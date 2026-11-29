Mỗi mũi khoan xuống đáy biển sâu đều "uống" một lượng bùn khoan khổng lồ, và phần lớn lâu nay bị bỏ lại dưới đáy. Một hệ thống mới trên con tàu khoan tự chế tạo đầu tiên của Trung Quốc vừa cho thấy có thể kéo lượng bùn ấy trở lại từ độ sâu hơn 2 km.

Giữa tháng 11, Cục Khảo sát Địa chất Trung Quốc (CGS) thuộc Bộ Tài nguyên Thiên nhiên cho biết hệ thống thu hồi và tuần hoàn bùn khoan lắp trên tàu khoan đại dương Mộng Tưởng (Mengxiang), đã hoàn thành 33 ngày thử nghiệm trên biển.

Hệ thống được thử tại 2 điểm có độ sâu nước 142,7 m và 2.004,8 m. Theo People's Daily, kết quả cho thấy hệ thống vận hành trơn tru cả 3 khâu: tuần hoàn, thu hồi và tái sử dụng bùn khoan.

Phía Trung Quốc gọi đây là kỷ lục thế giới mới về độ sâu vận hành của loại hệ thống này. Theo Korea Times, mốc cao nhất trước đó là 1.419 m, nghĩa là kỷ lục vừa được nâng thêm gần 600 m. Để dễ hình dung, 2.004,8 m sâu gấp hơn 4 lần chiều cao tòa Landmark 81 tại TP.HCM.

Vậy bùn khoan là gì và vì sao phải thu hồi? Khi khoan, một loại dung dịch đặc được bơm xuống giếng để làm mát mũi khoan, đưa mùn đá lên và giữ ổn định thành giếng. Trên đất liền hay ở vùng nước nông, dung dịch này có đường quay về. Nhưng ở giai đoạn đầu của giếng khoan biển sâu, khi chưa có ống đứng nối từ tàu xuống miệng giếng, phần lớn bùn khoan thường bị thải thẳng ra đáy biển.

Theo một quan chức CGS được People's Daily dẫn lời, hệ thống mới giúp giải quyết hai vấn đề lớn của các đợt khoan biển sâu kéo dài: lượng bùn khoan tiêu hao rất lớn và rủi ro an toàn tại đầu giếng.

Mộng Tưởng là tàu khoan đại dương đầu tiên Trung Quốc tự thiết kế, chế tạo. Con tàu do Viện Nghiên cứu 708 thiết kế, Nhà máy đóng tàu Hoàng Phố Văn Xung (Huangpu Wenchong) đóng, có tổng dung tích khoảng 33.000 tấn và chính thức đi vào hoạt động tại Quảng Châu từ tháng 11/2024.

Theo CGS, đây là tàu khoan có khả năng khoan sâu tới 11.000 m. Đến nay, con tàu đã thực hiện 9 chuyến ra khơi, trong đó có các đợt khoan băng cháy (khí hydrate) và khoan khoa học đại dương thử nghiệm.

Trước đó, Mộng Tưởng cũng từng thực hiện đợt khoan khoa học kéo dài 30 ngày ở vùng nước sâu 4.929,17 m, được Trung Quốc gọi là kỷ lục trong nước.

Với khả năng giữ lại bùn khoan ở độ sâu 2 km, Mộng Tưởng có thêm một công cụ cho những chuyến khoan dài ngày ở vùng nước sâu, nơi mỗi thùng dung dịch tiết kiệm được đều có ý nghĩa với chi phí và môi trường đáy biển.

Theo China Daily, People's Daily, Global Times