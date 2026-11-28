Nằm tại thành phố Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ, Marmaray là một trong những dự án đường sắt có điều kiện thi công phức tạp nhất thế giới, kết nối châu Âu và châu Á bằng hệ thống đường hầm xuyên eo biển Bosphorus.

Ý tưởng xây dựng đường hầm đường sắt qua eo biển này đã xuất hiện từ năm 1860. Tuy nhiên, phải đến tháng 8/2004, công trình mới chính thức được khởi công với sự tham gia của liên danh nhà thầu Nhật Bản và Thổ Nhĩ Kỳ, do Tập đoàn Taisei đứng đầu.

Theo báo cáo đánh giá hoàn thành dự án của Ngân hàng Đầu tư châu Âu (EIB), tổng vốn đầu tư dự án Marmaray được chủ đầu tư ước tính ở mức hơn 4,039 tỷ euro.

Toàn tuyến đường sắt dài 76,3 km, trong đó hệ thống đường hầm dài 13,6 km. Hạng mục đặc biệt nhất là đoạn hầm dìm dài 1.387 m, với điểm sâu nhất nằm ở độ sâu 60,46 m dưới mực nước biển.

Thay vì đào xuyên qua toàn bộ khu vực dưới eo biển Bosphorus, các kỹ sư đã lựa chọn công nghệ hầm dìm, sử dụng 11 cấu kiện bê tông cốt thép được chế tạo sẵn trên bờ.

Theo Viện Kỹ sư Cơ khí Anh và công ty tư vấn kỹ thuật WSP, mỗi cấu kiện có chiều dài tối đa khoảng 135 m, rộng 15,3 m, cao 8,6 m và trọng lượng lên tới 18.000 tấn.

Các cấu kiện có mặt cắt hình hộp chữ nhật, được chia thành hai khoang dành cho hai chiều đường sắt, bên ngoài được bao bọc bằng lớp thép chống thấm.

Các cấu kiện được chế tạo tại hai ụ khô cách vị trí lắp đặt khoảng 40 km. Sau khi hoàn thiện, hai đầu cấu kiện được bịt kín tạm thời để có thể nổi trên mặt nước, trước khi được kéo tới vị trí thi công và hạ chìm xuống rãnh đã nạo vét dưới đáy eo biển.

Để tạo mặt bằng lắp đặt đường hầm, các nhà thầu đã phải nạo vét khoảng 1,2 triệu m³ vật liệu dưới đáy biển.

Cấu kiện đầu tiên được hạ chìm vào năm 2007. Đến năm 2008, toàn bộ 11 cấu kiện đã được lắp đặt thành công.

Ngoài độ sâu lớn, một trong những thách thức đối với các kỹ sư là eo biển Bosphorus có hai tầng dòng chảy di chuyển theo hướng ngược nhau, với vận tốc có thể thay đổi nhanh chóng tùy điều kiện thời tiết.

Các nhà thầu đã phải phát triển hệ thống dự báo dòng chảy riêng cho dự án nhằm xác định thời điểm thích hợp để hạ chìm những cấu kiện nặng hàng chục nghìn tấn.

Bên cạnh đó, công trình nằm trong khu vực có nguy cơ xảy ra động đất mạnh. Các kỹ sư đã tính đến kịch bản động đất có độ lớn 7,5 trong quá trình thiết kế, đồng thời gia cố nền đất nhằm hạn chế nguy cơ hóa lỏng đất dưới đáy biển.

Gần 3.000 lỗ khoan đã được thực hiện để bơm vữa gia cố nền đất tới độ sâu 8 m tại những khu vực có nguy cơ mất ổn định. Toàn bộ kết cấu cố định của đường hầm được thiết kế với tuổi thọ 100 năm.

Hạng mục đường sắt xuyên eo biển Bosphorus chính thức được khánh thành vào tháng 10/2013, trở thành công trình hầm dìm sâu nhất thế giới tại thời điểm đó.

Với công suất vận chuyển thiết kế lên tới 75.000 hành khách mỗi giờ theo mỗi chiều, dự án không chỉ góp phần giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông tại Istanbul mà còn tạo ra tuyến đường sắt khổ tiêu chuẩn kết nối liên tục giữa châu Âu và châu Á.

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