Một binh sĩ Ba Lan đi bên cạnh các xe tăng Leopard 2 trong buổi huấn luyện (Ảnh: AP)

Theo các nguồn tin, chương trình mới sẽ bao gồm nhiều khoản vay và viện trợ không hoàn lại, tiếp nối chương trình Hành động An ninh cho châu Âu (SAFE) trị giá 150 tỷ euro được triển khai năm ngoái, nhằm cung cấp nguồn vốn vay ưu đãi cho các nước thành viên EU sau nhiều thập kỷ đầu tư chưa tương xứng.

Tuy nhiên, trọng tâm lần này là phát triển năng lực kỹ thuật và hậu cần cần thiết để ứng phó với các cuộc xung đột quy mô lớn, trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Trump đang từng bước cắt giảm năng lực tại châu Âu.

Quy mô chương trình chưa được xác định, nhưng dự kiến sẽ triển khai từ nửa cuối năm 2027, sử dụng một phần vốn vay và nguồn tài chính từ ngân sách 7 năm tiếp theo của EU.

Đây sẽ là bước tiến mới của EU trong nỗ lực giảm phụ thuộc quân sự vào Mỹ, khi các nước châu Âu ngày càng hoài nghi cam kết của Mỹ trong việc bảo vệ các đồng minh thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Nội dung cụ thể của chương trình sẽ được xác định sau khi EU tham vấn các nước thành viên và NATO về nhu cầu quốc phòng, đồng thời xem xét kế hoạch điều quân của Mỹ tại châu Âu.

Chính quyền Tổng thống Trump trước đó đã công bố kế hoạch cắt giảm lực lượng phản ứng nhanh và số lượng trang thiết bị mà Mỹ sẵn sàng triển khai tới các nước thành viên NATO ở châu Âu trong trường hợp xảy ra chiến tranh.

Các nước châu Âu bắt đầu tăng mạnh đầu tư quốc phòng sau khi xung đột Nga - Ukraine bùng phát vào tháng 2/2022. Tuy nhiên, khu vực này vẫn phụ thuộc lớn vào Mỹ về năng lực hỗ trợ quân sự chiến lược, bao gồm trang thiết bị giúp quân đội triển khai lực lượng, duy trì và phối hợp các hoạt động tác chiến, cũng như thu thập thông tin tình báo.

Người phát ngôn của Ủy ban châu Âu (EC) cho biết, cuộc xung đột tại Ukraine cho thấy tầm quan trọng của những phương tiện hỗ trợ thiết yếu giúp nâng cao hiệu quả tác chiến và bảo đảm năng lực phòng thủ. EC đang xây dựng đề xuất cho một chương trình mới, nhằm đáp ứng những nhu cầu này trên quy mô lớn.

EU đã xác định một số lĩnh vực ưu tiên đầu tư chung, bao gồm hệ thống phòng không và phòng thủ tên lửa tích hợp, năng lực tình báo, giám sát và trinh sát. Tuy nhiên, các nước thành viên chưa đạt được tiến triển do thiếu nguồn tài chính trong ngân sách hiện hành của EU.

Chương trình SAFE được thiết kế để đáp ứng một phần nhu cầu chi tiêu quốc phòng trước khi ngân sách 7 năm tiếp theo của EU có hiệu lực vào năm 2028.

Đề xuất ngân sách ban đầu dành 130 tỷ euro cho quốc phòng, trong đó khoảng một nửa được phân bổ để phát triển các năng lực hỗ trợ quân sự chiến lược.

Tuy nhiên, ngày 25/11, Ủy viên EU phụ trách quốc phòng Andrius Kubilius cho biết, nguồn tài chính dành cho quốc phòng và lĩnh vực không gian đã bị cắt giảm 30% trong quá trình đàm phán ngân sách.

Ông cảnh báo việc cắt giảm này có thể gây nguy hại cho những chương trình quốc phòng quan trọng nhất của châu Âu, trong đó có các dự án phát triển năng lực hỗ trợ quân sự chiến lược.

Hiện khoảng 21 tỷ euro vốn vay thuộc chương trình SAFE vẫn chưa được các nước thành viên đăng ký sử dụng. EU ước tính khoảng một nửa số tiền này sẽ được các nước thành viên đề nghị vay, phần còn lại sẽ được chuyển sang chương trình tài chính mới.

Việc EC đứng ra vay vốn thay mặt các nước thành viên mang lại điều kiện tài chính thuận lợi hơn so với việc từng nước tự huy động vốn trên thị trường. Nhiều quốc gia EU hiện cũng gặp khó khăn trong việc tăng chi tiêu ngân sách và đối mặt với gánh nặng nợ công ngày càng lớn.

Các nước thành viên ở sườn phía đông EU đặc biệt không hài lòng với mức phân bổ ngân sách quốc phòng hiện nay và kêu gọi tăng nguồn tài chính.