Phát hiện ''ngôi làng nguyên thuỷ'' nằm tách biệt với thế giới bên ngoài: Cả làng chỉ có 20 hộ dân, không dùng điện, đường vào gập ghềnh nhưng cảnh đẹp như tranh vẽ

Nằm biệt lập trong thung lũng hoang sơ và ẩn mình giữa những dãy núi cao vút của Mộc Châu, Hang Táu là địa điểm du lịch dần được biết tới nhiều hơn trong những năm gần đây. Khi nghe đến tên gọi của vùng đất này, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến một hang động kỳ bí nào đó, thế nhưng nơi đây thật ra là vùng thảo nguyên rộng lớn nằm giữa những triền đá thuộc bản Tà số 1, xã Chiềng Hắc, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La.

Bên cạnh cái tên ''Hang Táu'', người dân địa phương còn gọi vùng đất này là ''hang Nguyên Thủy'', vì vẫn giữ được vẻ đẹp nguyên sơ vốn có. Hang Táu nằm cách trung tâm thị trấn Mộc Châu khoảng 20 km. Nó tách biệt hoàn toàn so với các khu dân cư, làng bản, thị trấn bên ngoài và là nơi cư trú của một cộng đồng người H'Mông.

Chẳng phải ngẫu nhiên Hang Táu được đặt cho những biệt danh thú vị như làng nguyên thủy hay nơi người H'Mông trốn thế giới. Hang Táu khoác lên mình một vẻ đẹp hoang dại, hùng vĩ của núi và trời Tây Bắc. Không những vậy, ở đây còn có bãi cỏ xanh mướt, những ngôi nhà làm hoàn toàn bằng gỗ khiến cho người ta liên tưởng ngay đến những bộ lạc thời nguyên thủy.

Không những vậy, dù có diện tích rộng lớn, nhưng Hang Táu chỉ có khoảng 20 hộ dân sinh sống. Các gia đình đều làm công việc chăn nuôi, canh tác và sản xuất nông nghiệp. Đặc biệt, vì vị trí địa lý xa xôi và tách biệt so với thị trấn nên Hang Táu không có điện, không có sóng điện thọai và cả Wi-Fi. Người dân tại đây sinh hoạt bằng ánh sáng tự nhiên của mặt trời, tối đến dùng ánh lửa để chiếu sáng.

Để di chuyển từ các tỉnh lân cận đến trung tâm thị trấn Mộc Châu, khách du lịch có thể lựa chọn phương tiện là xe máy, ô tô cá nhân hoặc xe khách. Nếu đi từ Hà Nội thì quãng đường là 200km, mất khoảng 4 - 5 giờ di chuyển trên đường quốc lộ.

Sau đó, để đến được Hang Táu, bạn sẽ di chuyển thêm khoảng 20km nữa bằng ô tô hoặc xe máy, sau đó chỉ có thể tiếp tục đi bằng xe máy thêm 1 đoạn đường ngắn nhưng vô cùng hiểm trở để vào đến nơi. Vì là đường đèo nên việc đi lại có phần khó khăn hơn đối với những ai tay lái yếu. Nhiều đoạn đường hẹp, dốc có thể gây bất tiện khi di chuyển. Do đó, để đảm bảo an toàn và tránh bị lạc, bạn có thể chọn dịch vụ xe ôm do người dân bản địa cầm lái với mức giá tham khảo dao động trong khoảng 150.000 VNĐ.

Để giữ gìn những tập tục và nét văn hóa đặc trưng của ''làng nguyên thủy'', chính quyền địa phương đã yêu cầu du khách vào làng phải để xe máy ngoài cổng.

Tận hưởng khung cảnh thảo nguyên xanh mướt

Cảnh sắc thiên nhiên ở Hang Táu mang những nét đẹp vô cùng đặc trưng mà khách du lịch khó có thể tìm thấy ở những nơi khác. Mùa đẹp nhất để đến Hang Táu là mùa xuân. Lúc này, toàn bộ bản làng sẽ được phủ bằng một thảm cỏ xanh mướt với những nương ngô vào mùa và đồi mận khoe sắc trắng. Bãi cỏ rộng giữa làng là địa điểm vui chơi, chụp ảnh và nấu nướng lý tưởng cho khách du lịch. Xung quanh làng là những cây cổ thụ cao lớn và triền đồi nhấp nhô cực kỳ ấn tượng.

Nếu đi du lịch Hang Táu vào tháng 8, bạn cần chú ý vì thời tiết mưa giông sẽ khiến đường đi lầy lội, khó di chuyển hơn. Do đó, bạn nên cân nhắc cũng như theo dõi thời tiết để chuyến đi thuận lợi, suôn sẻ.

Trải nghiệm cuộc sống yên bình, giản dị

Đến với Hang Táu, khách du lịch sẽ được tận hưởng một cuộc sống hoàn toàn mới, không còn sự ồn ào, tấp nập của phố thị, mà thay vào đó là tiếng gà gáy, chim hót và khung cảnh bao la của núi rừng.

Khi ghé thăm làng nguyên thủy, bạn còn có cơ hội trải nghiệm đời sống giản dị của người H'Mông. Chính quyền địa phương đã tạo điều kiện tổ chức các hoạt động trồng trọt, chăn nuôi, đào măng, thêu thùa, chặt củi,... để khách du lịch tham gia.

Có thể nói, những điều đơn thuần, bình dị ở Hang Táu lại chính là điểm khác biệt và đặc trưng mang đến cho khách du lịch những trải nghiệm không thể nào quên.

Tổng hợp / Ảnh: Internet