Phát hiện nhiều khách hàng Agribank giao dịch thừa tiền tới 500 – 700 triệu đồng

Theo Agribank, trong năm 2025, trong toàn hệ thống kho quỹ của ngân hàng đã ghi nhận 25.718 món tiền thừa với tổng giá trị lên tới hơn 91 tỷ đồng được hoàn trả kịp thời cho khách hàng. Trong đó, trả lại cho khách hàng cá nhân 24.459 món, số tiền 88,7 tỷ đồng và khách hàng pháp nhân 1.259 món, số tiền 2,3 tỷ đồng. Những con số này không chỉ thể hiện sự cẩn trọng trong nghiệp vụ, mà còn cho thấy một hệ thống vận hành minh bạch, đặt quyền lợi khách hàng lên hàng đầu.

Trong đó, Agribank chi nhánh Hải Dương đã trả lại khách hàng 5.383 món/tổng số tiền 18,8 tỷ đồng, Agribank chi nhánh Ngân quỹ Miền Bắc: 1.120 món/tổng số tiền 103 triệu đồng, Agribank chi nhánh Đồng Tháp: 1.090 món/tổng số tiền 5,9 tỷ đồng, Agribank chi nhánh Đồng Nai: 821 món/tổng số tiền 2,5 tỷ triệu đồng, Agribank chi nhánh Bến Tre: 756 món/tổng số tiền 2,4 tỷ đồng.

Nhiều cá nhân đã thể hiện rõ nét phẩm chất nghề nghiệp khi kịp thời phát hiện và trả lại những khoản tiền lớn lên đến hàng trăm triệu đồng.

Trong đó: Chị Lê Thu Hường - Chi nhánh Tứ Kỳ Hải Dương: 720 triệu đồng/món; Chị Phan Thị Xuân Chính – Chi nhánh Yên Bái: 600 triệu đồng/món; Chị Đinh Thị Thúy Hà – Chi nhánh TX Ayun Pa Gia Lai: 500 triệu đồng/món; Anh Nguyễn Tiến Hóa – Chi nhánh Quỳnh Phụ Bắc Thái Bình: 500 triệu/món; Anh Hoàng Trần Tuấn Minh – Chi nhánh KCN Sóng Thần: 465,5 triệu/món; Anh Trần Văn Trung – Chi nhánh Chợ Gạo Tiền Giang: 401,5 triệu đồng/món.



