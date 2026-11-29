Tập đoàn Berkshire Hathaway đã mua tổng cộng khoảng 600 triệu USD cổ phiếu Lennar trong giai đoạn từ giữa tháng 9 đến đầu tháng 10/2026. Với khoản đầu tư này, Berkshire Hathaway gần như tăng gấp đôi lượng cổ phiếu nắm giữ tại hãng xây nhà lớn thứ 2 nước Mỹ.

Thương vụ được thể hiện trong báo cáo 13F quý III, tức báo cáo danh mục đầu tư mà các quỹ lớn công bố định kỳ hàng quý. Theo Longbridge, dữ liệu này cho thấy Lennar không phải cái tên duy nhất được tập đoàn rót thêm vốn.

Cụ thể, Berkshire Hathaway còn mua thêm cổ phiếu hãng hàng không Delta Air Lines và mở vị thế mới tại Bending Spoons.

Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, tập đoàn đã bán bớt cổ phiếu của Bank of America, Capital One, Kroger và Nucor. Trong đó, Bank of America và Capital One đều là những cái tên thuộc lĩnh vực ngân hàng.

Vì vậy, bức tranh danh mục quý III cho thấy Berkshire Hathaway vừa đặt cược lớn hơn vào nhà ở và hàng không, vừa thu hẹp vị thế ở một số khoản đầu tư khác.

Điểm khiến thương vụ Lennar được chú ý còn nằm ở người ra quyết định. Hiện ông Greg Abel giữ chức CEO tập đoàn Berkshire Hathaway, còn Warren Buffett giữ ghế Chủ tịch.

BiggerPockets cho rằng nhiều khả năng CEO Abel là người đưa ra quyết định mua Lennar. Thông tin này hiện chưa được tập đoàn xác nhận chính thức.

Trên thị trường, cổ phiếu Berkshire Hathaway lại đang trải qua giai đoạn hạ nhiệt. Theo Longbridge, cổ phiếu loại A của tập đoàn giảm khoảng 3,9% trong tuần, xuống quanh mức 855.000 USD mỗi cổ phiếu.

Theo CNBC, cả hai loại cổ phiếu của Berkshire Hathaway đã có 5 phiên giảm liên tiếp, sau khi tăng lên mức kỷ lục trong quý IV.

Cùng thời điểm, Warren Buffett vẫn tiếp tục kế hoạch phân bổ tài sản cá nhân. Ngày 21/11, CNBC đưa tin ông vừa công bố đợt quà Lễ Tạ ơn khoảng 5,5 tỷ USD cổ phiếu Berkshire Hathaway cho các quỹ gia đình.

Thông thường, mỗi động thái giải ngân của Berkshire Hathaway đều được Phố Wall soi kỹ như một tín hiệu về nơi dòng tiền lớn đang tìm kiếm cơ hội. Lần này, khoản đặt cược khoảng 600 triệu USD vào Lennar càng được chú ý khi diễn ra trong giai đoạn chuyển giao vai trò lãnh đạo.

Với một tập đoàn vốn xây dựng danh tiếng nhờ khả năng xuống tiền đúng lúc, việc Berkshire Hathaway dưới thời CEO Abel chọn gom cổ phiếu hãng xây nhà, đồng thời bán bớt ngân hàng, đang được giới đầu tư chú ý.