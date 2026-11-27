Phát hiện mới được ghi nhận tại giếng thăm dò Tchihumba West-01ST1 thuộc Lô 15, cách bờ biển phía bắc Angola khoảng 145 km. Đây là phát hiện dầu khí thứ 21 tại lô khai thác này và là phát hiện thứ 2 kể từ đầu năm 2026. Cơ quan Dầu mỏ, Khí đốt và Nhiên liệu sinh học Quốc gia Angola (ANPG) cho biết kết quả thăm dò cho thấy tiềm năng tài nguyên đáng kể vẫn còn tồn tại tại một trong những khu vực khai thác dầu nước sâu lâu đời của quốc gia châu Phi.

Nằm cách thủ đô Luanda khoảng 350 km về phía tây bắc, giếng thăm dò Tchihumba West-01ST1 được khoan bằng tàu Valaris DS-9 tại vùng biển có độ sâu khoảng 1.400 m. Valaris DS-9 là tàu khoan thế hệ thứ sáu, có khả năng hoạt động tại vùng biển sâu tới khoảng 3.658 m.

Theo ANPG, quá trình khoan phát hiện tầng đá sa thạch chứa hydrocarbon dày 65,4 m, sở hữu các đặc tính vật lý thuận lợi cho việc tích tụ và lưu chuyển dầu mỏ, khí đốt.

2 thông số quan trọng của tầng chứa là độ rỗng và độ thấm. Trong đó, độ rỗng quyết định khả năng lưu giữ dầu khí trong các khoảng trống của đá, còn độ thấm phản ánh khả năng di chuyển của dầu khí qua cấu trúc địa chất.

Hiện ANPG chưa công bố diện tích tầng chứa, tỷ lệ dầu và khí đốt cũng như lượng tài nguyên có thể thu hồi nhưng ước tính mỏ này chứa 24 triệu thùng, tương đương 3,2 triệu tấn. Với giả định hệ số thu hồi đạt 30%, lượng dầu có thể khai thác trong kịch bản này tương đương khoảng 7,2 triệu thùng, tức gần 1 triệu tấn.

Ở quy mô thực tế, lô 15 đã khai thác hơn 2,7 tỷ thùng dầu kể từ khi đi vào sản xuất năm 2003, tương đương khoảng 365 triệu tấn dầu thô.

Cùng với phát hiện mới, ExxonMobil và các đối tác đã thông qua quyết định đầu tư khoảng 4 tỷ USD để tái phát triển hai mỏ Kizomba A và Kizomba B, đồng thời phát triển mỏ Likembe.

Các dự án sẽ tận dụng cơ sở hạ tầng ngoài khơi hiện có để tiếp cận nguồn tài nguyên dầu khí bổ sung tại khu vực Kizomba, qua đó duy trì sản lượng và kéo dài thời gian khai thác. Thỏa thuận phân chia sản phẩm tại Lô 15 đã được gia hạn đến năm 2037.

Paulino Jerónimo, Chủ tịch ANPG, nhận định quyết định đầu tư vào Kizomba A và Kizomba B, cùng phát hiện tại giếng Tchihumba West-01ST1, đánh dấu cột mốc quan trọng đối với ngành dầu mỏ Angola, đồng thời khẳng định tiềm năng thăm dò tại những khu vực đã được khai thác lâu năm.

Brian Unietis, Tổng giám đốc ExxonMobil tại Angola, cho biết đầu tư, công nghệ và hoạt động thăm dò tiếp tục đóng vai trò then chốt trong việc tối đa hóa lượng tài nguyên thu hồi và tìm kiếm cơ hội phát triển mới.

Angola hiện là một trong những quốc gia sản xuất dầu thô lớn nhất châu Phi. Tuy nhiên, nước này đang đối mặt thách thức duy trì sản lượng khi nhiều mỏ dầu ngoài khơi bước vào giai đoạn suy giảm.

Theo IE