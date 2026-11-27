Ý đã lên án Ukraine vì đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào các tàu Nga trong vùng biển Libya, cho rằng hành động này là sai trái khi "vi phạm chủ quyền của Libya".

Sự chỉ trích của Rome đánh dấu một rạn nứt trong mối quan hệ của nước này với Ukraine, quốc gia mà Ý phần lớn ủng hộ kể từ xung đột Nga-Ukraine nổ ra năm 2022.

Tuần trước, Ukraine tuyên bố đã đánh chìm một tàu chiến Nga và tấn công một tàu chở hàng vận chuyển thiết bị quân sự ngoài khơi bờ biển Libya. Vụ tấn công vào tàu chiến tại cảng Benghazi ở miền đông Libya đã khiến 2 sĩ quan hải quân thuộc lực lượng tự xưng Quân đội Quốc gia Libya (LNA) thiệt mạng, theo các lực lượng đóng tại miền đông Libya. Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha mô tả các tàu này là mục tiêu hợp pháp, cho rằng Kiev có quyền hợp pháp để tự vệ trước Nga.

Phản đối hành động trên, Ngoại trưởng Ý Antonio Tajani cho rằng việc Ukraine "vi phạm chủ quyền của Libya" là một sai lầm và Rome, quốc gia có sự hiện diện quân sự ở Libya, không hề được thông báo trước về chiến dịch này.

Ông Tajani nói với tờ Corriere della Sera của Ý rằng: "Ý hoàn toàn không biết về ý định của Kiev về việc tấn công vào vùng biển thuộc chủ quyền của Libya".

Đảng Liên minh cực hữu của Ý, một thành viên của chính phủ liên minh, cũng chỉ trích vụ tấn công, cho rằng hành động này có nguy cơ gây bất ổn bên trong Libya.

Những bình luận này cho thấy một sự rạn nứt hiếm hoi với Ukraine, quốc gia mà Ý phần lớn ủng hộ trong cuộc chiến chống Nga. Theo dữ liệu từ viện nghiên cứu Kiel Institute, Ý đã cung cấp cho Ukraine hơn 3 tỷ euro viện trợ quân sự, đồng thời ủng hộ các biện pháp trừng phạt sâu rộng chống lại Nga.

Tuy nhiên, đã có sự chia rẽ trong chính phủ Ý về việc viện trợ thêm cho Ukraine. Phó Thủ tướng Matteo Salvini, người đứng đầu đảng Liên minh, phản đối việc vận chuyển thêm vũ khí hoặc tài trợ cho Ukraine.

Matteo Villa, một nhà nghiên cứu cấp cao tại Viện Nghiên cứu Chính trị Quốc tế Ý (ISPI), nói với Al Jazeera rằng cuộc tấn công gần đây của Ukraine ngoài khơi Libya có khả năng làm sâu sắc thêm những căng thẳng trong nước.

Ông Villa cho biết: "Điều này tạo cơ hội cho ông Salvini củng cố lập trường của mình, đặt câu hỏi liệu viện trợ quân sự của phương Tây có nguy cơ cho phép Ukraine theo đuổi các mục tiêu đi ngược lại lợi ích quốc gia của Ý hay không".

Tại sao Ý lại lo ngại xung đột lan sang Libya?

Ông Villa cho biết những lo ngại của Rome xuất phát từ vị trí địa lý gần Libya, cũng như các lợi ích kinh tế và chiến lược của nước này tại đó, đặc biệt là về năng lượng và "kiểm soát di cư".

Năm ngoái, Libya chiếm khoảng 1/4 lượng dầu thô nhập khẩu của Ý, trở thành nhà cung cấp lớn nhất của nước này.

Aldo Liga, một nhà nghiên cứu tại Trung tâm Trung Đông và Bắc Phi thuộc ISPI, nói với Al Jazeera rằng việc leo thang xung đột tiềm tàng làm phức tạp thêm khả năng Libya có thể "đe dọa an ninh của các tuyến đường thương mại và dòng chảy năng lượng", gây bất ổn an ninh ở eo biển Sicily.

Trong cuộc phỏng vấn với tờ Corriere della Sera, Ngoại trưởng Tajani đã nêu ra sự hiện diện của quân đội Ý và công ty dầu khí Eni của Ý tại Libya như một trong những mối lo ngại của ông về sự can thiệp của Ukraine.

"Những gì đã xảy ra thật đáng lo ngại," ông Tajani nói, đề cập đến vụ tấn công của Ukraine. "Cần phải ngăn chặn cuộc chiến giữa Nga và Ukraine leo thang, tránh xảy ra các cuộc xung đột mới".