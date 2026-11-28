TT Lukashenko nói ba bên từng nhất trí lập vùng phi quân sự

Trong cuộc phỏng vấn với tạp chí Pháp Le Point, được thực hiện ngày 17/11 và công bố ngày 25/11/2026, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko đề cập đến những diễn biến trong quá trình đàm phán chấm dứt xung đột Nga - Ukraine.

Theo ông Lukashenko, trước đó Nga, Ukraine và Mỹ đã đồng ý với đề xuất thành lập một vùng phi quân sự trên lãnh thổ Ukraine, đồng thời chấm dứt các hoạt động giao tranh dọc theo đường tiếp xúc giữa hai bên.

Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Belarus cho rằng phương án này đã không thể thực hiện sau vụ máy bay không người lái bị cáo buộc nhắm vào nơi ở của Tổng thống Nga Vladimir Putin tại tỉnh Novgorod, Nga, vào ngày 29/12/2025.

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko trả lời phỏng vấn truyền thông Pháp. Ảnh: Le Point



Ông Lukashenko nói Tổng thống Putin khi đó nhận ra rằng không thể tin tưởng Ukraine và phương Tây trong vấn đề này. Ông cũng đưa ra nhận định rằng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khó có thể tự quyết định thực hiện một cuộc tấn công như vậy nếu không được các nước châu Âu chấp thuận.

“Nếu sự việc đó không xảy ra, giao tranh có thể đã chấm dứt dọc theo đường tiếp xúc. Sau đó, các bên có thể tiếp tục đàm phán về việc đường biên giới sẽ được xác định ở đâu và những vấn đề liên quan”, ông Lukashenko nói.

Theo nhà lãnh đạo Belarus, các bên vẫn có thể thảo luận những chi tiết khác trong quá trình đàm phán.

Kế hoạch hòa bình Nga - Ukraine vẫn còn những bất đồng lớn

Vào thời điểm cuối tháng 12/2025, các bên cũng đang thảo luận về một khuôn khổ hòa bình do Mỹ thúc đẩy. Ngày 23/12, Tổng thống Zelensky công bố bản dự thảo thỏa thuận gồm 20 điểm sau nhiều tuần đàm phán giữa Ukraine và Mỹ.

Theo Le Monde, một trong những vấn đề khó giải quyết nhất là tương lai của vùng Donbas, đặc biệt là quyền kiểm soát phần còn lại của tỉnh Donetsk. Nga muốn Ukraine rút quân khỏi khu vực này, trong khi Kiev muốn đóng băng xung đột theo đường tiếp xúc hiện tại.

Bản dự thảo do ông Zelensky công bố đề cập khả năng thành lập một khu vực kinh tế tự do tại phần Donbas do Ukraine kiểm soát. Theo phương án được nêu, lực lượng Ukraine và Nga sẽ cùng rút khỏi khu vực theo khoảng cách được thỏa thuận; khu vực này sẽ do các lực lượng quốc tế giám sát và bảo đảm không bên nào tiến vào.

Ông Zelensky cho biết việc thành lập khu vực kinh tế tự do cần được người dân Ukraine thông qua bằng trưng cầu dân ý. Ông cũng nhấn mạnh điều kiện để tổ chức cuộc bỏ phiếu là phải có lệnh ngừng bắn thực sự kéo dài ít nhất 60 ngày.

Hai vấn đề lớn chưa đạt được đồng thuận trong dự thảo là tương lai của nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia và vấn đề lãnh thổ.