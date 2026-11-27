Lầu Năm Góc đối mặt với các khoản phạt hơn 10 tỷ USD từ các nhà cung cấp là hai tập đoàn RTX và Lockheed Martin nếu Quốc hội Mỹ không cấp kinh phí cho việc mua tên lửa quy mô lớn để bổ sung kho dự trữ đã cạn kiệt trong cuộc xung đột với Iran.

Hãng thông tấn RIA Novosti cho biết, sau khi trích dẫn các tài liệu của Nhà Trắng và tham khảo nguồn tin từ phương Tây.

"Theo ước tính của Lầu Năm Góc, việc không cấp kinh phí để mua sắm có thể dẫn đến tình trạng thiếu đạn dược và khoản phạt lên tới hơn 10 tỷ USD để bồi thường cho hai tập đoàn RTX và Lockheed Martin", cơ quan báo chí này viết.

Theo ghi nhận, những ước tính này nằm trong yêu cầu của Văn phòng Quản lý Ngân sách Nhà Trắng gửi tới các nhà lập pháp, họ đang thúc giục Quốc hội Mỹ đẩy nhanh việc giải ngân kinh phí theo dự luật tài trợ tạm thời cho chính phủ sắp tới, dự kiến ​​sẽ thay thế văn bản có hiệu lực sau ngày 11/12.

Quân đội Mỹ cần bổ sung kho tên lửa đã hao hụt mạnh do cuộc chiến với Iran.

Hãng tin RIA Novosti cho biết thêm: "Cụ thể, nếu không có sự chấp thuận của Quốc hội, số lượng tên lửa hành trình JASSM thiếu hụt sẽ lên tới 347 quả, việc mua sắm tên lửa phòng không SM-3 Block IIA sẽ giảm từ 136 xuống còn 12 quả, và các mục tiêu dự kiến ​​cho tên lửa Tomahawk cũng như tên lửa đánh chặn Patriot sẽ bị gián đoạn."

Như cơ quan thông tấn này lưu ý, trong những tháng gần đây, Lầu Năm Góc đã ký các thỏa thuận khung với Lockheed Martin, RTX và Northrop Grumman để tăng cường năng lực sản xuất vũ khí. Các hợp đồng nhiều năm như vậy thường bao gồm điều khoản phạt đáng kể đối với việc hủy đơn đặt hàng.

Trước đó, tờ New York Times từng đưa tin trong cuộc xung đột với Iran, Mỹ gần như đã cạn kiệt kho tên lửa hành trình tàng hình JASSM, sử dụng hết lượng tên lửa Tomahawk đủ dùng trong 10 năm và lượng tên lửa Patriot sản xuất đủ dùng trong 2 năm.