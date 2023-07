Phát hiện nhiều bản kê khai tài sản không rõ ràng về nguồn thu và biến động tại An Giang

Còn nhiều bản kê khai tài sản không rõ ràng thu nhập, biến động

Thanh tra Chính phủ vừa ban hành thông báo Kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật trong công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh An Giang giai đoạn 2015-2020.

Theo kết luận thanh tra, việc giải quyết khiếu nại tố cáo tại một số địa phương, đơn vị ở An Giang chưa thực hiện đúng quy định của pháp luật và không đảm bảo trình tự xác minh, giải quyết khiếu nại theo quy trình của cuộc thanh tra. Tỷ lệ giải quyết đơn khiếu nại lần 2 của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang cũng đạt mức thấp (75,23%), và có một số vụ việc đã được các bộ ngành Trung ương và Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo nhưng An Giang chưa thực hiện dứt điểm.

Cơ quan thanh tra cũng phát hiện, công tác kê khai tài sản, thu nhập tại một số địa phương, đơn vị cũng chưa được thực hiện tốt, và việc lập danh sách người có nghĩa vụ phải kê khai tài sản cũng không đạt đủ yêu cầu. Đoàn thanh tra cũng đã phát hiện nhiều cơ quan không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ việc công khai minh bạch tài sản, và nhiều bản kê khai tài sản không rõ ràng về nguồn thu nhập và không giải trình rõ ràng biến động tăng/giảm so với năm trước.

Kết luận thanh tra nhấn mạnh rằng, những hạn chế và vi phạm trên chủ yếu do các cơ quan, đơn vị chưa nắm chắc các quy định của pháp luật và việc thực hiện nhiệm vụ còn đơn giản và chủ quan.

Thanh tra Chính phủ cho rằng, những vi phạm này đều thuộc trách nhiệm của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, Phó chủ tịch UBND tỉnh phụ trách lĩnh vực thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng; cũng như Chánh Thanh tra tỉnh An Giang, và các giám đốc các sở, chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã thuộc tỉnh An Giang.

Do đó, Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo tiến hành kiểm điểm để làm rõ trách nhiệm của Chủ tịch UBND tỉnh, các thủ trưởng địa phương và đơn vị liên quan trong việc tiếp dân không đủ số ngày theo quy định trong giai đoạn thanh tra.

Ngoài ra, TTCP cũng đề nghị tỉnh An Giang tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm các vụ khiếu nại kéo dài đã có ý kiến của Thủ tướng Chính phủ và các bộ ngành Trung ương. Hướng dẫn thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập và công khai minh bạch việc này theo đúng quy định pháp luật.

Vi phạm trong việc cấp 1.654 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Qua thanh tra công tác quản lý, sử dụng đất đai và đầu tư xây dựng cơ bản tại tỉnh An Giang trong giai đoạn 2015-2020, TTCP cũng chỉ ra một số hạn chế và vi phạm, với số tiền phải thu nộp ngân sách nhà nước lên đến 181 tỷ đồng.

Cụ thể, đã xác định những vi phạm sau, chưa nộp tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa giai đoạn 2016-2020 với số tiền trên 5 tỷ đồng; Khấu trừ tiền nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất khi chuyển mục đích sử dụng đất không đúng, dẫn đến số tiền gần 176 tỷ đồng bị vi phạm; Tiền sử dụng đất, tiền thuê đất của một số tổ chức vẫn còn nợ ngân sách nhà nước đến hết năm 2020, với số tiền gần 120 tỷ đồng.

Ngoài ra, trong quá trình triển khai các công trình, dự án, UBND tỉnh An Giang đã cho phép các nhà đầu tư thực hiện các thủ tục mà không có trong danh mục công trình, dự án đã được Chính phủ phê duyệt. Ví dụ như việc Công ty TNHH Giống-Chăn nuôi Việt Thắng An Giang thuê khu đất không đúng quy định để triển khai dự án trại heo giống công nghệ cao. Điều này đã được chỉ đạo chấm dứt đầu tư và thu hồi đất vào năm 2020, nhưng việc thực hiện chỉ đạo này đã chậm.

Đáng chú ý, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường An Giang đã thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh để cấp 1.654 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) cho 6 tổ chức kinh tế, nhưng vi phạm quy định tại khoản 3 Điều 126 Luật Đất đai 2013, khi cấp quyền sử dụng đất lâu dài cho 8 dự án, trong khi quy định chỉ cho phép cấp quyền sử dụng đất đến thời hạn nhất định.