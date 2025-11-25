Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Phát hiện loài "hôi thối" nhưng quý hiếm nhất hành tinh, tưởng như sắp tuyệt chủng: Nhiều người bật khóc tại chỗ

25-11-2025 - 15:42 PM | Sống

Phát hiện loài "hôi thối" nhưng quý hiếm nhất hành tinh, tưởng như sắp tuyệt chủng: Nhiều người bật khóc tại chỗ

Nhóm chuyên gia đã tìm kiếm ròng rã suốt 13 năm trong rừng sâu mới phát hiện được loài quý hiếm này.

Theo NY Post, sau 13 năm kiên trì len lỏi giữa rừng rậm Sumatra, một nhà bảo tồn Indonesia đã không kìm được nước mắt khi lần đầu bắt gặp hoa Rafflesia – loài thực vật thuộc nhóm hiếm nhất thế giới.

Theo mô tả, nhà sinh vật học Septian Deki Andriki cùng các cộng sự phải trải qua nhiều ngày băng qua những cánh rừng rậm nguy hiểm, nơi thường xuất hiện hổ, để tìm kiếm loài hoa đặc biệt này. Nỗ lực dài hơi ấy cuối cùng cũng được đền đáp khi họ phát hiện bông Rafflesia giữa rừng sâu. Camera đã ghi lại khoảnh khắc Andriki bật khóc vì xúc động, khi hành trình theo đuổi mục tiêu suốt hơn một thập kỷ đã trở thành sự thật.

photo-1764055415181

Nhà sinh vật học Septian Deki Andriki cùng các cộng sự phải trải qua nhiều ngày băng qua những cánh rừng rậm nguy hiểm, nơi thường xuất hiện hổ, để tìm kiếm loài hoa đặc biệt này. Ảnh: X

Chris Thorogood, Phó giáo sư Sinh học tại Đại học Oxford và cũng là thành viên trong nhóm, chia sẻ rằng cảm giác lúc nhìn thấy bông hoa đầu tiên “như có luồng điện chạy qua”, khiến cả đoàn vỡ òa. Điều đáng quý hơn là họ còn được chứng kiến thời điểm Rafflesia bung nở. Đây là một khoảnh khắc hiếm hoi bởi nụ hoa mất đến chín tháng để hình thành nhưng chỉ khoe sắc trong vài ngày ngắn ngủi.

Rafflesia là loài ký sinh trên các dây leo nhiệt đới thuộc nhiều vùng Đông Nam Á. Chúng cho ra những bông hoa được xem là lớn nhất hành tinh, với đường kính có thể đạt tới 1,2 m. Những bông hoa đỏ khổng lồ, lốm đốm đặc trưng này luôn xuất hiện đầy bất ngờ và ẩn chứa nhiều điều khó lý giải. Khi nở, chúng tỏa ra mùi hôi giống xác phân hủy để thu hút ruồi đến thụ phấn, rồi nhanh chóng tàn úa để bắt đầu vòng đời mới.

Rafflesia sống ký sinh bằng cách ăn thức ăn trên thân cây chủ và không có lá, rễ. Hoa nở có màu đỏ, nhiều đốm trắng. Tuy nhiên, khi nở, hoa tỏa ra mùi hôi thối như thịt rữa nên được gọi là hoa xác chết. Mùi hôi này nhằm thu hút côn trùng thụ phấn. Mùi hương của hoa được đánh giá là một trong những mùi hương kinh khủng nhất thế giới.

Do chỉ sinh trưởng ở phạm vi hẹp, Rafflesia đặc biệt mong manh trước sự tàn phá của môi trường sống. Trước đó, một nghiên cứu công bố ngày 20-9-2023 trên tạp chí Plants, People, Planet cảnh báo rằng phần lớn các giống thuộc họ Rafflesia – loài hoa lớn nhất thế giới – đang đối mặt nguy cơ biến mất.

photo-1764055217749

60% loài hoa Rafflesia, còn gọi là hoa xác chết và là loài hoa lớn nhất thế giới, đang đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng nghiêm trọng, theo nghiên cứu mới đây. Ảnh: TS Chris Thorogood

Nhóm chuyên gia quốc tế đã khảo sát 42 giống Rafflesia được biết đến cùng môi trường sinh trưởng của chúng tại Brunei, Indonesia, Malaysia, Philippines và Thái Lan. Kết quả cho thấy sự thu hẹp nhanh chóng của rừng nhiệt đới, kết hợp với các biện pháp bảo tồn còn thiếu hiệu quả, đang khiến loài thực vật này ngày càng dễ tổn thương hơn.

