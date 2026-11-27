Mỹ đã không đóng mới bất kỳ chiếc tàu phá băng nào trong suốt 50 năm qua, trong khi Nga lại liên tục cho ra đời loại tàu này. Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng thực trạng này thật "nực cười".

Nhà lãnh đạo Mỹ đã đưa ra bình luận về tình hình hiện nay của hạm đội tàu phá băng Mỹ, cho biết người Mỹ chỉ có duy nhất 1 chiếc tàu phá băng, trong khi người Nga sở hữu tới 48 chiếc.

Theo ông Trump, ông chưa từng thấy tình cảnh nào nực cười hơn khi cả nửa thế kỷ qua Mỹ không đóng thêm được một chiếc tàu phá băng mới nào.

"Chúng ta chẳng có chiếc nào. Cả nước chỉ có vỏn vẹn 1 chiếc. Nga có 48 chiếc, còn chúng ta chỉ có 1. Điều đó thật nực cười", ông nói.

Tuy nhiên, ông Trump cũng không quên nhắc đến những thành tựu của mình trong vấn đề này. Ông nhắc lại rằng bản thân đã ra lệnh đặt đóng cùng lúc 14 tàu phá băng mới và quá trình đóng tàu sẽ được thực hiện chung với Phần Lan nhằm đẩy nhanh tiến độ.

Theo lời ông, đó sẽ là những con tàu "tuyệt đẹp" và sẽ bắt đầu được bàn giao tới Mỹ sau một năm rưỡi nữa.

Tuy nhiên, Tổng thống Donald Trump đã có 2 điểm nhầm lẫn về số liệu. Thứ nhất, Nga không có 48 tàu phá băng mà thực tế có 42 tàu đang hoạt động, gồm 8 tàu chạy bằng năng lượng hạt nhân và 34 tàu chạy bằng động cơ diesel-điện.

Ngoài ra, 4 tàu phá băng hạt nhân khác đang ở các giai đoạn đóng mới khác nhau, gồm các tàu Chukotka, Leningrad và Stalingrad thuộc Dự án 22220 cùng tàu Rossiya thuộc Dự án Leader.

Thứ hai, Lực lượng Tuần duyên Mỹ hiện sở hữu 2 tàu phá băng là tàu hạng nặng Polar Star và tàu hạng trung Healy, trong đó chỉ có tàu Polar Star là được hạ thủy từ năm 1976.