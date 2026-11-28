Ngày 27/11 (giờ địa phương), Bộ Quốc phòng Peru thông tin vụ tai nạn xảy ra khi trực thăng thực hiện nhiệm vụ giải cứu đội tuần tra tại khu vực hẻo lánh thuộc thung lũng sông Apurimac, Ene và Mantaro, được gọi tắt là VRAEM theo tiếng Tây Ban Nha.

“Các hoạt động tìm kiếm và cứu hộ xác định được vị trí của máy bay cùng 9 quân nhân trên đó. Phi công Enzo Espinoza Roque, người duy nhất sống sót sau vụ tai nạn được đưa tới Lima để điều trị chuyên sâu”, Bộ Quốc phòng Peru cho biết.

Chiếc trực thăng được báo cáo mất tích vào tối 26/11.

Chiếc trực thăng được báo cáo mất tích sau khi hoàn thành nhiệm vụ giải cứu 3 binh sĩ tại Sanabamba, một cộng đồng biệt lập thuộc vùng Ayacucho. Hiện nhà chức trách chưa công bố nguyên nhân khiến những binh sĩ này cần được giải cứu, nhưng họ được xác nhận nằm trong số nạn nhân thiệt mạng trong vụ rơi máy bay.

Hồi tháng 2, một trực thăng MI-17 khác cũng gặp nạn ở miền nam Peru khiến toàn bộ 15 người trên máy bay tử vong. Theo Lực lượng Không quân Peru, chiếc máy bay trực thăng gặp nạn khi đang thực hiện các hoạt động cứu hộ những nạn nhân của trận lũ lụt gây thiệt hại trên diện rộng ở Arequipa.

Trong diễn biến khác, hai máy bay Boeing 737-800 của hãng American Airlines được báo cáo va chạm cánh trong lúc lăn bánh chờ cất cánh. Vụ va chạm xảy ra vào khoảng 17h10 ngày 27/11 (giờ địa phương) tại sân bay quốc gia Ronald Reagan Washington, bang Virginia, Mỹ.

American Airlines xác nhận hai máy bay gặp sự cố đều thuộc dòng Boeing 737-800. Trong đó, chuyến bay 638 dự kiến đến sân bay quốc tế Dallas Fort Worth ở bang Texas, còn chuyến bay 2152 có điểm đến là sân bay quốc tế Chicago O’Hare ở bang Illinois.

Ngay sau vụ va chạm, cả hai máy bay quay trở lại khu vực đỗ để lực lượng cứu hỏa và cứu hộ thuộc Cơ quan Quản lý sân bay vùng đô thị Washington tiến hành kiểm tra. Không có người bị thương trong vụ việc.

Theo CNN, phần đầu cánh của máy bay bị gãy rời khỏi một trong hai máy bay. “Chúng tôi thấy mảnh vỡ ở phía bên phải. Toàn bộ phần đầu cánh nằm ở đó”, một phi công thông báo với đài kiểm soát không lưu.