Các nhà nghiên cứu ước tính khoảng 60% giống Rafflesia đang ở mức nguy cấp nghiêm trọng; thậm chí một số có thể tuyệt chủng trước khi khoa học kịp ghi nhận chính thức.

Dù vậy, báo cáo vẫn ghi nhận vài tín hiệu tích cực như việc nhân giống thành công ở một vườn thực vật tại Tây Java và hoạt động du lịch sinh thái bền vững xoay quanh loài hoa này ở Tây Sumatra (Indonesia).

Trước nghiên cứu nói trên, Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN) cũng đã xếp một số giống Rafflesia vào nhóm “cực kỳ nguy cấp”.

Theo Vietnam+, Rafflesia tuan-mudae được đặt tên theo tên của Ngài Stamford Raffles - một quan chức Anh, đồng thời là người đầu tiên phát hiện ra loài hoa này ở Indonesia vào đầu thế kỷ 19. Rafflesia tuan-mudae phát triển ở các nước Đông Nam Á. Những bông hoa màu nâu đỏ hé nở từ nụ lớn như bắp cải. Cây hoa có thể cao gần 1 m và nặng tới gần 7 kg.

Tại Indonesia, còn có một loài hoa khổng lồ khác có mùi hương tương tự Rafflesia tuan-mudae, đó là Amorphophallus titanum. Chiều dài của mỗi bông hoa này có thể tới 3 m.

(Tổng hợp / Ảnh: Internet)

Nghe tiếng động lạ, người dân Thanh Hóa phát hiện loài vật quý hiếm sắp tuyệt chủng: Tưởng vô hại nhưng cực nguy hiểm, quyết định báo cảnh sát ngay

Thùy Linh

Đời sống pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Bức ảnh gửi qua Zalo có thể khiến nhiều người ngay lập tức mất tiền trong tài khoản ngân hàng

Bức ảnh gửi qua Zalo có thể khiến nhiều người ngay lập tức mất tiền trong tài khoản ngân hàng Nổi bật

Tài khoản lâu không hoạt động bỗng nhận được 400 triệu đồng: Người phụ nữ ở Nghệ An được công an xã mời lên làm việc

Tài khoản lâu không hoạt động bỗng nhận được 400 triệu đồng: Người phụ nữ ở Nghệ An được công an xã mời lên làm việc Nổi bật

Cụ ông bán vé số cụt tay chân chở thùng mì đi hỗ trợ dân vùng lũ, năn nỉ 1 điều khiến tất cả cay mắt

Cụ ông bán vé số cụt tay chân chở thùng mì đi hỗ trợ dân vùng lũ, năn nỉ 1 điều khiến tất cả cay mắt

15:03 , 25/11/2025
Loại quả chống huyết khối, ngừa đột quỵ đang vào mùa bạt ngàn chợ Việt, tiếc vì toàn bị đánh giá thấp

Loại quả chống huyết khối, ngừa đột quỵ đang vào mùa bạt ngàn chợ Việt, tiếc vì toàn bị đánh giá thấp

14:52 , 25/11/2025
2 kiểu gia đình này nhìn qua đã thấy giáo dục THẤT BẠI - Kiểu thứ 2 có thể nhà bạn cũng mắc phải!

2 kiểu gia đình này nhìn qua đã thấy giáo dục THẤT BẠI - Kiểu thứ 2 có thể nhà bạn cũng mắc phải!

14:40 , 25/11/2025
Việt Nam có loại cá đại bổ, được ví là "sâm nước": Thịt ngọt như mì chính, cực tốt cho nam giới

Việt Nam có loại cá đại bổ, được ví là "sâm nước": Thịt ngọt như mì chính, cực tốt cho nam giới

14:38 , 25/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên