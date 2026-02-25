Triệt phá đường dây giả mạo nhân viên ngân hàng lừa đảo gần 100 tỷ đồng

Giả mạo nhân viên ngân hàng hỗ trợ mở thẻ tín dụng

Đầu tháng 9/2025, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện một số fanpage Facebook mang tên: “Hỗ trợ phát hành thẻ tín dụng - VCB Ngoại thương” có dấu hiệu giả mạo ngân hàng Vietcombank để lừa đảo. Các đối tượng sử dụng số điện thoại 02899981545 gọi điện cho người dân, tự xưng là nhân viên ngân hàng hỗ trợ mở thẻ tín dụng với hạn mức cao, thủ tục đơn giản. Với thủ đoạn trên, ngày 9/9/2025, các đối tượng đã chiếm đoạt gần 15 triệu đồng của anh Đ.V.T (sinh năm 1997, trú phường Hòa Xuân, TP. Đà Nẵng). Truy vết dòng tiền cho thấy toàn bộ số tiền bị chiếm đoạt được sử dụng để mua voucher trên website GotIt, sau đó quy đổi thành các sản phẩm điện tử, thẻ game trên các sàn thương mại điện tử và hệ thống bán lẻ lớn rồi bán lại nhằm thu lợi bất chính.

Đáng chú ý, số điện thoại 02899981545 là tổng đài ảo do các đối tượng thuê của đơn vị cung cấp dịch vụ viễn thông trong nước, kết hợp phần mềm gọi điện VOIP nhằm che giấu vị trí, giả danh tổng đài ngân hàng với đầu số 024, 028… khiến nạn nhân khó phân biệt thật - giả. Qua thời gian thu thập tài liệu, chứng cứ, cơ quan điều tra nhận định đây là ổ nhóm tội phạm có tổ chức, phân công vai trò chặt chẽ, hoạt động xuyên biên giới, thủ đoạn tinh vi, phạm vi ảnh hưởng rộng. Quá trình điều tra cho thấy tổ chức tội phạm này có sự câu kết giữa các đối tượng tại Campuchia và Việt Nam, chia thành hai nhóm chính: nhóm “tư vấn - thẩm định” hoạt động tại Campuchia và nhóm “rút tiền - tiêu thụ tài sản” hoạt động trong nước.

Công an TP. Đà Nẵng vừa triệt phá thành công đường dây lừa đảo xuyên quốc gia, giả mạo nhân viên một ngân hàng uy tín trong nước nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền lên đến gần 100 tỷ đồng

Triệt phá đường dây lừa đảo xuyên biên giới.

Đầu tháng 2/2026, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP. Đà Nẵng đã tiến hành tổ chức bắt giữ 13 đối tượng trong chuyên án khi các đối tượng vừa nhập cảnh từ Campuchia về Việt Nam. Qua quá trình làm việc đấu tranh khai thác các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm cũng như vai trò trong tổ chức tội phạm này.

Kết quả điều tra bước đầu xác định: Nguyễn Văn Hùng (sinh năm 1996, trú tỉnh Bắc Ninh) cầm đầu nhóm đối tượng hoạt động tại Campuchia, thuê nhiều phòng tại khu New World (thành phố Bavet, tỉnh Svay Rieng) làm địa điểm điều hành. Nhóm này tổ chức khoảng 23 đối tượng, chia thành các “phòng” hoạt động độc lập nhưng liên kết chặt chẽ.

Các đối tượng được phân công thành hai bộ phận chính: “Sale” và “Thẩm định”. Bộ phận “Sale” quản lý, vận hành các fanpage giả mạo ngân hàng, tiếp cận người có nhu cầu mở thẻ tín dụng, hướng dẫn cung cấp thông tin cá nhân, số thẻ, mã CVV. Sau đó, thông tin được chuyển cho bộ phận “Thẩm định” sử dụng tổng đài ảo gọi điện yêu cầu nạn nhân “chứng minh năng lực tài chính” bằng cách nộp tiền vào tài khoản và cung cấp mã OTP với lý do xác thực hồ sơ.

Tại Việt Nam, nhóm “Rút tiền” do Đào Văn Huy (sinh năm 1992) và Đào Văn Hai (sinh năm 1997) cầm đầu tổ chức việc sử dụng thông tin thẻ và mã OTP để mua voucher, thẻ game hoặc đặt mua các sản phẩm giá trị cao như iPhone, iPad, MacBook… trên các sàn thương mại điện tử và hệ thống bán lẻ trên toàn quốc. Hàng hóa sau đó được bán lại để chia lợi nhuận; trong đó nhóm trong nước hưởng 34%, nhóm do Hùng cầm đầu hưởng 66%. Tiền được chuyển ra nước ngoài thông qua tiền điện tử USDT nhằm né tránh sự truy vết. Từ tháng 1/2025 đến nay, đường dây này đã lừa đảo hơn 1.200 bị hại trên cả nước với tổng số tiền chiếm đoạt ước tính khoảng 100 tỷ đồng.

Trước thực trạng ngày càng có nhiều vụ việc giả mạo ngân hàng để lừa đảo, các ngân hành đã khuyến nghị khách hàng ghi nhớ nguyên tắc “3 không và 1 có” khi giao dịch trực tuyến.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Đà Nẵng đã khởi tố vụ án, khởi tố 13 bị can gồm: Dương Văn Khôi, Phạm Trí Nghị, Lê Văn Linh, Đào Minh Chiến, Vũ Trường Giang, Vũ Văn Nam, Hà Việt Ly, Ong Thị Nhung, Đào Văn Huy, Đào Văn Hai, Nguyễn Văn Bắc, Bạch Văn Long, Ngô Trí Công về hành vi “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản”, áp dụng biện pháp tạm giam 4 tháng. Phòng Cảnh sát hình sự đang tiếp tục củng cố thông tin, tài liệu đấu tranh, mở rộng vụ án để xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật.

Trước thực trạng ngày càng có nhiều vụ việc giả mạo ngân hàng để lừa đảo, các ngân hành đã khuyến nghị khách hàng ghi nhớ nguyên tắc “3 không và 1 có” khi giao dịch trực tuyến. Ngoài ba “không” gồm không truy cập đường link lạ, không cung cấp thông tin bảo mật và không đăng nhập tài khoản trên thiết bị lạ hoặc mạng wifi công cộng kém an toàn, khách hàng cần “có” thói quen kiểm chứng thông tin qua các kênh chính thống của ngân hàng hoặc cơ quan chức năng.

Đại diện các ngân hàng khẳng định, tổ chức tín dụng không bao giờ yêu cầu khách hàng cung cấp mật khẩu đăng nhập, mã OTP hay thông tin bảo mật qua điện thoại, tin nhắn hoặc đường link lạ. Khi phát hiện dấu hiệu nghi ngờ, khách hàng nên chủ động khóa dịch vụ ngân hàng điện tử (nếu có thể) và liên hệ ngay tổng đài chính thức của ngân hàng hoặc cơ quan chức năng để được hỗ trợ kịp thời.

Bên cạnh đó, người dùng được khuyến nghị kiểm tra kỹ địa chỉ email gửi đến, tên miền website, hạn chế mở tệp đính kèm lạ và tuyệt đối không nhấp vào các đường dẫn đáng ngờ, đặc biệt là những thông báo trúng thưởng, quà tặng hoặc yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân.