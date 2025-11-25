Phát hiện loài "hôi thối" nhưng quý hiếm nhất hành tinh, tưởng như sắp tuyệt chủng: Nhiều người bật khóc tại chỗ

Theo NY Post, sau 13 năm kiên trì len lỏi giữa rừng rậm Sumatra, một nhà bảo tồn Indonesia đã không kìm được nước mắt khi lần đầu bắt gặp hoa Rafflesia – loài thực vật thuộc nhóm hiếm nhất thế giới.

Theo mô tả, nhà sinh vật học Septian Deki Andriki cùng các cộng sự phải trải qua nhiều ngày băng qua những cánh rừng rậm nguy hiểm, nơi thường xuất hiện hổ, để tìm kiếm loài hoa đặc biệt này. Nỗ lực dài hơi ấy cuối cùng cũng được đền đáp khi họ phát hiện bông Rafflesia giữa rừng sâu. Camera đã ghi lại khoảnh khắc Andriki bật khóc vì xúc động, khi hành trình theo đuổi mục tiêu suốt hơn một thập kỷ đã trở thành sự thật.

Nhà sinh vật học Septian Deki Andriki cùng các cộng sự phải trải qua nhiều ngày băng qua những cánh rừng rậm nguy hiểm, nơi thường xuất hiện hổ, để tìm kiếm loài hoa đặc biệt này. Ảnh: X

Chris Thorogood, Phó giáo sư Sinh học tại Đại học Oxford và cũng là thành viên trong nhóm, chia sẻ rằng cảm giác lúc nhìn thấy bông hoa đầu tiên “như có luồng điện chạy qua”, khiến cả đoàn vỡ òa. Điều đáng quý hơn là họ còn được chứng kiến thời điểm Rafflesia bung nở. Đây là một khoảnh khắc hiếm hoi bởi nụ hoa mất đến chín tháng để hình thành nhưng chỉ khoe sắc trong vài ngày ngắn ngủi.

Rafflesia là loài ký sinh trên các dây leo nhiệt đới thuộc nhiều vùng Đông Nam Á. Chúng cho ra những bông hoa được xem là lớn nhất hành tinh, với đường kính có thể đạt tới 1,2 m. Những bông hoa đỏ khổng lồ, lốm đốm đặc trưng này luôn xuất hiện đầy bất ngờ và ẩn chứa nhiều điều khó lý giải. Khi nở, chúng tỏa ra mùi hôi giống xác phân hủy để thu hút ruồi đến thụ phấn, rồi nhanh chóng tàn úa để bắt đầu vòng đời mới.

Rafflesia sống ký sinh bằng cách ăn thức ăn trên thân cây chủ và không có lá, rễ. Hoa nở có màu đỏ, nhiều đốm trắng. Tuy nhiên, khi nở, hoa tỏa ra mùi hôi thối như thịt rữa nên được gọi là hoa xác chết. Mùi hôi này nhằm thu hút côn trùng thụ phấn. Mùi hương của hoa được đánh giá là một trong những mùi hương kinh khủng nhất thế giới.

Do chỉ sinh trưởng ở phạm vi hẹp, Rafflesia đặc biệt mong manh trước sự tàn phá của môi trường sống. Trước đó, một nghiên cứu công bố ngày 20-9-2023 trên tạp chí Plants, People, Planet cảnh báo rằng phần lớn các giống thuộc họ Rafflesia – loài hoa lớn nhất thế giới – đang đối mặt nguy cơ biến mất.

60% loài hoa Rafflesia, còn gọi là hoa xác chết và là loài hoa lớn nhất thế giới, đang đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng nghiêm trọng, theo nghiên cứu mới đây. Ảnh: TS Chris Thorogood

Nhóm chuyên gia quốc tế đã khảo sát 42 giống Rafflesia được biết đến cùng môi trường sinh trưởng của chúng tại Brunei, Indonesia, Malaysia, Philippines và Thái Lan. Kết quả cho thấy sự thu hẹp nhanh chóng của rừng nhiệt đới, kết hợp với các biện pháp bảo tồn còn thiếu hiệu quả, đang khiến loài thực vật này ngày càng dễ tổn thương hơn.

Các nhà nghiên cứu ước tính khoảng 60% giống Rafflesia đang ở mức nguy cấp nghiêm trọng; thậm chí một số có thể tuyệt chủng trước khi khoa học kịp ghi nhận chính thức.

Dù vậy, báo cáo vẫn ghi nhận vài tín hiệu tích cực như việc nhân giống thành công ở một vườn thực vật tại Tây Java và hoạt động du lịch sinh thái bền vững xoay quanh loài hoa này ở Tây Sumatra (Indonesia).

Trước nghiên cứu nói trên, Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN) cũng đã xếp một số giống Rafflesia vào nhóm “cực kỳ nguy cấp”.

Theo Vietnam+, Rafflesia tuan-mudae được đặt tên theo tên của Ngài Stamford Raffles - một quan chức Anh, đồng thời là người đầu tiên phát hiện ra loài hoa này ở Indonesia vào đầu thế kỷ 19. Rafflesia tuan-mudae phát triển ở các nước Đông Nam Á. Những bông hoa màu nâu đỏ hé nở từ nụ lớn như bắp cải. Cây hoa có thể cao gần 1 m và nặng tới gần 7 kg.

Tại Indonesia, còn có một loài hoa khổng lồ khác có mùi hương tương tự Rafflesia tuan-mudae, đó là Amorphophallus titanum. Chiều dài của mỗi bông hoa này có thể tới 3 m.

