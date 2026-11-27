Đây là bước đi đầu tiên trong chương trình hợp tác phát triển năng lượng tái tạo có quy mô dự kiến hơn 20 GW tại quốc gia Đông Nam Á này.

Ngày 27/11, VinEnergo chính thức khởi công dự án nhà máy điện mặt trời công suất 126 MWp tại thành phố Sagay, tỉnh Negros Occidental, Philippines. Đây là dự án đầu tiên được triển khai trong khuôn khổ hợp tác giữa doanh nghiệp Việt Nam và Bộ Năng lượng Philippines về phát triển năng lượng tái tạo tích hợp hệ thống lưu trữ.

Dự án được phát triển cùng SunAsia Energy, doanh nghiệp năng lượng tái tạo của Philippines. Nhà máy ứng dụng công nghệ điện mặt trời trên hệ thống giàn đỡ chuyên dụng (Solar on Stilts), nhằm khai thác hiệu quả không gian và tối ưu hóa việc sử dụng quỹ đất.

Đáng chú ý, dự án Sagay chỉ là một phần trong danh mục hợp tác giữa VinEnergo và SunAsia Energy, với tổng công suất 422 MWp, bao gồm ba dự án tại Macabebe, Sagay và Silay.

Trước đó, VinEnergo và Bộ Năng lượng Philippines đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác phát triển các nguồn năng lượng sạch. Theo định hướng này, hai bên nghiên cứu triển khai các dự án năng lượng tái tạo tích hợp hệ thống lưu trữ, với tổng công suất dự kiến hơn 20 GW, có khả năng cung cấp tới 5 GW điện nền cho hệ thống năng lượng quốc gia Philippines.

Bà Sharon S. Garin, Bộ trưởng Năng lượng Philippines, đánh giá dự án Sagay là sự bổ sung quan trọng cho năng lực năng lượng tái tạo của nước này, đồng thời góp phần củng cố an ninh năng lượng quốc gia.

Theo bà, việc khai thác các nguồn năng lượng tái tạo trong nước sẽ giúp Philippines đa dạng hóa cơ cấu năng lượng, giảm phụ thuộc vào nhiên liệu nhập khẩu và hạn chế tác động từ những biến động của thị trường năng lượng quốc tế.

Ông Nguyễn Anh Khoa, Tổng Giám đốc VinEnergo, cho biết dự án 126 MWp tại Sagay có ý nghĩa đặc biệt khi là bước triển khai đầu tiên trong khuôn khổ hợp tác chiến lược với Bộ Năng lượng Philippines. Doanh nghiệp mong muốn chuyển hóa các định hướng hợp tác thành những dự án cụ thể, đóng góp lâu dài vào an ninh năng lượng và quá trình chuyển dịch xanh tại quốc gia này.

Trong giai đoạn tiếp theo, VinEnergo dự kiến phát triển danh mục các dự án phát điện tại Philippines với tổng công suất lên tới 5 GWp điện nền, kết hợp năng lượng tái tạo và hệ thống lưu trữ pin (BESS). Mục tiêu là hướng tới mô hình cung cấp điện từ năng lượng tái tạo có khả năng đáp ứng phụ tải nền 24/7.

Giai đoạn 2027-2029, doanh nghiệp sẽ từng bước hoàn thiện công tác chuẩn bị đầu tư, đưa những dự án đủ điều kiện tiến tới xây dựng và khởi công, đồng thời tiếp tục tìm kiếm các cơ hội hợp tác mới.



