ khí đá phiến và khí mêtan trong than đá - dù phải đối mặt với nhiều thách thức về mặt địa chất.

Tham khảo Reuters, CGTN