Gã khổng lồ công nghệ từ chối nói chi tiết

Thông tin này được một trang báo hàng đầu trong lĩnh vực tài chính, kinh tế đưa ra hôm 26/11 nhưng hiện tại SAP không đưa ra bất chứ thông tin nào về nội dung này.

Trả lời CNBC, SAP cho biết: "Môi trường kinh doanh nơi chúng tôi hoạt động đang thay đổi nhanh chóng nhờ AI và chúng tôi liên tục đánh giá tổ chức cũng như lực lượng lao động cần phát triển như thế nào để tiếp tục thành công".

"Trong quá trình chuyển đổi đang diễn ra, vai trò và chức năng đương nhiên sẽ thay đổi theo thời gian. Ngoài điều đó, chưa có quyết định nào về các biện pháp bổ sung. Chúng tôi không bình luận về suy đoán", SAP nói nhưng từ chối cung cấp thêm chi tiết về khả năng cắt giảm việc làm.

SAP có hơn 110.000 nhân viên trên toàn thế giới. Truyền thông cho biết tất cả các bộ phận được yêu cầu xác định những vị trí có thể cắt giảm, trong đó sản phẩm, kỹ thuật và bán hàng là các lĩnh vực được chú ý đặc biệt.

Năm 2024, công ty cũng tiến hành tái tổ chức và loại bỏ khoảng 10.000 vị trí thông qua một chương trình chủ yếu dựa vào nghỉ việc tự nguyện và đào tạo lại. Sau đó, quy mô nhân sự nhìn chung ổn định khi SAP tuyển dụng cho các vị trí mới.

Các đợt cắt giảm được đưa tin diễn ra khi CEO Christian Klein thúc đẩy SAP theo đuổi chiến lược ưu tiên AI. Trong năm nay, SAP hoàn tất bốn thương vụ mua lại gồm Reltio, Dremio, Prior Labs và TechWolf, đồng thời đầu tư chiến lược vào các công ty tập trung vào AI như Parloa, n8n và Conduct.

Các thương vụ này nhằm giúp SAP tổ chức dữ liệu doanh nghiệp, phát triển mô hình AI cho thông tin kinh doanh và phân tích kỹ năng của lực lượng lao động.

Loạt công ty công nghệ gắn cắt giảm nhân sự với AI

Một số công ty phần mềm khác cũng liên hệ việc giảm nhân sự với các sáng kiến AI, dù lý do cụ thể khác nhau. WiseTech Global cho biết hồi tháng 2 rằng công ty dự kiến cắt khoảng 2.000 việc làm trong hai năm khi tích hợp AI vào sản phẩm và hoạt động.

Atlassian cho biết hồi tháng 3 sẽ cắt khoảng 1.600 việc làm, một phần để tài trợ cho các khoản đầu tư AI tiếp theo. Cloudflare thông báo hồi tháng 5 sẽ loại bỏ hơn 1.100 vị trí khi chuyển sang mô hình vận hành ưu tiên AI.

Tại Mỹ, các nhà tuyển dụng viện dẫn AI trong 121.401 thông báo cắt giảm việc làm tính đến hết tháng 10/2026, chiếm khoảng 20% tổng số, theo báo cáo ngày 5/11 của Challenger, Gray & Christmas, công ty tư vấn chuyển đổi nghề nghiệp và huấn luyện lãnh đạo.

Nguồn: CNBC