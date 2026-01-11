Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Phát hiện nguồn nước cổ xưa nhất Trái đất, nhà khoa học uống thử và điều bất ngờ đã xảy ra

11-01-2026 - 15:14 PM | Sống

Nhà khoa học nữ đã quyết định nếm thử dòng nước “hàng tỷ năm tuổi” này. Và...

Năm 2016, trong quá trình nghiên cứu tại một mỏ sâu ở Canada, Giáo sư Barbara Sherwood Lollar đã cùng nhóm địa chất của mình phát hiện một điều khiến giới khoa học sửng sốt: nguồn nước cổ xưa nhất từng được tìm thấy trên Trái Đất. Điều bất ngờ hơn cả là sau khi xác nhận niên đại, bà đã quyết định nếm thử dòng nước “hàng tỷ năm tuổi” này.

Theo kết quả phân tích, dòng nước nằm sâu khoảng 3km dưới bề mặt Trái Đất, có tuổi đời dao động từ 1,5 tỷ đến 2,6 tỷ năm, tức hình thành từ thời kỳ rất sớm của hành tinh. Đây được xem là nguồn nước lâu đời nhất từng được ghi nhận cho đến nay.

Phát hiện nguồn nước cổ xưa nhất Trái đất, nhà khoa học uống thử và điều bất ngờ đã xảy ra- Ảnh 1.

Giáo sư Sherwood Lollar cho biết, khi nghe đến “nước cổ đại”, nhiều người thường hình dung đó chỉ là một lượng nước rất nhỏ bị mắc kẹt trong các khe đá. Tuy nhiên, thực tế hoàn toàn khác. Dòng nước này không hề tĩnh lặng mà liên tục trào lên, với lưu lượng lên tới hàng lít mỗi phút. Khối lượng nước lớn đến mức vượt xa mọi dự đoán ban đầu của các nhà khoa học.

Khi nếm thử, bà mô tả vị của nước là “rất mặn và đắng”, thậm chí mặn hơn cả nước biển. Đây lại là một tín hiệu tích cực đối với giới địa chất, bởi nước càng mặn thường càng có tuổi đời lớn. Trong trường hợp này, việc nước có vị mặn gắt là điều hoàn toàn phù hợp với quá trình “lão hóa” kéo dài hàng tỷ năm trong lòng đất.

“Với một nhà địa chất học làm việc cùng đá, việc… liếm đá thực ra không có gì lạ”, Giáo sư Sherwood Lollar chia sẻ một cách hài hước.

Không chỉ xác định tuổi nước, nhóm nghiên cứu còn phát hiện dấu vết cho thấy sự sống từng tồn tại trong môi trường này. Bằng cách phân tích sulfate, tức thành phần của các muối hòa tan trong nước, các nhà khoa học nhận thấy tín hiệu hóa học chỉ có thể được tạo ra bởi hoạt động của vi sinh vật.

Theo Giáo sư Sherwood Lollar, những vi sinh vật này không thể tạo ra dấu hiệu đó trong thời gian ngắn. Ngược lại, đó là kết quả của quá trình sinh học kéo dài trên thang thời gian địa chất, cho thấy các dạng sống đã tồn tại trong môi trường nước ngầm này suốt hàng tỷ năm.

May mắn thay, việc uống thử nước cổ đại không gây ra bất kỳ phản ứng “kinh dị kiểu phim khoa học viễn tưởng” nào. Giáo sư Sherwood Lollar vẫn hoàn toàn khỏe mạnh và tiếp tục công việc nghiên cứu của mình.

Nghiên cứu này đã được công bố trên tạp chí khoa học danh tiếng Nature vào năm 2016, mở ra những hiểu biết mới về lịch sử nước, sự sống và điều kiện sinh tồn sâu bên dưới bề mặt Trái Đất.

Nguồn và ảnh: Indy 100

Theo Mỹ Diệu

Thanh niên Việt

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Loại cá nằm trong top 10 cá ngon nhất thế giới, giúp bạn trông trẻ hơn, chống lão hóa, làm săn chắc da

Loại cá nằm trong top 10 cá ngon nhất thế giới, giúp bạn trông trẻ hơn, chống lão hóa, làm săn chắc da Nổi bật

Sếp tặng mỗi nhân viên nhận 1 gam vàng, ai sinh con thứ 2 thưởng 75 triệu: Tiệc tất niên hot nhất lúc này

Sếp tặng mỗi nhân viên nhận 1 gam vàng, ai sinh con thứ 2 thưởng 75 triệu: Tiệc tất niên hot nhất lúc này Nổi bật

Khi nào mức đóng bảo hiểm y tế sẽ tăng và tăng bao nhiêu?

Khi nào mức đóng bảo hiểm y tế sẽ tăng và tăng bao nhiêu?

15:12 , 11/01/2026
Đi cà phê bị người lạ đổ nước vào laptop, nếu tôi tin lời trấn an "không sao đâu" thì giờ này đã phải ôm hận

Đi cà phê bị người lạ đổ nước vào laptop, nếu tôi tin lời trấn an "không sao đâu" thì giờ này đã phải ôm hận

14:17 , 11/01/2026
Từ 12/1, 3 con giáp này trúng lộc thần tài, tiền bạc đổ về như thác, vận may tràn ngập khắp nơi

Từ 12/1, 3 con giáp này trúng lộc thần tài, tiền bạc đổ về như thác, vận may tràn ngập khắp nơi

13:51 , 11/01/2026
Bức thư gửi con sau kỳ thi học kì 1 khiến nhiều người đang định chỉ trích bỗng "quay xe" vội: Đây là ông bố mỗi nhà đều nên có!

Bức thư gửi con sau kỳ thi học kì 1 khiến nhiều người đang định chỉ trích bỗng "quay xe" vội: Đây là ông bố mỗi nhà đều nên có!

12:50 , 11/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên