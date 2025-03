Phát hiện người nước ngoài tiêu thụ tiền giả ở biên giới Lạng Sơn

Theo kết quả điều tra ban đầu, qua công tác trinh sát, nắm tình hình địa bàn, lực lượng Công an xã Tân Thanh phát hiện một người đàn ông có dấu hiệu nghi vấn khi sử dụng tiền Nhân dân tệ để giao dịch nên đã nhanh chóng báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh Lạng Sơn , đồng thời phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ điều tra, xử lý.

Đối tượng Thiêm (ngoài cùng bên phải) và tang vật.

Quá trình kiểm tra tại một nhà nghỉ ở thôn Khu 2, xã Tân Thanh, lực lượng chức năng phát hiện đối tượng Lại Thành Thiêm (SN 1994, trú tại Khu tự trị Dân tộc Choang, Quảng Tây, Trung Quốc) đang tàng trữ 15 tờ tiền giả mệnh giá 100 Nhân dân tệ (NDT- tiền Trung Quốc). Đối tượng khai nhận đã nhập cảnh vào Việt Nam từ ngày 15/3/2025 và mang theo 2.000 NDT giả với mục đích tiêu thụ. Trước khi bị bắt, đối tượng này đã sử dụng 500 NDT giả để mua hàng tại các cửa hàng trên địa bàn biên giới Lạng Sơn .

Lực lượng công an đã nhanh chóng xác minh và kịp thời thu hồi toàn bộ số tiền giả mà đối tượng đã lưu hành. Hiện, vụ việc đang được Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.