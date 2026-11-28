Trung Quốc và Nga gần như không có phản ứng đáng kể khi lực lượng Mỹ bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro hồi tháng 1. Mười tháng sau, 2 nước đã mất chỗ đứng trong ngành dầu mỏ Venezuela và đang chờ Caracas thanh toán khoản nợ tổng cộng 22 tỷ USD.

Hiện những gì Bắc Kinh và Moscow còn lại chủ yếu là quyền đòi nợ đối với quốc gia có nguồn thu dầu mỏ nằm dưới sự kiểm soát của Washington.

Trong quá trình tái cơ cấu nợ, Mỹ có tiếng nói quyết định. Tháng 8, chính quyền Tổng thống lâm thời Venezuela Rodríguez chuyển quyền khai thác 5 mỏ dầu từ các công ty Trung Quốc sang North American Blue Energy Partners (NABEP). Đây là doanh nghiệp do Alejandro Betancourt, một doanh nhân người Venezuela, kiểm soát. Lầu Năm Góc nắm các quyền lợi tương đương 35% cổ phần tại công ty này.

Các doanh nghiệp Trung Quốc bị thay thế tại 5 mỏ dầu này gồm Sinopec, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Trung Quốc (CNPC), và China Concord Resources. Washington từng áp đặt trừng phạt China Concord Resources năm 2019 vì cáo buộc có giao dịch với Iran.

Việc chuyển giao cũng bao gồm 1 dự án có liên quan đến một công ty Nga, theo các quan chức Mỹ. Theo thỏa thuận, Washington được quyền ưu tiên tiếp cận 20% sản lượng của NABEP với giá thành sản xuất, đồng thời có quyền từ chối trước đối với phần sản lượng còn lại.

“Các quyền và lợi ích hợp pháp của Trung Quốc tại Venezuela phải được bảo vệ”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Guo Jiakun tuyên bố ngày 31/8.

Một tuần sau, người phát ngôn Mao Ning khẳng định hợp tác Trung Quốc - Venezuela “hoàn toàn không liên quan đến bất kỳ bên thứ ba nào”. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đáp lại rằng các công ty Trung Quốc và Nga từng nắm giữ những mỏ dầu này nhưng không phát triển được chúng.

Ngày 19/11, Betancourt cho biết NABEP hiện khai thác khoảng 230.000 thùng dầu mỗi ngày (lvà đặt mục tiêu nâng sản lượng lên hơn 250.000 thùng/ngày vào cuối năm.

Hoạt động khai thác tập trung tại hồ Maracaibo ở phía tây và vành đai dầu Orinoco ở phía đông. Công ty được trao quyền phát triển 17 mỏ dầu trong thời hạn 100 năm, với thiết bị chủ yếu được vận chuyển từ Mỹ. Venezuela sở hữu trữ lượng 303 tỷ thùng dầu, lớn nhất thế giới.

Ai sẽ trả nợ cho Bắc Kinh?

Theo kế hoạch Venezuela Renace do Bộ Tài chính nước này công bố, Venezuela đang có khoản nợ song phương 16,87 tỷ USD với Trung Quốc và 5,08 tỷ USD với Nga. Phần lớn khoản nợ phát sinh dưới thời cố Tổng thống Hugo Chávez.

Trong khi đó, nợ đối với Brazil là 1,13 tỷ USD. Tổng nợ công Venezuela lên tới 237,5 tỷ USD, tương đương 242% GDP. Con số nợ Trung Quốc trong kế hoạch mới cao hơn các ước tính bên ngoài.

Hồi tháng 1, ủy ban Mỹ ước tính dư nợ vay của Venezuela với Trung Quốc còn ít nhất 10 tỷ USD. Các ước tính khác dao động trong khoảng 10-12 tỷ USD.

Trước đây, Bắc Kinh cho Venezuela vay vốn với tài sản bảo đảm là dầu mỏ. Dưới thời ông Maduro, Caracas trả nợ bằng cách xuất khẩu dầu thô với mứ giá chiết khấu cho các nhà mua hàng Trung Quốc. Tuy nhiên, kênh giao dịch này hiện đã bị gián đoạn.

Báo cáo của ủy ban Mỹ nhận định các khoản vay được bảo đảm bằng tài nguyên giúp ngân hàng Trung Quốc có quyền ưu tiên đối với những nguồn thu quan trọng của Venezuela.

