Phát biểu trong cuộc điện đàm với các quân nhân Mỹ nhân dịp Lễ Tạ ơn hôm 26/11 tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago, bang Florida, Tổng thống Donald Trump cho biết Washington đã điều thêm một tàu sân bay tới Trung Đông, đồng thời khẳng định quân đội Mỹ sẵn sàng nối lại các hoạt động quân sự nhằm vào Iran.

“Chúng ta đang ngày càng mạnh hơn. Chúng ta đã điều thêm một tàu sân bay tới đó. Chúng ta đã chuẩn bị đầy đủ lực lượng” , ông Trump nói, đồng thời cáo buộc Tehran đang mắc “những sai lầm lớn”.

Nhà lãnh đạo Mỹ khẳng định Washington đang nắm thế chủ động, song vẫn muốn tạo cơ hội để Iran đạt được thỏa thuận nhằm tránh nguy cơ xung đột tiếp diễn.

“Chúng tôi đang cố gắng thể hiện thiện chí, trao cho họ mọi cơ hội để đạt được thỏa thuận và cứu sống nhiều người, nhưng tôi không chắc họ sẽ tận dụng cơ hội đó” , Tổng thống Mỹ cho hay.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: AP)

Trao đổi với các phóng viên sau đó, ông Trump tiết lộ đã có cuộc thảo luận với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu trong những ngày gần đây. Ông cũng cảnh báo Pickaxe Mountain, cơ sở ngầm nằm gần tổ hợp làm giàu uranium Natanz của Iran, sẽ trở thành mục tiêu tấn công nếu Mỹ nối lại các hoạt động quân sự.

Tuyên bố của Tổng thống Trump được đưa ra trong bối cảnh các nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt tình trạng đối đầu quân sự giữa Mỹ và Iran chưa đạt được bước đột phá.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi hôm 26/11 cho biết các nhà trung gian Qatar và Pakistan vẫn tiếp tục chuyển các đề xuất giữa Tehran và Washington. Tuy nhiên, Iran không thay đổi những điều kiện đặt ra đối với việc mở lại eo biển Hormuz.

“Tôi nghĩ vẫn có thể mở ra những hướng đi mới” , ông Araghchi nói, đồng thời cho biết các đề xuất đang được xem xét nhưng những yêu cầu của Tehran vẫn không thay đổi.

Phát biểu của Ngoại trưởng Iran được đưa ra sau chuyến thăm Washington hôm 23/11 của Thủ tướng Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani. Trong chuyến thăm, ông đã hội đàm với Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và Phó Tổng thống JD Vance nhằm thúc đẩy việc nối lại các cuộc đàm phán.

Iran yêu cầu Mỹ dỡ bỏ lệnh phong tỏa hàng hải, giải phóng các tài sản bị đóng băng và chấm dứt các hành động quân sự trước khi tiến hành đàm phán thực chất về chương trình hạt nhân. Trong khi đó, Washington muốn hai bên có những bước đi tương ứng, trong đó Tehran phải đưa ra các cam kết về vấn đề hạt nhân ngay từ đầu.

Căng thẳng tại eo biển Hormuz cũng chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Ông Trump mô tả chiến dịch phong tỏa hàng hải của Mỹ là chiến dịch có quy mô lớn nhất từ trước đến nay, đồng thời cho biết lực lượng nước này đã phóng 150 tên lửa để đánh chặn các mối đe dọa nhằm vào tàu thương mại qua eo biển.

“Tôi nghĩ đây là chiến dịch phong tỏa hàng hải lớn nhất từng được thực hiện” , ông Trump nói.