Phát hiện mất gần 6 cây vàng và 77 triệu đồng sau 2 tiếng ra chợ: Ngỡ ngàng danh tính kẻ trộm

Mạng xã hội mới đây xôn xao thông tin một gia đình bị kẻ trộm đột nhập lấy đi 5,7 cây vàng, 57 triệu đồng tiền mặt cất trong két sắt cùng một con heo đất bên trong có 20 triệu đồng. Được biết, kẻ trộm đã lấy được chìa khóa két sắt mà chủ nhà để trên đầu tủ két sắt. Sự việc xảy ra vào sáng ngày 24/7 tại gia đình ông Nguyễn Ngọc Q. (sinh năm 1963, trú tại thôn Thủy Phú, xã Ia Le, tỉnh Gia Lai).

Thông tin khiến nhiều người ngỡ ngàng, đồng thời đưa ra nhiều dự đoán về thủ phạm. Theo cư dân mạng, khả năng kẻ trộm là người quen nên mới biết được chỗ để chìa khóa két sắt của chủ nhà.

Nguồn tin trên báo Gia Lai cho biết, sáng ngày 24/7, Công an xã Ia Le tiếp nhận tin báo của ông Q. về việc gia đình bị trộm cắp tài sản.

Người đàn ông trình bày, vào khoảng 4 giờ sáng cùng ngày, ông chở rau ra chợ thuộc thôn Phú An (xã Ia Le) cho vợ bán. Đến khoảng 6 giờ cùng ngày, người đàn ông về nhà thì phát hiện có trôm đột nhập, mở két sắt lấy đi nhiều tài sản, gồm 5,6 cây vàng, 57 triệu đồng tiền mặt, đồng thời đập vỡ một con heo đất và lấy 20 triệu bên trong.

Số tiền, vàng gia đình ông Q. bị trộm đột nhập lấy mất. (Ảnh: Công an xã Ia Le)

Các lực lượng chức năng xã Ia Le đã nhanh chóng vào cuộc kiểm tra, bảo vệ hiện trường, xác minh làm rõ vụ việc. Tại hiện trường cho thấy, gia chủ khá lơ là, trang bị cửa nẻo sơ sài dù trong nhà có nhiều tài sản giá trị.

Sau khi vào cuộc điều tra, Công an xã Ia Le đã xác định được danh tính kẻ trộm tài sản nhà ông Q. Bất ngờ, đó là Đặng Thị Nga (sinh năm 2007), trú cùng xã và quen biết với bị hại. Tại cơ quan công an, Nga khai do quen gia đình ông Q. nên biết ông này có tài sản và chìa khóa để sơ hở. Đối tượng cũng nắm khá rõ lịch sinh hoạt của gia đình người quen.

Vào sáng 24/7, ngay khi ông Q. rời khỏi nhà, Nga đã lẻn vào lấy tài sản mà không cần đục két sắt. Số tiền, vàng trộm được, Nga chưa kịp tiêu thụ. Công an xã Ia Le đã thu hồi tài sản, trả lại cho ông Q.

Nguồn tin trên báo Dân trí cho biết thêm, đại diện UBND xã Ia Le thông tin, lực lượng công an không thực hiện lệnh bắt tạm giam để điều tra đối với Đặng Thị Nga do người này đang có bầu.