Phát hiện nhân viên công ty tài chính nghỉ việc, lấy điện thoại khách lập tài khoản ngân hàng để vay tiền rồi chiếm đoạt

25-02-2026 - 19:27 PM | Smart Money

Phú trực tiếp thao tác trên điện thoại của khách hàng, sử dụng thông tin cá nhân để lập tài khoản ngân hàng mới và làm thủ tục vay tiền. Sau khi khoản vay được giải ngân, Phú chuyển tiền sang tài khoản của mình, chỉ chuyển lại một phần nhỏ cho khách hàng và nói đó là tiền hoàn trả bảo hiểm.

Ngày 12/02/2026, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã ra Quyết định khởi tố vụ án, Quyết định khởi tố bị can và Lệnh tạm giam đối với Nguyễn Hữu Phú (SN 1990) thường trú tại phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa để điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh thi hành Quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Hữu Phú

Trước đó, vài ngày trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng tiếp nhận tố giác của người dân về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền lớn liên quan đến Nguyễn Hữu Phú. Ngay sau khi tiếp nhận nguồn tin, Thượng tá Hà Duy Tân – Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra đã báo cáo Đại tá Đậu Xuân Bảo – Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh và trực tiếp chỉ đạo điều tra, xác minh.

Lực lượng Điều tra viên nhanh chóng triệu tập Nguyễn Hữu Phú đến trụ sở làm việc. Sau 03 ngày tập trung đấu tranh, cơ quan điều tra đã làm rõ hành vi phạm tội với thủ đoạn tinh vi.

Kết quả điều tra xác định, Nguyễn Hữu Phú từng làm việc tại công ty tài chính, nắm rõ quy trình, thủ tục cho vay tín dụng qua hệ thống phần mềm của công ty. Sau khi nghỉ việc, Phú đăng thông tin trên mạng xã hội nhận hỗ trợ vay tín dụng trực tuyến. Khi người dân tin tưởng, chuyển tiền để đóng lãi hoặc tất toán khoản vay, Phú không thực hiện nghĩa vụ với công ty tín dụng mà chiếm đoạt, sử dụng vào mục đích cá nhân.

Đồng thời, Phú liên hệ các khách hàng từng vay tiền tại Công ty SHB Finance, đưa thông tin về chương trình hoàn trả phí bảo hiểm. Khi được tin tưởng, Phú trực tiếp thao tác trên điện thoại của khách hàng, sử dụng thông tin cá nhân để lập tài khoản ngân hàng mới và làm thủ tục vay tiền. Sau khi khoản vay được giải ngân, Phú chuyển tiền sang tài khoản của mình, chỉ chuyển lại một phần nhỏ cho khách hàng và nói đó là tiền hoàn trả bảo hiểm. Phần còn lại bị chiếm đoạt.

Bước đầu xác định tổng số tiền Nguyễn Hữu Phú chiếm đoạt hơn 800 triệu đồng. Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Cơ quan Công an đề nghị các tổ chức, cá nhân bị thiệt hại liên quan đến hành vi của Nguyễn Hữu Phú khẩn trương trình báo đến Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng để được tiếp nhận, giải quyết theo quy định của pháp luật.


Thu Thuỷ

An ninh tiền tệ

