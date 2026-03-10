Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Phát hiện loài hoa quý hiếm Địa nhãn Himalaya trong rừng Phong Nha - Kẻ Bàng

10-03-2026 - 13:34 PM | Sống

Phát hiện loài hoa quý hiếm Địa nhãn Himalaya trong rừng Phong Nha - Kẻ Bàng

(NLĐO) - Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng vừa ghi nhận loài Địa nhãn Himalaya quý hiếm - được xếp vào nhóm nguy cấp trong Sách đỏ Việt Nam và Danh lục đỏ IUCN.

Phát hiện hoa Địa nhãn Himalaya qúy hiếm tại Phong Nha - Kẻ Bàng năm 2026 - Ảnh 1.

Hình ảnh loài Địa nhãn Himalaya ghi nhận tại khu vực rừng Phong Nha - Kẻ Bàng

Ngày 10-3, Ban Quản lý Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng (Quảng Trị) cho biết vừa ghi nhận sự xuất hiện của loài Địa nhãn Himalaya (Sapria himalayana) tại Tiểu khu 649, thuộc phân khu bảo vệ nghiêm ngặt do Trạm Bảo vệ rừng Cồn Roàng quản lý.

Địa nhãn Himalaya là loài thực vật ký sinh hoàn toàn thuộc họ Vi tháp (Rafflesiaceae), nhóm thực vật nổi tiếng với cấu trúc hoa lớn và hình thái đặc biệt. Việc phát hiện loài này không chỉ bổ sung dữ liệu khoa học cho hệ thực vật khu vực mà còn cho thấy hệ sinh thái rừng trên núi đá vôi tại Phong Nha - Kẻ Bàng vẫn được bảo tồn khá nguyên vẹn.

Theo các nhà nghiên cứu, Sapria himalayana là thực vật ký sinh toàn phần, không có diệp lục, lá hay thân thật để quang hợp. Phần cơ thể sinh dưỡng của cây gần như tiêu giảm hoàn toàn, tồn tại dưới dạng các sợi hút bám sâu vào rễ cây chủ để hấp thụ nước và chất dinh dưỡng.

Phát hiện hoa Địa nhãn Himalaya qúy hiếm tại Phong Nha - Kẻ Bàng năm 2026 - Ảnh 2.

Hình thái hoa loài Địa nhãn Himalaya

Tại Tiểu khu 649, các cá thể địa nhãn được ghi nhận ký sinh trên rễ các loài dây leo thân gỗ thuộc chi Nho (Tetrastigma). Hoa là bộ phận duy nhất xuất hiện trên mặt đất, đảm nhiệm chức năng sinh sản. Mẫu vật ghi nhận có đường kính khoảng 15-20 cm, bao hoa màu đỏ thẫm với các đốm vàng nhạt. Hoa phát ra mùi giống thịt phân hủy để thu hút côn trùng, chủ yếu là các loài ruồi thuộc bộ Hai cánh đến thụ phấn.

Các chuyên gia cho biết Địa nhãn Himalaya có biên độ sinh thái hẹp, đặc biệt nhạy cảm với sự thay đổi của môi trường đất, độ ẩm và cấu trúc tán rừng. Loài này chỉ xuất hiện dưới tán rừng kín thường xanh mưa ẩm nhiệt đới, nơi có lớp thảm mục dày, độ che phủ cao và hầu như không chịu tác động của con người.

Trong Sách đỏ Việt Nam và Danh lục đỏ IUCN, Sapria himalayana được xếp vào nhóm nguy cấp do vùng phân bố hẹp và phụ thuộc hoàn toàn vào cây chủ. Sự xuất hiện của loài tại Tiểu khu 649 được xem là chỉ dấu cho thấy sinh cảnh rừng tại khu vực này vẫn duy trì được vi khí hậu ổn định và tính liên tục sinh thái.

Theo Ban Quản lý VQG Phong Nha - Kẻ Bàng, phát hiện mới cũng nâng tổng số loài thực vật ghi nhận tại Vườn quốc gia này lên 2.957 loài, tiếp tục khẳng định nơi đây là một trong những trung tâm đa dạng sinh học quan trọng của Việt Nam và khu vực.

Theo HOÀNG PHÚC

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Thứ tiếng là "hộ chiếu" đi khắp 20 quốc gia, viết sao đọc vậy: Cả Việt Nam chỉ có 2 đại học đào tạo, thu nhập lên tới 50 triệu/tháng

Thứ tiếng là "hộ chiếu" đi khắp 20 quốc gia, viết sao đọc vậy: Cả Việt Nam chỉ có 2 đại học đào tạo, thu nhập lên tới 50 triệu/tháng Nổi bật

Kể từ ngày 11/3, người dân Hà Nội đón tin cực vui

Kể từ ngày 11/3, người dân Hà Nội đón tin cực vui Nổi bật

882 chủ xe có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168: Vi phạm cùng 1 lỗi có mức phạt lên tới 22 triệu đồng

882 chủ xe có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168: Vi phạm cùng 1 lỗi có mức phạt lên tới 22 triệu đồng

13:15 , 10/03/2026
3 con giáp đạt đỉnh vận may, tài sản tăng mạnh, 10 ngày tới chắc chắn đón tin vui

3 con giáp đạt đỉnh vận may, tài sản tăng mạnh, 10 ngày tới chắc chắn đón tin vui

13:14 , 10/03/2026
Con trai bảo: "Tiêu hết tiền thì mai cứ xin bà ngoại", bà mẹ TP.HCM có cách ứng xử thật hay, rất đáng học hỏi!

Con trai bảo: "Tiêu hết tiền thì mai cứ xin bà ngoại", bà mẹ TP.HCM có cách ứng xử thật hay, rất đáng học hỏi!

13:04 , 10/03/2026
Nghiên cứu của ĐH Newcastle: 1 loại rau giúp giảm 20% nguy cơ ung thư nếu ăn mỗi tuần, ở Việt Nam bán đầy chợ với giá rẻ bèo

Nghiên cứu của ĐH Newcastle: 1 loại rau giúp giảm 20% nguy cơ ung thư nếu ăn mỗi tuần, ở Việt Nam bán đầy chợ với giá rẻ bèo

12:48 , 10/03/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên