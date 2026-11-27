Cao ủy Thương mại và An ninh kinh tế EU Maroš Šefčovič trao đổi quy mô hẹp với báo giới ngày 26/11. Ảnh: EU

Hệ thống cảnh báo sớm: Không để chuỗi cung ứng trở thành công cụ gây sức ép

EU đang hướng tới đa dạng hóa chuỗi cung ứng trên phạm vi toàn cầu và Việt Nam có thể đóng vai trò rất quan trọng trong nỗ lực này, Cao ủy Thương mại và An ninh kinh tế EU Maroš Šefčovič nhận định.

Bên lề Đối thoại Thương mại Đầu tư CPTPP-EU-ASEAN mà Việt Nam đang đăng cai tổ chức, ông Maroš Šefčovič đã có trao đổi với báo giới chiều ngày 26/11. Đây là khuôn khổ hợp tác có quy mô rất lớn, quy tụ 39 quốc gia trên 5 châu lục, chiếm khoảng 40% thương mại toàn cầu, 30% GDP thế giới và có hơn 1 tỷ người sinh sống.

Điểm lại một số nội dung quan trọng trong sự kiện Đối thoại Thương mại Đầu tư CPTPP-EU-ASEAN, Cao ủy EU cho biết các bên nhất trí thiết lập cơ chế cảnh báo sớm nhằm nâng cao khả năng chống chịu của chuỗi cung ứng, thảo luận các biện pháp cải thiện logistics và tạo thuận lợi thương mại giữa các bên.

Cao ủy Thương mại và An ninh kinh tế EU Maroš Šefčovič (ở giữa, cà vạt xanh) đi bên cạnh Đại sứ Liên minh châu Âu EU tại Việt Nam Julien Guerrier (cà vạt đỏ) bên lề sự kiện.

"Trong vài năm qua, chúng ta đã chứng kiến chuỗi cung ứng có thể bị sử dụng như một công cụ gây sức ép. Vì vậy, việc bảo đảm chuỗi cung ứng vận hành ổn định, liên tục là vấn đề cần được đặc biệt quan tâm. EU đánh giá cao việc có thể phối hợp với các đối tác CPTPP trong sáng kiến này", ông Šefčovič nhấn mạnh.

Trong đó, các bên ủng hộ ý tưởng xây dựng một hiệp định thương mại số giữa EU và các nước CPTPP, bắt đầu từ những lĩnh vực có tính thực tiễn cao như hóa đơn điện tử, khai báo hải quan điện tử và các công cụ hỗ trợ giao dịch số, ông Šefčovič chia sẻ.

"Việt Nam đóng vai trò rất quan trọng"

Đánh giá cao vai trò của Việt Nam trong hợp tác EU - CPTPP, Cao ủy EU nhận định vai trò của Việt Nam được thể hiện rất rõ trên nhiều phương diện.

Việt Nam là quốc gia đầu tiên trong khu vực ASEAN mà EU ký kết một hiệp định thương mại tự do toàn diện. Ông Šefčovič nhấn mạnh đây là hiệp định tiêu biểu, có thể trở thành hình mẫu cho nhiều quốc gia khác trong khu vực.

“Hiện nay, kim ngạch thương mại giữa EU và Việt Nam đang tiến gần mốc 80 tỷ euro. Có thể thấy Việt Nam đang khai thác rất hiệu quả những lợi ích mà Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) mang lại, thể hiện qua việc Việt Nam xuất khẩu sang EU nhiều hơn lượng hàng hóa nhập khẩu từ thị trường này”, ông nhấn mạnh.

Ngoài ra, ông Maroš Šefčovič cho biết hai bên đã thảo luận các biện pháp nhằm tháo gỡ rào cản thương mại song phương, giúp gia tăng kim ngạch thương mại và mở rộng cơ hội đầu tư của châu Âu vào Việt Nam.

“EU đang hướng tới đa dạng hóa chuỗi cung ứng trên phạm vi toàn cầu và Việt Nam có thể đóng vai trò rất quan trọng trong nỗ lực này”, ông nói, đồng thời khẳng định khối sẵn sàng thúc đẩy đầu tư vào những lĩnh vực như hạ tầng, giao thông vận tải và năng lượng tái tạo.

Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) là hiệp định thương mại tự do thế hệ mới với 12 thành viên. Việt Nam đảm nhiệm vai trò Chủ tịch CPTPP năm 2026 với chủ đề "Share Vision - Shared Action" (Tầm nhìn chung - Hành động chung).

Sự kiện diễn ra từ ngày 23- 27/11. Việt Nam chủ trì chuỗi sự kiện lớn và quan trọng gồm Phiên họp Quan chức cấp cao lần thứ 5; Đối thoại thương mại và đầu tư cấp Bộ trưởng CPTPP-EU; Đối thoại CPTPP-ASEAN; Diễn đàn doanh nghiệp cấp Bộ trưởng CPTPP-ASEAN-EU; Phiên họp Hội đồng CPTPP lần thứ 11 và họp báo cấp Bộ trưởng.