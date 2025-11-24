Phát hiện nhiều trang sức bằng vàng trong áo quần cũ gửi tặng đồng bào vùng lũ

Sáng 24-11, Công an xã Vĩnh Linh (tỉnh Quảng Trị) cho biết đơn vị đã tiếp nhận, xác minh và trao trả nhiều trang sức bằng vàng cho một người dân sau khi bỏ quên trong áo quần ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng mưa lũ.

Trước đó, khoảng 17 giờ ngày 23-11, trong lúc phân loại áo quần cũ gửi tặng đồng bào vùng mưa lũ, bà Hoàng Thị Triều (67 tuổi, ngụ thôn Hữu Nghị, xã Vĩnh Linh) bất ngờ phát hiện trong túi áo có một hộp trang sức.

Số trang sức bằng vàng phát hiện trong áo quần cũ gửi tặng bà con vùng lũ

Công an xã Vĩnh Linh trao trả số trang sức bằng vàng cho bà Phạm T.H. Ảnh: Công an xã Vĩnh Linh

Qua kiểm tra, trong hộp trang sức này có 2 nhẫn tròn kim loại màu vàng, 1 dây chuyền vàng và 1 mặt tượng đá bọc kim loại màu vàng.

Không một chút do dự, bà Triều đã lập tức trình báo và bàn giao hộp trang sức nêu trên cho Công an xã Vĩnh Linh để xác minh, tìm chủ nhân bỏ quên.

Đến 19 giờ cùng ngày, Công an xã Vĩnh Linh đã xác minh và trao trả toàn bộ tài sản cho bà Phạm T. H (ngụ thôn Hòa Bình, xã Vĩnh Hoàng) - người đã vô tình bỏ quên số trang sức nêu trên trong quần áo cũ gửi tặng đồng bào vùng mưa lũ.

Được biết, bà Hoàng Thị Triều là giáo viên về hưu. Những ngày qua, bà cùng chị em thôn Hữu Nghị vận động quyên góp áo quần cũ gửi người dân vùng mưa lũ ở Nam Trung Bộ.

Sau khi tiếp nhận áo quần, nhóm bà Triều phân loại, xếp gọn gàng, ghi rõ lứa tuổi, giới tính để bà con vùng mưa lũ dễ dàng lựa chọn.