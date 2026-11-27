Chủ tịch EC Ursula von der Leyen (trái) và Ủy viên châu Âu phụ trách Kinh tế và Năng suất Valdis Dombrovskis.

Theo truyền thông, mức phạt có thể lên tới 0,02% GDP của một quốc gia thành viên, tương đương khoảng 25 triệu euro (27,4 triệu USD) trong trường hợp của Bulgaria.

Nếu được áp dụng, đây sẽ là khoản phạt đầu tiên thuộc loại này trong lịch sử EU.

Ủy viên châu Âu phụ trách Kinh tế và Năng suất Valdis Dombrovskis đã công bố động thái này trong bài phát biểu trước Nghị viện châu Âu hồi đầu tuần.

Hiện 10 quốc gia thành viên EU đang phải chịu thủ tục thâm hụt ngân sách vượt quá quy định, gồm: Áo, Bỉ, Pháp, Ý, Ba Lan, Slovakia, Phần Lan, Romania, Hungary và Bulgaria.

Ông Dombrovskis cho biết, chỉ có Hungary và Bulgaria là có nguy cơ "không tuân thủ nghiêm túc" các khuyến nghị của EU trong năm nay và mô tả phản hồi của hai nước là "không đầy đủ".

Ủy ban sẽ yêu cầu Hội đồng EU xác định, “không có hành động hiệu quả nào được thực hiện” bởi cả hai quốc gia.

Ông Dombrovskis cho biết quyết định, dự kiến ​​vào ngày 11/12, sẽ tự động dẫn đến việc Bulgaria bị phạt với tư cách là thành viên khu vực đồng euro.

Thủ tướng Bulgaria Rumen Radev gọi mức phạt đề xuất là “không công bằng”.

Phát biểu trước thềm hội nghị thượng đỉnh EU hôm 26/11, tại Brussels, ông bác bỏ mức phạt này là mang tính biểu tượng, nhưng cảnh báo, nó sẽ làm tổn hại đến danh tiếng đất nước.

Ông Radev đặt câu hỏi tại sao Brussels chỉ mới nêu bật những mất cân bằng kinh tế vĩ mô đã tích lũy trong nhiều năm và kêu gọi xem xét lại các cơ chế đánh giá của mình.

Theo số liệu của Eurostat công bố tháng trước, Bulgaria ghi nhận thâm hụt ngân sách ở mức 4% GDP vào năm 2025, chỉ cao hơn ngưỡng 3% của EU một điểm phần trăm.

Nước này cũng có tỷ lệ nợ chính phủ trên GDP thấp thứ tư trong khối, ở mức 29,9%.

Pháp và Bỉ đều nằm trong số năm quốc gia thành viên EU có thâm hụt ngân sách và tỷ lệ nợ trên GDP cao nhất.

Tuy nhiên, ông Dombrovskis vẫn mô tả cả hai quốc gia này đều tuân thủ các khuyến nghị về tài chính tương ứng.