Kể từ tháng 1, Washington giám sát hoạt động bán dầu và nguồn thu từ dầu mỏ của nước này. Ngày 2/9, Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright tuyên bố Trung Quốc sẽ không có quyền đối với doanh thu từ sản lượng dầu mới của Venezuela.

Điều này khiến Bắc Kinh trở thành một chủ nợ trong số nhiều bên tham gia quá trình tái cơ cấu nợ, nhưng không có quyền điều phối. Ngân hàng đầu tư Mỹ Centerview Partners, thay vì Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), đang đứng ra điều phối quá trình này.

Theo ABC, phương án tái cơ cấu do Washington hậu thuẫn dự kiến thanh toán đầy đủ các khoản nợ của Trung Quốc, nhưng không nêu rõ nguồn tiền sẽ đến từ đâu. Dù vậy, tiến trình này đang đình trệ.

Caracas tạm hoãn tái cơ cấu nợ hồi tháng 9 để tập trung vào các hợp đồng dầu mỏ. Trong khi đó, công ty tư vấn Signum Global cảnh báo hồi tháng 11 rằng việc xác minh các khoản nợ song phương, đặc biệt là nợ Trung Quốc, có thể khiến tổng nghĩa vụ nợ được công nhận vượt 200 tỷ USD, làm giảm tỷ lệ thu hồi nợ của tất cả chủ nợ.

Nga khó giành lại vị thế

Mức độ rủi ro tài chính của Nga tại Venezuela nhỏ hơn Trung Quốc, nhưng vị thế trong ngành dầu mỏ của Moscow cũng không khá hơn. Năm 2020, công ty quốc doanh Roszarubezhneft tiếp quản các tài sản của Rosneft tại Venezuela sau khi Mỹ trừng phạt 2 công ty con của tập đoàn dầu khí Nga này.

Ngay sau vụ bắt giữ ông Maduro hồi tháng 1, Roszarubezhneft tuyên bố các tài sản đó thuộc về Nga và khẳng định sẽ tiếp tục hoạt động.

Tháng 10, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexander Alimov muốn bảo đảm rằng luật dầu khí mới của Venezuela sẽ không làm tổn hại quyền lợi của các dự án Nga. Luật này cho phép doanh nghiệp nước ngoài nắm cổ phần chi phối trong các dự án, quyền trước đây chỉ dành cho tập đoàn dầu khí quốc doanh PDVSA.

Tuy nhiên, Roszarubezhneft vẫn nằm trong diện bị Mỹ hạn chế. Nhà Trắng cũng cảnh báo có thể áp đặt trừng phạt thứ cấp đối với bất kỳ bên nào giao dịch dầu mỏ Venezuela với công ty này.

Phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn các nước xuất khẩu khí đốt ở Moscow ngày 27/10, Tổng thống Vladimir Putin cho biết các doanh nghiệp Nga đã đầu tư hàng tỷ USD vào Venezuela. Ông khẳng định Moscow sẵn sàng tiếp tục hợp tác với “các cơ quan chức năng chính thức của Venezuela” và doanh nghiệp từ nước thứ ba.

Dù đang điều hành đất nước dưới sự bảo trợ trên thực tế của Mỹ, Tổng thống lâm thời Venezuela Rodríguez đôi khi vẫn đưa ra những tuyên bố thể hiện thiện chí với Điện Kremlin.

Phát biểu qua video tại chính hội nghị thượng đỉnh khí đốt nói trên, bà cho rằng việc loại Nga khỏi thương mại khí đốt quốc tế là một sai lầm. “Việc tìm cách loại một quốc gia như Nga khỏi khuôn khổ khí đốt quốc tế đã chứng minh là sai lầm nghiêm trọng, và người dân trên thế giới hiện đang phải trả giá cho điều đó”, bà nói.

Washington không công khai phản đối phát biểu của bà. Tuy nhiên, chính quyền Tổng thống Trump đã yêu cầu Caracas cắt giảm quan hệ kinh tế với Trung Quốc, Nga, Iran và Cuba.

Vì vậy, ngay cả khi chính quyền Caracas thay đổi, cánh cửa trở lại Venezuela đối với Moscow cũng khó có thể mở ra. Kịch bản có khả năng xảy ra nhất đối với cả Nga và Trung Quốc vẫn là phải chờ đợi trong thời gian dài để thu hồi khoản nợ 22 tỷ USD, với các điều kiện do Washington định đoạt.

