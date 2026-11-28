Theo Gulf News, đoạn video được ghi lại bởi Jaseel Peralasseri, một nhiếp ảnh gia sống tại Dubai. Trong hình ảnh được chia sẻ, một con tàu chở hàng cỡ lớn xuất hiện với phần thân dường như tách khỏi mặt nước. Khoảng trống rõ rệt bên dưới con tàu tạo cảm giác phương tiện này đang bay lơ lửng giữa biển.

Phía bên phải khung hình là một dải bờ biển nhiều đá, trong khi mặt nước phía trước có những gợn sóng nhỏ. Khi máy quay phóng to, khoảng cách tưởng như tồn tại giữa thân tàu và mặt biển càng trở nên rõ nét, khiến khung cảnh trông giống một cảnh tượng siêu thực.

Ảnh: Gulf News

Tuy nhiên, đây không phải là một con tàu biết bay hay sản phẩm của kỹ thuật chỉnh sửa hình ảnh. Hiện tượng kỳ lạ này được các chuyên gia gọi là superior mirage (ảo ảnh trên cao), một dạng ảo ảnh quang học tự nhiên xuất hiện do điều kiện khí quyển đặc biệt.

Theo giải thích của ABC News, hiện tượng này xảy ra khi có sự chênh lệch nhiệt độ giữa các lớp không khí. Sự khác biệt đó khiến ánh sáng bị khúc xạ khi truyền qua khí quyển, làm thay đổi vị trí biểu kiến của những vật thể ở xa.

Bởi vậy, một con tàu vốn đang nằm trên mặt biển có thể trông như được nâng lên khỏi mặt nước, thậm chí lơ lửng phía trên đường chân trời. Không chỉ tạo ra hình ảnh tàu thuyền "bay" giữa không trung, hiện tượng này còn có thể khiến đường bờ biển và những vật thể ở xa bị kéo dài, biến dạng hoặc xuất hiện ở vị trí khác so với thực tế.

Đoạn clip được đăng tải (Nguồn: Jaseel Peralasseri)

Chia sẻ về đoạn video gây sốt, Jaseel Peralasseri cho biết ban đầu anh chỉ tình cờ ghi lại khoảnh khắc đặc biệt này rồi đăng tải lên mạng xã hội mà không nghĩ sẽ nhận được sự quan tâm lớn đến vậy.

"Tôi chỉ tình cờ quay lại và đăng video, vậy mà nó đạt 21 triệu lượt xem trong 20 giờ. Tôi chưa bao giờ nghĩ đoạn clip lại lan truyền mạnh mẽ đến thế", nhiếp ảnh gia chia sẻ.

Đoạn video nhanh chóng tạo ra nhiều luồng ý kiến. Không ít người xem tỏ ra kinh ngạc trước hình ảnh con tàu dường như tách khỏi mặt nước. Trong khi đó, một số người khác lại cho rằng vẫn có thể nhận ra con tàu thực chất đang nằm trên biển, chỉ là góc nhìn khiến cảnh tượng trở nên khác thường.

Theo Gulf News, danh tính con tàu chính xác tại thời điểm đoạn video được ghi hình hiện vẫn chưa được công bố. Các cơ quan chức năng UAE cũng chưa đưa ra xác nhận hay tuyên bố chính thức về đoạn clip này.

Được biết thêm, Jaseel Peralasseri, 28 tuổi, là người Ấn Độ đến từ bang Kerala, hiện sinh sống và phát triển công việc nhiếp ảnh, sáng tạo nội dung tại Dubai.

Trước đó, vào tháng 9/2026, anh từng được giành giải Nhất tại cuộc thi nhiếp ảnh Flame Tree Season ở Dubai. Tác phẩm đoạt giải ghi lại khoảnh khắc nữ cầu thủ bóng đá tự do đội khăn hijab Hadiya Hakeem đang bật nhảy giữa không trung dưới một cây phượng lửa đang nở hoa tại Al Jaddaf Walk.

Bức ảnh mang về cho anh giải thưởng cao nhất trị giá 15.000 dirham UAE (khoảng 103 triệu đồng), đồng thời truyền tải thông điệp về quyền tự do văn hóa và sự trao quyền cho phụ nữ.

Peralasseri cho biết anh tự học nhiếp ảnh, quay phim và sáng tạo nội dung thông qua các video trên YouTube. Anh chuyển đến UAE khoảng một năm trước, ban đầu chỉ với mục đích tham quan, sau đó quyết định quay lại và định cư tại Dubai.

Nguồn: Gulf News



